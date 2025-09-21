Ритуальная жертва для диктатуры, - Сергей Кожемякин

16:00 26.09.2025 Ритуальная жертва для диктатуры. Убитый расист спасает американский правящий класс



Рост протестных настроений вынуждает руководство США искать срочные решения. Одним из них стали спекуляции на убийстве ультраправого активиста Чарли Кирка. Эти шаги встроены в тенденцию превращения страны в олигархическую диктатуру.



Полезные маргиналы



В сентябре в мировое информационное пространство ворвалось - правда, посмертно - новое имя. Чарли Кирка - так звали этого человека - трудно назвать выдающейся личностью. Он не был государственным деятелем, ученым или даже спортсменом. Секрет его популярности заключался в продвижении полезных американскому правящему классу идей, а гибель использована для "закручивания гаек".



Идеи, маргинальные с точки зрения нормального человека, стали востребованными в условиях крайне правой волны. Как признавался Кирк, его "политическое пробуждение" произошло благодаря книгам Милтона Фридмана - "иконы" неолиберализма. Под их влиянием он написал несколько собственных работ, чьи названия говорят сами за себя. Например, "Курс на свободный рынок и ограниченное правительство для будущих поколений".



Классический неолиберализм во взглядах Кирка был щедро пересыпан религиозными и расистскими догмами. "Не все культуры созданы равными, - утверждал он. - Западная цивилизация - лучшее, что когда-либо создавало человечество. Это порождение Библии". Являясь протестантом-евангелистом, Кирк толковал церковные идеи в экспансионистском смысле. К моменту "второго пришествия Христа", призывал он, евангелисты должны доминировать в госуправлении, бизнесе, образовании, СМИ и других сферах. "Это христианское государство. Я бы хотел, чтобы так и оставалось, - говорил Кирк о США. - У вас не может быть свободы, если у вас нет христианского населения". Право на ношение оружия он называл "богом данным правом", цинично уточняя, что "несколько смертей ежегодно" - не самая высокая цена за его сохранение. По горькой иронии сам Кирк стал жертвой защищаемого им права.



Это не самые экстравагантные высказывания, звучавшие в интернете и на публичных встречах. В разгар пандемии COVID-19 Кирк уверял, что китайские власти заживо сжигают заразившихся. Понятно, что для власти он оказался настоящей находкой. Так Кирк становится фактически штатным пропагандистом команды Трампа. Борьбу с изменением климата он характеризовал как "троянского коня марксизма, подрывающего американский суверенитет". Демократическая партия в его изображении была врагом частной собственности, белой и христианской идентичности; иммигрантов следует изгонять, не гнушаясь использованием оружия. Для борьбы с противниками свободного рынка, учил Кирк, любые средства хороши. "Громадной ошибкой" называл он закон о гражданских правах 1964 года, запретивший дискриминацию по расовому признаку.



Поддерживая израильские власти, Кирк отрицал геноцид в секторе Газа и оправдывал захват палестинских территорий. "Я верю в библейские права на эту землю, данные Израилю", - возглашал он. Говоря о Тайване, пропагандист заявлял, что Вашингтон должен был аннексировать остров еще в 1950 году. По версии российских СМИ и даже политиков, присоединившихся к оплакиванию Кирка, все это искупается скептическим отношением к поддержке Украины. Впрочем, в основе такой позиции лежали не симпатии к Москве, а уверенность в том, что у США есть более важные задачи. Например, борьба с иммиграцией и левыми.



Наступление ультраправых



Используя Кирка при жизни, правящий класс эксплуатирует и факт его гибели. Напрашиваются параллели с Хорстом Весселем - нацистским активистом, убитым в 1930 году. Обвинив коммунистов, гитлеровцы возвели преступника, промышлявшего сутенерством и судимого за мошенничество, в ранг мученика. Именем Весселя называли улицы, школы, военные корабли, а написанное им стихотворение легло в основу гимна фашистской партии.



Образ национального героя лепится из Чарли Кирка. По распоряжению Трампа на всех общественных зданиях и военных базах были приспущены флаги, погибший посмертно удостоен высшей награды - "президентской медали свободы", ему будет установлен памятник в Капитолии. "Мученик за правду" - такой ореол с подачи Трампа окружил Кирка.



Подобные почести легитимируют репрессии. Хотя стрелок действовал в одиночку, а его мотивы точно не установлены, все силы брошены на создание мифа о "левом заговоре". "Мой друг погиб из-за левой радикализации", - уверяет вице-президент Джей Ди Вэнс. "Нужна организованная стратегия противодействия организациям левого толка, - продолжает замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер. - Мы обратим против них всю нашу ярость". О несогласии с тем, что "пули летят только в одну сторону", заявил сын президента Эрик Трамп.



Конкретные шаги не заставили себя ждать.



22 сентября Трамп подписал указ о внесении антифашистского движения в список террористических организаций. Развернута травля против заподозренных в неуважении к покойному. По примеру украинского "Миротворца" запущен интернет-сайт "Разоблачение убийц Кирка" с перечнем "неблагонадежных". Таковых, сообщают организаторы, уже набралось свыше 20 тыс. За "неправильные комментарии" уволены десятки преподавателей и журналистов. Обозревателю телеканала MSNBC Мэттью Доуду не простили слов о том, что Кирк распространял риторику ненависти. Другой журналист - Джимми Киммел - лишился выхода в эфир после замечаний о том, что власть использует убийство для своей выгоды.



Может показаться, что спекуляции на смерти Кирка нужны для нейтрализации Демократической партии. Подобных "многоходовок", впрочем, не требуется. Преподнеся "на блюдце" власть республиканцам, руководство демократов продолжает занимать капитулянтскую позицию. Партийные политики и СМИ присоединились к показной скорби, большинство жертв травли работали в связанных с партией структурах.



Задача Трампа и стоящих за ним сил куда сложнее. Общественное недовольство вышло из конъюнктурного русла, намеченного для него демократами. Это подтвердила общенациональная акция протеста "Рабочие важнее миллиардеров" в День труда (отмечается в США 1 сентября). Свыше тысячи митингов и демонстраций прошли во всех штатах, их участники потребовали защиты трудовых прав и системы соцобеспечения, повышения минимальной зарплаты.



В августе на трех заводах корпорации "Боинг" началась первая за тридцать лет забастовка. Свыше 3 тыс. сотрудников выступили против подачки - увеличения зарплаты всего на 20 процентов в течение четырех лет, потребовали не урезать пенсионные отчисления. На заводах производятся военные самолеты, именно здесь должен начаться выпуск новейшего истребителя F-47. Близкие к Белому дому СМИ подняли крик, обвиняя бастующих в "ударе по национальной безопасности". В штате Иллинойс объявили забастовку портовые рабочие, выступившие за оплату сверхурочной работы, улучшение мер безопасности. Всего, по официальным данным, с января по август прошло 22 крупных забастовки (за аналогичный период прошлого года - 17) с участием 220 тыс. человек (111 тыс. годом ранее). Корнеллский университет, фиксирующий забастовки всех масштабов, насчитал с начала года 180 выступлений.



Ужас капитала



Наступление на права трудящихся началось сразу после возвращения Трампа в Белый дом. Своим указом он аннулировал систему коллективных договоров в государственных ведомствах. Сотрудникам органов, чья работа связана с безопасностью, например, NASA, запрещено организовывать профсоюзы.



После увольнения члена правления национального совета по трудовым отношениям Гвинн Уилкокс (по признанию Трампа, "ее позиция раздражала работодателей") руководство органа лишилось кворума для рассмотрения нарушений. Такая же судьба постигла главу федерального бюро статистики труда Эрику Макэнтарфер. Причиной стала публикация отчета, камня на камне не оставившего от хвастливых заявлений властей о создании "рекордного" числа рабочих мест. В июле, по данным ведомства, таковых появилось не "более 250 тысяч", а лишь 73 тыс. Трамп назвал Макэнтарфер "вредительницей". Только за первые полгода в госсекторе сокращены 158 тыс. рабочих мест.



Кульминацией неолиберальной политики стало принятие пакета документов, названного Трампом "большим красивым законом". По прогнозам, снижение корпоративных налогов и сокращение социальных расходов 10 процентов даст богатейшим американцам ежегодный прирост дохода на 13,6 тыс. долл., наименее обеспеченные 10 процентов потеряют 1,2 тыс. долл. Медстраховки рискуют лишиться 10 млн граждан, доступ к продовольственной помощи - 2,4 млн. Около полутора миллионов человек останутся без жилья из-за отмены госсубсидий на аренду. На этом фоне Трамп распорядился разогнать лагеря бездомных. Несчастным предложено переселиться в приюты, хотя мест в последних не хватает. В противном случае им грозит тюрьма.



В чьих интересах работает власть, стало очевидно 4 сентября, когда президент пригласил на ужин глав крупнейших технологических компаний. Руководителей Apple и Google Трамп поздравил с вынесенным в их пользу решением суда, касающимся нарушения антимонопольного законодательства. По словам президента, он продолжит "делать проще работу корпораций и увеличивать их прибыли". Гости ответили не менее любезно. Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил о "невероятном лидерстве" Трампа. "Спасибо, что вы решили быть президентом, помогающим бизнесу и инновациям. Это подготовит нас к длительному периоду лидерства в мире", - добавил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.



Семь ведущих технологических компаний увеличили рыночную капитализацию на 3 трлн долл. за семь месяцев с инаугурации Трампа. Как на дрожжах растут состояния олигархов. Суммарное богатство 400 миллиардеров выросло за последний год на 1,2 трлн долл. - до рекордной суммы в 6,6 трлн. Богатейшая двадцатка при этом прибавила 700 млрд - до 3 трлн долл.



Это провоцирует социальное напряжение. Уровень одобрения работы Трампа упал ниже 40 процентов, менее трети опрошенных довольны экономической политикой администрации. Еще тревожнее для капитала результаты исследования института Гэллапа. О положительном отношении к социализму заявили 39 процентов опрошенных. Среди сторонников демократов таковых 66 процентов, республиканцев - 14 процентов. Позитивные оценки капитализма снизились за три года с 60 до 54 процентов. С 53 до 62 процентов выросло всего за год отрицательное отношение к крупному бизнесу.



Вот почему капиталу срочно понадобилась "сакральная жертва" и в целом создание националистических химер. Понимая, что время работает не на него, правящий класс ведет США к диктатуре. Вопреки действующим законам, штаты лишаются полномочий в сфере безопасности, социальной политики, избирательной системы. "Мои действия не могут быть незаконными, поскольку я действую для спасения страны", - заявляет Трамп.



Под предлогом борьбы с преступностью и нелегальной иммиграцией федеральные силы введены в Лос-Анджелес, Чикаго, Вашингтон. Для "поддержания правопорядка" привлекаются ресурсы Пентагона, который указом Трампа переименован из министерства обороны в министерство войны. Ведомству поручено подготовить резерв, который в течение часа сможет прибыть для подавления беспорядков в любую точку страны.



Обвиняя противников в желании разжечь гражданскую войну, президент сам делает это без малейшего смущения. "Чикаго вот-вот узнает, почему у нас появилось министерство войны", - заявил он. На его страницах в соцсетях размещено сгенерированное изображение, на котором Трамп посылает ударные вертолеты в мятежный город. "Чикапокалипсис сегодня. Люблю запах депортаций по утрам", - гласит подпись, намекающая на фильм Фрэнсиса Копполы "Апокалипсис сегодня" о войне во Вьетнаме. Главная причина выбора указанных городов заключается в слабой поддержке республиканцев. В Вашингтоне Трамп получил на последних выборах 6,5 процента голосов. Концентрация власти происходит и другими методами. Близкая к Трампу семья Эллисон установила контроль над конгломератом Paramount Skydance, владеющим десятками телеканалов, киностудий и т.д.



Остановить сползание к диктатуре может только левое движение, опирающееся на трудящихся. Шаг в этом направлении сделали "Демократические социалисты Америки" (ДСА), проведшие в августе съезд. "Истинный дом социализма находится на рабочем месте и в рабочем движении", - говорится в резолюции, принятой полутора тысячами делегатов. На выборы 2028 года решено выдвинуть социалистического кандидата, что означает дистанцирование от Демократической партии. О смещении ДСА влево свидетельствует и избрание сопредседателем движения Меган Ромер - представительницы марксистско-ленинской фракции "Красная звезда".



Сергей Кожемякин Источник - Правда

