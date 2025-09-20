 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
Пятница, 26.09.2025
02:10  Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил планы баллотироваться на пост генсека ООН в декабре 2026 г
01:13  Путин: Россия запустит первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым циклом. Выступление на Глобальном атомном форуме
00:05  ВС РФ начали наступление с целью отсечь Северск от снабжения – итоговая сводка Readovka за 25 сентября
Четверг, 25.09.2025
22:35  В Калмыкии стартовал III Международный буддийский форум
17:58  Как Казахстан привлекает иностранных криптоинвесторов
17:03  "Нет права на ошибку". Глава "Узатома" о безопасности первой узбекской АЭС
16:16  Advance: Америка снова станет великой ...если Европа по собственному желанию повторит собственную катастрофу
15:39  Токаев назначил завотделом госконтроля Администрации президента Алихана Жамсатова
14:48  Жогорку Кенеш самораспустился. Депутаты сохранят полномочия до избрания нового парламента 30 ноября
14:00  Spik.kz: Как религия и конкретно ислам изменили казахстанское общество?
13:25  "Мисс Кыргызстана-2025" признана Аяна Расул кызы, а лучшим учителем - Элзат Асанова
05:10  Таджикистан на ГА ООН призвал к списанию долгов бедных стран, "особенно горных и не имеющих выхода к морю"
03:53  В Киргизии на совещании с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым задержаны 24 человека
02:59  Узбекистан в поисках оптимальной системы региональной безопасности, - Рустам Масалиев
01:53  Spectator: Трамп назвал действия Европы и Украины блефом
00:25  Посол Афганистана прокомментировал идею США вернуться на Баграм
00:05  ВС РФ окружили украинский гарнизон города Родинское – итоговая сводка Readovka за 24 сентября
Среда, 24.09.2025
23:12  Киргизия требует от Великобритании снятия санкций, - Виктория Панфилова
16:00  Архитектор антидемократии Питер Тиль - спаситель или могильщик Запада? - Олег Яновский
15:21  Президенты Узбекистана и США определили приоритетные направления стратегического партнерства
12:31  "Продкорпорация": Казахстан нацелен на расширение сотрудничества с Узбекистаном и странами ЦА
05:08  Сделки в Нью-Йорке. Казахстан купил 300 локомотивов, Узбекистан - 22 самолета
04:46  Президенты стран Центральной Азии выступили на Общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
04:19  Кто может стать депутатом Жогорку Кенеша? Ответ главы ЦИК Киргизии
03:01  Всего за 18 дней в Европу: Китай осваивает "Ледовый Шелковый путь"
02:40  Грузия: под муниципальные выборы британцы готовят очередную революцию, - Мамука Кучава
00:05  ВС РФ вышли к реке Янчур и готовят удар по Гуляйполю - итоговая сводка Readovka за 23 сентября
Вторник, 23.09.2025
21:50  Трамп на Генассамблее ООН. Полный перевод разгромной речи
18:55  СВР России: Европа готовится оккупировать Молдавию
16:08  Массовое признание Палестины: почему сейчас? - Дмитрий Евстафьев
15:57  С кем встретился президент Узбекистана в Нью-Йорке, какие документы подписали
15:47  Зачем турецкие политики предлагают мифический "альянс" России и Китаю? - Юрий Кузнецов
13:51  Туркмения. Национальный Лидер поздравил Президента с Днем рождения
04:40  Будут ли продлевать бескомиссионные переводы? Ответ Нацбанка Киргизии
03:59  Токаев пытается реформировать ООН в интересах Казахстана, - Виктория Панфилова
02:05  Как трусость и жадность Европы создали миф о русской угрозе на 500 лет, - Тимофей Бордачев
01:30  Turkmen Serdar: Диалог с приставкой "плюс". Почему Япония унижает страны Центральной Азии?
01:14  ProFinance: Каким будет капитализм в США через 50 лет
00:05  ВС РФ нарастили темпы штурма Покровска – итоговая сводка Readovka за 22 сентября
Понедельник, 22.09.2025
23:24  Чарли Кирк против Джорджа Флойда: В чем сила, брат? - Максим Сучков
23:05  Ким Чен Ын заявил, что КНДР получила новое секретное оружие
22:12  Почти четверть американского импорта урана приходится на Казахстан, - Касым-Жомарт Токаев
18:21  Россия и Иран подпишут соглашение о строительстве новых атомных энергоблоков
11:36  Лондон открывается для гастарбайтеров из Узбекистана, - Виктория Панфилова
02:43  Зачем Европе миф о "вторжении" российских боевых самолетов, - Евгений Поздняков
01:33  Организация тюркских государств: "турецкий гамбит" без видимых перспектив, - Рустам Масалиев
01:21  Взгляд: США задумали "троянского коня" в Афганистане для России и Китая
01:13  Моди призвал жителей Индии отказаться от покупки зарубежных товаров
00:05  ВС РФ продолжают теснить противника на поле боя – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 21.09.2025
21:56  Израиль отверг заявления западных стран о признании двух государств в Палестине
17:08  Афганские официальные лица отвергли американские притязания на авиабазу Баграм
15:43  "Высокие технологии и низкая жизнь": фантаст Сергей Лукьяненко о будущем Илона Маска
13:27  Тешинский конфликт. 21 сентября 1938 г. Польша выдвинула ультиматум Чехословакии (история)
13:17  Caravan.kz: Казахстан закупает электроэнергию в России рекордными темпами
12:51  Исламистский фактор в дестабилизации обстановки в Центральной Азии, - Сергей Андреев
05:11  Как в Кыргызстане прошли учения ОДКБ "Рубеж-2025" (видео)
04:11  Юго-Восточная Азия: от мировой войны – к антиколониальной борьбе народов (история), - Алексей Чичкин
02:54  EADaily: Европа инсценирует "российские провокации", чтобы Пентагон не сократил военную помощь
01:29  Победителем первого "Интервидения" стал представитель Вьетнама. Второе место у трио Nomad из Киргизии
00:05  Readovka: Кульминация битвы за Донбасс приближается
Суббота, 20.09.2025
20:35  ProFinance: Искусственный интеллект открывает Золотой век хакерства
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил планы баллотироваться на пост генсека ООН в декабре 2026 г
02:10 26.09.2025

Гросси хочет стать кандидатом на пост генсека ООН
Глава Международного агентства по атомной энергии также заявил, что будет стремиться вести диалог "со всеми" и "быть приемлемым для всех посредником"

ПАРИЖ, 23 сентября. /ТАСС/. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что намерен претендовать на пост генерального секретаря ООН.

Мандат действующего главы всемирной организации Антониу Гутерриша заканчивается 31 декабря 2026 года. В том же году Совбез ООН должен предложить кандидата на пост генсека, он должен вступить в должность 1 января 2027 года.

"ООН сейчас в сложном положении. [...]. Я верю, что возможно сделать так, чтобы ООН имела значение. [...]. Если вы говорите, что вас беспокоит рост числа конфликтов, рост насилия, то несколько лицемерно делать фокус на других вещах", - сказал Гросси в интервью французскому Agence France-Presse на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Таким образом, по его словам, "все признают", что ООН больше не выполняет свою задачу по поддержанию мира во всем мире. В этой связи аргентинский политик заверил, что избраться на пост ему поможет опыт работы на посту главы МАГАТЭ. Гросси также заявил, что будет стремиться вести диалог "со всеми" и "быть приемлемым для всех посредником". "Так что да, я буду кандидатом по этим причинам", - отметил он.

При этом Гросси заявил, что надеется "получить как можно больше поддержки".

Генеральный секретарь избирается Советом Безопасности ООН и утверждается Генеральной Ассамблеей, срок его полномочий длится пять лет с возможностью переизбрания. Ограничений на количество сроков нет, однако до сих пор никто не занимал этот пост более 10 лет. В соответствии с устоявшейся практикой генсека ООН не выбирают из представителей стран - постоянных членов Совета Безопасности (США, Россия, Франция, Великобритания, Китай).



Глава МАГАТЭ Гросси подтвердил планы баллотироваться на пост генсека ООН

Москва, 25 сентября - АиФ-Москва.

Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен участвовать в выборах генерального секретаря ООН в 2026 году. Об этом он сообщил на полях форума "Мировая атомная неделя".

"Да, собираюсь", - подтвердил Гросси в ответ на вопрос журналиста, добавив, что рассчитывает на поддержку со стороны большинства стран.

Ранее он отмечал, что его опыт работы на посту главы МАГАТЭ станет важным фактором на пути к избранию. Гросси подчеркнул, что будет стремиться к диалогу со всеми сторонами и намерен быть "приемлемым для всех посредником".

Напомним, генеральный секретарь ООН назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности, который проводит предварительный отбор кандидатов и имеет право наложить вето на любой вариант. Действующим девятым генсеком является Антониу Гутерриш, вступивший в должность 1 января 2017 года.



МИД РФ не поддержит кандидатуру нового генсека ООН с западным гражданством

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российская сторона считает неприемлемыми для поста нового генерального секретаря ООН кандидатуры, имеющие в качестве второго гражданства одно из западных. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в интервью ТАСС.

Как подчеркнул дипломат, в Нью-Йорке уже сообщают имена возможных кандидатов на пост нового главного административного должностного лица Всемирной организации. Он уточнил, что согласно неформальному принципу справедливой географической представленности, очередь выдвигать претендента на это "кресло" должна перейти к Группе стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ГРУЛАК).

"В принципиальном плане мы поддерживаем выдвижение единого кандидата от ГРУЛАК. В противном случае государства мирового большинства могут получить под видом "компромиссного предложения" очередного западноевропейца или просто работающего на интересы англосаксов политика. Для нас также неприемлемы кандидаты с двойным (западным) гражданством", - отметил Логвинов.

***

Рафаэль Мариано Гросси (род. 29 января 1961, Буэнос-Айрес, Аргентина) - аргентинский дипломат и управленец.
В 1983 году Гросси закончил Папский католический университет Аргентины, где изучал политологию, а в 1991 году завершил обучение в Женевском институте международных отношений и развития, получив докторскую степень по истории и международной политике. В 1985 году Гросси поступил на дипломатическую службу Аргентины. С декабря 2019 года генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ТАСС
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758841800


