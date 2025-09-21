 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
Пятница, 26.09.2025
Узатом и Росатом создадут учебный кластер в атомной сфере - от детсада до вуза
16:05 26.09.2025

Россия и Узбекистан подписали документы о расширении сотрудничества в атомной сфере
Совместный проект по строительству АЭС в Узбекистане предусматривает возведение двух энергоблоков большой мощности и двух энергоблоков мощностью 55 МВт.

ТАШКЕНТ, 26 сен - Sputnik. Россия и Узбекистан на площадке глобального атомного форума "Мировая атомная неделя" подписали два документа о расширении сотрудничества в атомной сфере. Об этом сообщила госкорпорация "Росатом".

"26 сентября 2025 года в Москве на площадке международного форума "Мировая атомная неделя" (World Atomic Week, WAW) подписаны документы о расширении сотрудничества между госкорпорацией "Росатом" и Агентством по атомной энергии при Кабинете министров Республики Узбекистан ("Узатом")", - говорится в сообщении.

В церемонии подписания приняли участие генеральный директор АО "Росатом Энергетические проекты" Андрей Рождествин и глава Дирекции по строительству атомной электростанции Абдужамил Калмуратов.

В Узбекистане возведут город атомщиков для эксплуатации АЭС

По информации пресс-службы Узатома, Первый документ представляет собой Дополнительное соглашение об основных условиях реализации проекта по сооружению интегрированной атомной электростанции в Узбекистане к Соглашению от 20 июня 2025 года между АО "Росатом Энергетические проекты" и ГП "Дирекция по строительству АЭС".

Документ определяет конфигурацию проекта сооружения интегрированной АЭС, состоящего из атомных станций малой и большой мощности на базе 2-х реакторов ВВЭР-1000 поколения 3+ и 2-х реакторов РИТМ-200Н.

Стороны также подписали основные условия контрактов на поставку топлива для АЭС малой и большой мощности.

Второй документ – это Соглашение об основных условиях контрактов на поставку ядерного топлива для атомной электростанции малой мощности и атомной электростанции большой мощности в Республике Узбекистан между АО "Росатом Энергетические проекты" и ГП "Дирекция по строительству АЭС".

Соглашение закрепляет ключевые договоренности между подписантами по поставке ядерного топлива для реакторных установок РИТМ-200Н и ВВЭР-1000, а также запасных частей, монтажного и контрольного оборудования.

По словам генерального директора Госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева, подписание знаменует новый этап в развитии отношений между "Росатомом" и Узбекистаном в сфере мирного атома.

"Благодаря достигнутым договоренностям Узбекистан станет первой страной в мире, сооружающей интегрированную атомную станцию, где на одной площадке будет эксплуатироваться одновременно и современная атомная станция малой мощности, и АЭС большой мощности", – прокомментировал Лихачев.

По словам главы "Узатома", проект – это смелое сочетание передовых технологий маломодульных станций и проверенных временем решений классической атомной энергетики большой мощности.

"В самом сердце Узбекистана, в Джизакской области, мы создаем беспрецедентный энергетический проект. Став первопроходцами в развитии атомной энергетики Центральной Азии, мы не просто возводим первую в регионе станцию – мы первыми создаем инновационное решение будущего , – отметил Ахмедхаджаев.

В ходе пленарной сессии, прошедшей в рамках "Мировой атомной недели" в Москве, глава "Узатома" отметил, что молодежь Узбекистана видит огромный потенциал в сфере атомной энергетики.

"Мы видим этот интерес через огромное количество желающих поступить в ташкентский филиал НИЯУ МИФИ", - подчеркнул Ахмедхаджаев.

По его словам, молодежь Узбекистана хочет заниматься наукой в атомной отрасли.

Также он сообщил, что Узатом и Росатом планируют создать учебный кластер в атомной сфере - от детсада до вуза.



Город атомщиков, который планируют строить как умный город, будет совмещать новые технологии, чистую энергию. Проект привлечет значительные инвестиции в регион, что будет способствовать развитию инфраструктуры, включая дороги, жилье и социальные объекты.

ТАШКЕНТ, 26 сен - Sputnik. В Джизакской области Узбекистана будет построен город атомщиков в рамках проекта строительства атомной электростанции малой мощности (АСММ) с участием госкорпорации "Росатом". Об этом сообщил директор агентства по атомной энергии Узбекистана Азим Ахмедхаджаев.

Глава Узатома рассказал о проекте АСММ на панельной сессии мировой атомной недели World Atomic Week, открывшейся в Москве. По его данным, в процессе реализации проекта будет участвовать до 14 тысяч человек, а на эксплуатацию только станции малой мощности будет привлечено до 1 тысячи квалифицированных специалистов.

"Эти цифры говорят о неизбежности развития инфраструктуры для комфортного проживания такого количества людей, и возводимый город атомщиков станет центром жизненных интересов большого числа людей сначала на ближайшие пять лет, а затем и последующие 80 лет", - цитирует Ахмедхаджаева его пресс-служба.

Город атомщиков, который планируют строить как умный город, будет совмещать новые технологии, чистую энергию. Проект привлечет значительные инвестиции в регион, что будет способствовать развитию инфраструктуры, включая дороги, жилье и социальные объекты.

Директор агентства отметил, что Узбекистан станет одним из пионеров внедрения малых модульных реакторов, оказываясь в авангарде мировых трендов атомной энергетики.

"Поэтому наша страна ратифицировала все ключевые международные соглашения по ядерной безопасности, нераспространению и готова участвовать во всех инициативах, которые делают мир более безопасным", - добавил Ахмедхаджаев.

В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство атомной электростанции малой мощности (АСММ). Проект предусматривает возведение в Джизакской области Узбекистана атомной электростанции по российскому проекту мощностью 330 МВт - шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. Генеральным подрядчиком строительства станции выступит Росатом. К строительству также привлекут местные компании. Выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность.

В сентябре прошлого года Агентство "Узатом" и "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион Росатома) подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции. В начале 2026 года Узатом планирует получить разрешение на сооружение станции. Заливка первого бетона планируется в марте будущего года.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758891900


