Палестина подала заявку на членство в БРИКС

15:43 26.09.2025

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Палестина подала заявку на полноправное членство в БРИКС, однако пока не получила ответа, планирует продолжить принимать участие в качестве гостя, заявил РИА Новости посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль.



"Мы подали заявку, но, как вы знаете, у Палестины есть определенные условия. Я считаю, что Палестина будет участвовать в объединении в качестве гостя до тех пор, пока условия не позволят стать полноправным членом. Мы до сих пор ответа не получили", - сказал посол, отвечая на соответствующий вопрос.



БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР.​ БРИКС с 2024 года включает также Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.