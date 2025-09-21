Министром иностранных дел Казахстана назначен бывший посол в РФ Ермек Кошербаев

15:24 26.09.2025

Ермек Кошербаев стал министром иностранных дел Казахстана



Сегодня, 26 сентября 2025 года, Ермек Кошербаев был назначен новым главой Министерства иностранных дел Казахстана, сообщает Zakon.kz.



Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Акорды.



В тексте сказано:

"Указом главы государства Кошербаев Ермек Беделбаевич назначен министром иностранных дел Республики Казахстан, освобожден от ранее занимаемой должности".



В феврале 2025 года Кошербаев был назначен заместителем премьер-министра Казахстана. До этого он возглавлял Восточно-Казахстанскую область.



Другим указом Токаева Мурат Нуртлеу теперь является помощником президента. Его освободили от должности заместителя премьер-министра – министра иностранных дел.



