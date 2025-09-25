Путин: Россия запустит первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым циклом. Выступление на Глобальном атомном форуме

01:13 26.09.2025 Заседание Глобального атомного форума

Владимир Путин прибыл в музей "Атом" на ВДНХ, где выступил на заседании Глобального атомного форума.



25 сентября 2025 года

Москва



Форум проходит в рамках "Мировой атомной недели", приуроченной к 80-летию атомной промышленности России. Девиз мероприятия – "От нового технологического уклада – к новому мировоззрению".



В заседании также приняли участие Президент Белоруссии Александр Лукашенко, исполняющий обязанности Президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, Вице-президент Ирана Мохаммад Эслами, Заместитель Премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, а также руководители профильных министерств крупнейших стран-партнеров и международных организаций. Модератор заседания – генеральный директор госкорпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев.



Перед началом мероприятия Президент России и главы иностранных делегаций – участники форума ознакомились с экспозицией музея "Атом". А.Лихачев представил лидерам художественное воплощение водо-водяного энергетического реактора, рассказал о работе "Росатома" в области малой атомной энергетики, о разработке ядерных систем замкнутого цикла. Госкорпорация занимается также неэнергетическим применением ядерных технологий в медицине, космосе, при создании квантовых компьютеров (четыре платформы: холодные атомы, фотоны, ионы и полупроводники), в агропромышленной сфере. Кроме того, "Росатом" развивает атомный ледокольный флот и обеспечивает управление движением по Северному морскому пути. Отдельно А.Лихачев доложил о международном сотрудничестве, в настоящее время госкорпорация реализует объекты и проекты в 71 стране мира.



* * *







Выступление Президента России на Глобальном атомном форуме



В.Путин: Уважаемые дамы и господа, коллеги!



Мы с вами встречаемся в рамках Глобального атомного форума. Рад приветствовать здесь глав государств, руководителей международных организаций и рассчитываю, что мы вместе сможем предметно обсудить вопросы, которые касаются настоящего и будущего атомной отрасли.



Такой диалог особенно важен в условиях, когда все больше стран, крупных компаний видят в мирном атоме важнейший энергетический ресурс для долгосрочного ускоренного развития. Последовательно формируется и отношение общества к атомной энергетике как к экологически чистой технологии, которая открывает огромные возможности.



Очевидно, что для такой смены парадигмы есть фундаментальные причины. И это не только надежные решения, на основе которых создаются передовые атомные энергоблоки. Важно и другое – наступает принципиально новый технологический уклад, повсеместно внедряется искусственный интеллект, для обработки колоссальных массивов данных требуются значительные энергетические ресурсы.



Так, только за текущее десятилетие более чем втрое вырастет потребление электроэнергии дата-центрами. Отмечу в этой связи, что Россия уже создает такие модульные системы обработки данных на своих атомных электростанциях, поскольку атомные станции лучше всего обеспечивают равномерное постоянное электроснабжение.



Другой значимый фактор всплеска интереса к атомной энергетике – это востребованность так называемых зеленых технологий, которые сводят к минимуму воздействие на окружающую среду и климат. И, повторю, как раз ключевым источником чистой, низкоуглеродной энергии являются атомные станции. Они опережают другие источники энергии по соотношению цены, экологической составляющей, возможности обеспечить стабильную энергомощность.



В результате уже к середине столетия, по прогнозу МАГАТЭ, совокупная мощность всех атомных станций мира может увеличиться более чем в 2,5 раза и составить почти тысячу гигаватт. Причем рост спроса на мирный атом в значительной степени обеспечат именно страны Глобального Юга и Востока, которые укрепляют свой технологический, индустриальный потенциал.



Стремление к развитию, к использованию в этих целях мирного атома мы безусловно поддерживаем. Не без гордости можно сказать, что только Россия сегодня обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерной энергетики, а благодаря безопасности, устойчивости к внешним воздействиям атомные станции, построенные по российскому дизайну, являются самыми востребованными в мире.



Добавлю также, что мы развиваем проекты и малых как наземных, так и плавучих АЭС. Сейчас только нам руководитель "Росатома" рассказывал [в ходе осмотра выставки музея "Атом"]. Совсем скоро будем производить их серийно.



Залогом лидерства России является наш принципиальный подход. Во-первых, мы строго выполняем взятые на себя контрактные обязательства, я хочу это подчеркнуть, строго все выполняем вне зависимости от какой бы то ни было политической конъюнктуры.



Во-вторых, мы отвергаем так называемый технологический колониализм, то есть не ставим наших партнеров в зависимость от российских технических решений, а, напротив, помогаем создать свою собственную суверенную национальную атомную отрасль, включая подготовку кадров, формирование центров компетенций. Активно привлекаем местные компании, оказываем помощь в эксплуатации энергоблоков, обеспечиваем поставки ядерного топлива и обращение с отходами.



Скажу больше: мы делимся опытом, знаниями и в создании других передовых отраслей XXI века – это ядерная медицина, цифровые системы, электротранспорт, новые материалы. В результате помогаем нашим партнерам совершить настоящий рывок в развитии, вывести экономику на новый уровень эффективности, повысить качество жизни людей в конечном счете.



Все это важное общественное, социальное измерение нашей работы, зримое подтверждение того, что именно равный доступ к технологиям, в том числе в сфере мирного атома, может обеспечить динамичное, при этом справедливое, устойчивое глобальное развитие.



Уважаемые коллеги!



Рассматриваем технологии мирного атома как основу для широкого международного сотрудничества, для сближения государств. Россия заинтересована в создании стабильных долгосрочных условий для проектов в атомной сфере.



Прежде всего для нашей страны абсолютным приоритетом является обеспечение ядерной безопасности и физической защиты ядерных объектов и установок, где бы эти объекты ни находились.



Поэтому необходимо и дальше наращивать требования к безопасности и надежности на каждой стадии атомного цикла, включая добычу урана, эксплуатацию реакторов, обращение с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами. Причем надо так настраивать регулирование в этой сфере, чтобы сохранить четко выверенный баланс между развитием мирного атома и укреплением режима ядерного нераспространения.



Далее. Очевидно, что строительство атомных станций требует значительных средств, а значит, риски и выгоды должны быть сбалансированы между основными участниками таких проектов – государствами, инвесторами и потребителями. Считаю необходимым выстроить современные модели финансирования возведения АЭС, привлекать к участию в таких проектах международные финансовые институты и банки развития.



Добавлю в этой связи, что в начале текущего года Новый банк развития, созданный странами БРИКС, подтвердил готовность финансировать атомные проекты, а в конце прошлого года по инициативе России был создан механизм координации усилий стран БРИКС – Платформа по атомной энергетике.



Важнейший вопрос – ресурсное обеспечение атомных станций на десятилетия вперед. Чтобы использовать мирный атом в долгосрочной перспективе, необходимы принципиально новые, более эффективные технологии, и Россия уже работает над созданием таких решений.



Мы сейчас только, перед началом этой сессии, с коллегами, перед тем как выйти сюда, в зал, сидели, обменивались мнениями – так, в неформальном режиме. И хотел бы в этой связи тоже отметить, что, по оценкам ОЭСР, все ресурсы урана при оптимистичном сценарии будут полностью исчерпаны к 2090 году. Это примерно восемь миллионов тонн. Однако фактически это может произойти уже и в 2060-е годы. То есть это все очень быстро, на наших глазах может все это произойти.



С учетом того что четверть запасов приходится на месторождения, где уран является попутным компонентом, уже в 2030 году – сейчас перехожу к главному, чем мы, считаю, Россия может гордиться, – мы в России, в Томской области, планируем запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом. Что это значит? Это в полном смысле революционная разработка отечественных ученых и инженеров. Что это значит? Это значит, практически весь объем – 95 процентов отработавшего топлива – будет вновь неоднократно использоваться в реакторах. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблему накопления радиоактивных отходов и, что также крайне важно, снять по сути вопрос обеспеченности ураном.



Отмечу, что испытания всего спектра передовых материалов для замкнутого цикла планируются на базе Международного центра исследований. Он формируется в Ульяновской области, в России. И мы приглашаем ученых из разных стран к сотрудничеству в развитии технологий, которые открывают новую, без всякого преувеличения новую эпоху в атомной энергетике.



Дорогие друзья!



Наша встреча, Глобальный атомный форум приурочены сразу к двум знаменательным датам: это празднуемое в текущем году 80-летие отечественной атомной отрасли, а также День работника атомной промышленности, который ежегодно отмечается в нашей стране 28 сентября.



Напомню – мы с коллегами только что говорили об этом, повторю еще раз и хотел бы сказать в более широком составе: первое решение в Советском Союзе по развитию атомной энергетики состоялось 28 сентября 1942 года, когда шла Великая Отечественная война и еще не были известны результаты самого, может быть, драматического периода Великой Отечественной войны – шла Сталинградская битва, битва за Сталинград. Она не закончилась, а Государственный комитет обороны принял решение об организации работ по урану. Работа началась.



Хотел бы искренне поздравить с юбилеем отрасли и с приближающимся профессиональным праздником российских атомщиков, ученых, ветеранов индустрии и, конечно, гостей форума, а в вашем лице – специалистов из бывших республик СССР, которых объединяют традиции великого советского Минсредмаша. Их нужно обязательно продолжать.



Я желаю вам новых больших успехов на благо граждан наших стран да и без преувеличения всего человечества.



Спасибо за внимание. Источник - МИД России

