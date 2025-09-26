 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Пятница, 26.09.2025
17:00  Китаю и США необходимо найти правильный путь сосуществования
16:05  Узатом и Росатом создадут учебный кластер в атомной сфере - от детсада до вуза
16:00  Ритуальная жертва для диктатуры, - Сергей Кожемякин
15:43  Палестина подала заявку на членство в БРИКС
15:24  Министром иностранных дел Казахстана назначен бывший посол в РФ Ермек Кошербаев
12:51  Трамп решил уничтожить всю украинскую армию, - Кирилл Стрельников
12:43  МК: историк Шишкин назвал причину антироссийского курса Европы
02:10  Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил планы баллотироваться на пост генсека ООН в декабре 2026 г
01:13  Путин: Россия запустит первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым циклом. Выступление на Глобальном атомном форуме
00:05  ВС РФ начали наступление с целью отсечь Северск от снабжения – итоговая сводка Readovka за 25 сентября
Четверг, 25.09.2025
22:35  В Калмыкии стартовал III Международный буддийский форум
17:58  Как Казахстан привлекает иностранных криптоинвесторов
17:03  "Нет права на ошибку". Глава "Узатома" о безопасности первой узбекской АЭС
16:16  Advance: Америка снова станет великой ...если Европа по собственному желанию повторит собственную катастрофу
15:39  Токаев назначил завотделом госконтроля Администрации президента Алихана Жамсатова
14:48  Жогорку Кенеш самораспустился. Депутаты сохранят полномочия до избрания нового парламента 30 ноября
14:00  Spik.kz: Как религия и конкретно ислам изменили казахстанское общество?
13:25  "Мисс Кыргызстана-2025" признана Аяна Расул кызы, а лучшим учителем - Элзат Асанова
05:10  Таджикистан на ГА ООН призвал к списанию долгов бедных стран, "особенно горных и не имеющих выхода к морю"
03:53  В Киргизии на совещании с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым задержаны 24 человека
02:59  Узбекистан в поисках оптимальной системы региональной безопасности, - Рустам Масалиев
01:53  Spectator: Трамп назвал действия Европы и Украины блефом
00:25  Посол Афганистана прокомментировал идею США вернуться на Баграм
00:05  ВС РФ окружили украинский гарнизон города Родинское – итоговая сводка Readovka за 24 сентября
Среда, 24.09.2025
23:12  Киргизия требует от Великобритании снятия санкций, - Виктория Панфилова
16:00  Архитектор антидемократии Питер Тиль - спаситель или могильщик Запада? - Олег Яновский
15:21  Президенты Узбекистана и США определили приоритетные направления стратегического партнерства
12:31  "Продкорпорация": Казахстан нацелен на расширение сотрудничества с Узбекистаном и странами ЦА
05:08  Сделки в Нью-Йорке. Казахстан купил 300 локомотивов, Узбекистан - 22 самолета
04:46  Президенты стран Центральной Азии выступили на Общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
04:19  Кто может стать депутатом Жогорку Кенеша? Ответ главы ЦИК Киргизии
03:01  Всего за 18 дней в Европу: Китай осваивает "Ледовый Шелковый путь"
02:40  Грузия: под муниципальные выборы британцы готовят очередную революцию, - Мамука Кучава
00:05  ВС РФ вышли к реке Янчур и готовят удар по Гуляйполю - итоговая сводка Readovka за 23 сентября
Вторник, 23.09.2025
21:50  Трамп на Генассамблее ООН. Полный перевод разгромной речи
18:55  СВР России: Европа готовится оккупировать Молдавию
16:08  Массовое признание Палестины: почему сейчас? - Дмитрий Евстафьев
15:57  С кем встретился президент Узбекистана в Нью-Йорке, какие документы подписали
15:47  Зачем турецкие политики предлагают мифический "альянс" России и Китаю? - Юрий Кузнецов
13:51  Туркмения. Национальный Лидер поздравил Президента с Днем рождения
04:40  Будут ли продлевать бескомиссионные переводы? Ответ Нацбанка Киргизии
03:59  Токаев пытается реформировать ООН в интересах Казахстана, - Виктория Панфилова
02:05  Как трусость и жадность Европы создали миф о русской угрозе на 500 лет, - Тимофей Бордачев
01:30  Turkmen Serdar: Диалог с приставкой "плюс". Почему Япония унижает страны Центральной Азии?
01:14  ProFinance: Каким будет капитализм в США через 50 лет
00:05  ВС РФ нарастили темпы штурма Покровска – итоговая сводка Readovka за 22 сентября
Понедельник, 22.09.2025
23:24  Чарли Кирк против Джорджа Флойда: В чем сила, брат? - Максим Сучков
23:05  Ким Чен Ын заявил, что КНДР получила новое секретное оружие
22:12  Почти четверть американского импорта урана приходится на Казахстан, - Касым-Жомарт Токаев
18:21  Россия и Иран подпишут соглашение о строительстве новых атомных энергоблоков
11:36  Лондон открывается для гастарбайтеров из Узбекистана, - Виктория Панфилова
02:43  Зачем Европе миф о "вторжении" российских боевых самолетов, - Евгений Поздняков
01:33  Организация тюркских государств: "турецкий гамбит" без видимых перспектив, - Рустам Масалиев
01:21  Взгляд: США задумали "троянского коня" в Афганистане для России и Китая
01:13  Моди призвал жителей Индии отказаться от покупки зарубежных товаров
00:05  ВС РФ продолжают теснить противника на поле боя – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 21.09.2025
21:56  Израиль отверг заявления западных стран о признании двух государств в Палестине
17:08  Афганские официальные лица отвергли американские притязания на авиабазу Баграм
15:43  "Высокие технологии и низкая жизнь": фантаст Сергей Лукьяненко о будущем Илона Маска
13:27  Тешинский конфликт. 21 сентября 1938 г. Польша выдвинула ультиматум Чехословакии (история)
13:17  Caravan.kz: Казахстан закупает электроэнергию в России рекордными темпами
Трамп решил уничтожить всю украинскую армию, - Кирилл Стрельников
12:51 26.09.2025

Я пошутил, а они поверили: Трамп решил уничтожить всю украинскую армию

Кирилл Стрельников
26.09.2025

Не прошло и суток после того, как президент США Дональд Трамп назвал Россию "бумажным тигром" и сообщил, что "удивительно смелой" Украине вполне по силам вкупе с помощью ЕС нанести поражение "топчущейся на месте" российской армии и восстановить границы 1991 года, как выяснилось, что флаер на победный парад уже сдали назад, потому что он был получен не через ту дверь.

По словам свидетелей, резкая смена риторики Трампа по отношению к России застала врасплох даже партнеров США по НАТО, а заявления о реальности возврата территорий и призывы сбивать российские самолеты вызвали серьезнейшие подозрения о какой-то двойной игре.

Европеоиды, в свою очередь, застыли в позе городничего, не понимая, троллит ли их Трамп, или можно включать запись лая моськи опять. Даже когда недопрезидент Зеленский отважно написал в интернетах, что "в Кремле должны знать, где находится бомбоубежище", потому что "это им в любом случае понадобится", потенциальные европобедители России продолжали нервно оглядываться через плечо.

Но тут пришла все объясняющая новость: по данным The Wall Street Journal, Трампу, оказывается, был презентован некий гениальный план наступления ВСУ, который был подкреплен всяческими справочками по поводу испускающей дух российской экономики и полного бессилия российских войск, которые не могут продвинуться ни на сантиметр. Спецпосланник Трампа по Украине Келлог и посол Соединенных Штатов в ООН Уолтц долгое время подогревали Трампа по этой теме и явно просили вместе с европейцами дать Зеленскому еще один самый последненький и малюсенький шансик перед тем, как смыть его в канализацию.

"Почему бы и нет?" - написал Трамп. И действительно, почему бы и нет?

Потенциальное (и последнее) наступление ВСУ для Трампа - отличное шоу, любой результат которого его устроит. Сможет Зеленский победить русских и провернуть фарш назад - прекрасно: это заслуга Трампа, который смог поставить на колени ужасную Россию. Не сможет - нет проблем: Европа в любом случае закупит под это дело рекордное количество американского оружия, и они же останутся виноватыми за провал - "мало дали денег".

Интересно, что первыми эту нехитрую игру раскусили поляки. В частности, премьер Польши Туск заявил, что Трамп, по его мнению, перекладывает ответственность за предстоящие провалы Украины в войне с США на Европу: "Президент Трамп заявил, что Украина может при поддержке Европейского союза вернуть всю свою территорию. За этим удивительным оптимизмом скрывается объявление о меньшем участии США и переложении ответственности за окончание войны на Европу. (Но) лучше правда, чем иллюзии".



Эту тему вчера развило издание Financial Times в статье "Европейские чиновники опасаются, что Трамп готов обвинить их в неудаче Украины": официальные лица ЕС подозревают, что "последняя риторика Дональда Трампа по Украине направлена на то, чтобы возложить на них невозможную миссию и таким образом позволить президенту США снять ответственность с Вашингтона, если Киев потерпит неудачу в войне или столкнется с нехваткой средств".

Подозрения европейских укрофилов в том, что Трамп своей эскападой хочет заманить их с Зеленским в ловушку, подогреваются данными, которые в корне противоречат залихватски победным бумажкам, которые "ястребы" подложили Трампу.

По самым свежим данным издания The Economist, полностью готовая к великому наступлению "Украина сталкивается с углубляющимися военными, политическими и экономическими проблемами". Оказывается, бумажная российская армия "быстрее внедряет инновации, чем Украина"; страна "постепенно разрушается и теряет возможности для маневра"; перелом в войне невозможен без "массовой мобилизации, при которой придется забрать всех из гражданской промышленности" - и к тому же "денег просто нет".

Издание Associated Press тоже решило напроситься на "Миротворец" и написало, что "украинскую армию размалывают", а "нехватка войск, ресурсов и хаотичное управление делают сопротивление растущему давлению России […] все более трудным", и приводит слова западных аналитиков, которые утверждают, что "стране будет сложно противостоять активизированному наступлению с целью захвата последних городов восточного региона, еще находящихся под контролем Украины".

По данным издания El Pais, "ситуация с мобилизацией на Украине приобретает кризисный характер: около 1,5 миллиона мужчин призывного возраста уклоняются от службы в армии".

Даже чистокровный британец Залужный признал, что "ВСУ теряют позиции и их ждет дальнейшее ухудшение ситуации на фронте" и "в украинской армии не знают, как выйти из позиционного тупика".

Совершенно понятно, что все это - проплаченная кремлевская пропаганда. И сейчас у ВСУ есть в волшебном загашнике минимум полмиллиона обученных и мотивированных солдат, а также пара десятков тысяч танков и столько же БМП, чтобы хотя бы попробовать двинуть вспять всю глубокоэшелонированную оборону русских по всей линии фронта.

Возможно, в связи с этим вчера произошло изящное переобувание: американские официальные лица сообщили, что "Трамп сделал это (внешне агрессивное) заявление частично для того, чтобы оказать давление на президента России Владимира Путина заключить сделку, поскольку с момента прошлой встречи Трампа и Путина на Аляске не было достигнуто реального прогресса в прекращении войны". В свою очередь, Белый дом заявил, что слова Трампа о границах Украины "являются не изменением политики, а стратегическим шагом для придания импульса переговорам", то есть факт хулиганства был, но в состоянии аффекта и сильной неприязни к потерпевшему, такое больше не повторится.

Вдогонку чиновники НАТО сообщили, что слова Трампа о возможности и нужности атак российских самолетов являются "провокационным заявлением" и вообще в альянсе "не рассматривают комментарии Трампа как попытку со стороны президента США подтолкнуть НАТО изменить свой порядок действий".

Мало того, на встрече с Эрдоганом Трамп пообещал, что "больше никого и никогда не будет называть бумажным тигром".

Значит ли все это, что Киев не имеет плана "атаки мертвецов"? Нет, не значит: авантюра в Курской области доказала, что кучка безумцев на Банковой при поддержке евростолиц вполне может рискнуть и в самоубийственном рывке аннигилировать о войска России сотни тысяч украинских солдат.

Будут ли плакать о них в Вашингтоне и Брюсселе? Ответ очевиден.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758880260


