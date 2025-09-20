|Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил планы баллотироваться на пост генсека ООН в декабре 2026 г
Глава Международного агентства по атомной энергии также заявил, что будет стремиться вести диалог "со всеми" и "быть приемлемым для всех посредником"
ПАРИЖ, 23 сентября. /ТАСС/. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что намерен претендовать на пост генерального секретаря ООН.
Мандат действующего главы всемирной организации Антониу Гутерриша заканчивается 31 декабря 2026 года. В том же году Совбез ООН должен предложить кандидата на пост генсека, он должен вступить в должность 1 января 2027 года.
"ООН сейчас в сложном положении. [...]. Я верю, что возможно сделать так, чтобы ООН имела значение. [...]. Если вы говорите, что вас беспокоит рост числа конфликтов, рост насилия, то несколько лицемерно делать фокус на других вещах", - сказал Гросси в интервью французскому Agence France-Presse на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Таким образом, по его словам, "все признают", что ООН больше не выполняет свою задачу по поддержанию мира во всем мире. В этой связи аргентинский политик заверил, что избраться на пост ему поможет опыт работы на посту главы МАГАТЭ. Гросси также заявил, что будет стремиться вести диалог "со всеми" и "быть приемлемым для всех посредником". "Так что да, я буду кандидатом по этим причинам", - отметил он.
При этом Гросси заявил, что надеется "получить как можно больше поддержки".
Генеральный секретарь избирается Советом Безопасности ООН и утверждается Генеральной Ассамблеей, срок его полномочий длится пять лет с возможностью переизбрания. Ограничений на количество сроков нет, однако до сих пор никто не занимал этот пост более 10 лет. В соответствии с устоявшейся практикой генсека ООН не выбирают из представителей стран - постоянных членов Совета Безопасности (США, Россия, Франция, Великобритания, Китай).
МИД РФ не поддержит кандидатуру нового генсека ООН с западным гражданством
МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российская сторона считает неприемлемыми для поста нового генерального секретаря ООН кандидатуры, имеющие в качестве второго гражданства одно из западных. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в интервью ТАСС.
Как подчеркнул дипломат, в Нью-Йорке уже сообщают имена возможных кандидатов на пост нового главного административного должностного лица Всемирной организации. Он уточнил, что согласно неформальному принципу справедливой географической представленности, очередь выдвигать претендента на это "кресло" должна перейти к Группе стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ГРУЛАК).
"В принципиальном плане мы поддерживаем выдвижение единого кандидата от ГРУЛАК. В противном случае государства мирового большинства могут получить под видом "компромиссного предложения" очередного западноевропейца или просто работающего на интересы англосаксов политика. Для нас также неприемлемы кандидаты с двойным (западным) гражданством", - отметил Логвинов.
Рафаэль Мариано Гросси (род. 29 января 1961, Буэнос-Айрес, Аргентина) - аргентинский дипломат и управленец.
В 1983 году Гросси закончил Папский католический университет Аргентины, где изучал политологию, а в 1991 году завершил обучение в Женевском институте международных отношений и развития, получив докторскую степень по истории и международной политике. В 1985 году Гросси поступил на дипломатическую службу Аргентины. С декабря 2019 года генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).