Трамп решил уничтожить всю украинскую армию, - Кирилл Стрельников

12:51 26.09.2025

Я пошутил, а они поверили: Трамп решил уничтожить всю украинскую армию



Кирилл Стрельников

26.09.2025



Не прошло и суток после того, как президент США Дональд Трамп назвал Россию "бумажным тигром" и сообщил, что "удивительно смелой" Украине вполне по силам вкупе с помощью ЕС нанести поражение "топчущейся на месте" российской армии и восстановить границы 1991 года, как выяснилось, что флаер на победный парад уже сдали назад, потому что он был получен не через ту дверь.



По словам свидетелей, резкая смена риторики Трампа по отношению к России застала врасплох даже партнеров США по НАТО, а заявления о реальности возврата территорий и призывы сбивать российские самолеты вызвали серьезнейшие подозрения о какой-то двойной игре.



Европеоиды, в свою очередь, застыли в позе городничего, не понимая, троллит ли их Трамп, или можно включать запись лая моськи опять. Даже когда недопрезидент Зеленский отважно написал в интернетах, что "в Кремле должны знать, где находится бомбоубежище", потому что "это им в любом случае понадобится", потенциальные европобедители России продолжали нервно оглядываться через плечо.



Но тут пришла все объясняющая новость: по данным The Wall Street Journal, Трампу, оказывается, был презентован некий гениальный план наступления ВСУ, который был подкреплен всяческими справочками по поводу испускающей дух российской экономики и полного бессилия российских войск, которые не могут продвинуться ни на сантиметр. Спецпосланник Трампа по Украине Келлог и посол Соединенных Штатов в ООН Уолтц долгое время подогревали Трампа по этой теме и явно просили вместе с европейцами дать Зеленскому еще один самый последненький и малюсенький шансик перед тем, как смыть его в канализацию.



"Почему бы и нет?" - написал Трамп. И действительно, почему бы и нет?



Потенциальное (и последнее) наступление ВСУ для Трампа - отличное шоу, любой результат которого его устроит. Сможет Зеленский победить русских и провернуть фарш назад - прекрасно: это заслуга Трампа, который смог поставить на колени ужасную Россию. Не сможет - нет проблем: Европа в любом случае закупит под это дело рекордное количество американского оружия, и они же останутся виноватыми за провал - "мало дали денег".



Интересно, что первыми эту нехитрую игру раскусили поляки. В частности, премьер Польши Туск заявил, что Трамп, по его мнению, перекладывает ответственность за предстоящие провалы Украины в войне с США на Европу: "Президент Трамп заявил, что Украина может при поддержке Европейского союза вернуть всю свою территорию. За этим удивительным оптимизмом скрывается объявление о меньшем участии США и переложении ответственности за окончание войны на Европу. (Но) лучше правда, чем иллюзии".



