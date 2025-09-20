Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил планы баллотироваться на пост генсека ООН в декабре 2026 г

02:10 26.09.2025

Гросси хочет стать кандидатом на пост генсека ООН

Глава Международного агентства по атомной энергии также заявил, что будет стремиться вести диалог "со всеми" и "быть приемлемым для всех посредником"



ПАРИЖ, 23 сентября. /ТАСС/. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что намерен претендовать на пост генерального секретаря ООН.



Мандат действующего главы всемирной организации Антониу Гутерриша заканчивается 31 декабря 2026 года. В том же году Совбез ООН должен предложить кандидата на пост генсека, он должен вступить в должность 1 января 2027 года.



"ООН сейчас в сложном положении. [...]. Я верю, что возможно сделать так, чтобы ООН имела значение. [...]. Если вы говорите, что вас беспокоит рост числа конфликтов, рост насилия, то несколько лицемерно делать фокус на других вещах", - сказал Гросси в интервью французскому Agence France-Presse на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.



Таким образом, по его словам, "все признают", что ООН больше не выполняет свою задачу по поддержанию мира во всем мире. В этой связи аргентинский политик заверил, что избраться на пост ему поможет опыт работы на посту главы МАГАТЭ. Гросси также заявил, что будет стремиться вести диалог "со всеми" и "быть приемлемым для всех посредником". "Так что да, я буду кандидатом по этим причинам", - отметил он.



При этом Гросси заявил, что надеется "получить как можно больше поддержки".



Генеральный секретарь избирается Советом Безопасности ООН и утверждается Генеральной Ассамблеей, срок его полномочий длится пять лет с возможностью переизбрания. Ограничений на количество сроков нет, однако до сих пор никто не занимал этот пост более 10 лет. В соответствии с устоявшейся практикой генсека ООН не выбирают из представителей стран - постоянных членов Совета Безопасности (США, Россия, Франция, Великобритания, Китай).



