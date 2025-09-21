Узатом и Росатом создадут учебный кластер в атомной сфере - от детсада до вуза

16:05 26.09.2025

Россия и Узбекистан подписали документы о расширении сотрудничества в атомной сфере

Совместный проект по строительству АЭС в Узбекистане предусматривает возведение двух энергоблоков большой мощности и двух энергоблоков мощностью 55 МВт.



ТАШКЕНТ, 26 сен - Sputnik. Россия и Узбекистан на площадке глобального атомного форума "Мировая атомная неделя" подписали два документа о расширении сотрудничества в атомной сфере. Об этом сообщила госкорпорация "Росатом".



"26 сентября 2025 года в Москве на площадке международного форума "Мировая атомная неделя" (World Atomic Week, WAW) подписаны документы о расширении сотрудничества между госкорпорацией "Росатом" и Агентством по атомной энергии при Кабинете министров Республики Узбекистан ("Узатом")", - говорится в сообщении.



В церемонии подписания приняли участие генеральный директор АО "Росатом Энергетические проекты" Андрей Рождествин и глава Дирекции по строительству атомной электростанции Абдужамил Калмуратов.



В Узбекистане возведут город атомщиков для эксплуатации АЭС



По информации пресс-службы Узатома, Первый документ представляет собой Дополнительное соглашение об основных условиях реализации проекта по сооружению интегрированной атомной электростанции в Узбекистане к Соглашению от 20 июня 2025 года между АО "Росатом Энергетические проекты" и ГП "Дирекция по строительству АЭС".



Документ определяет конфигурацию проекта сооружения интегрированной АЭС, состоящего из атомных станций малой и большой мощности на базе 2-х реакторов ВВЭР-1000 поколения 3+ и 2-х реакторов РИТМ-200Н.



Стороны также подписали основные условия контрактов на поставку топлива для АЭС малой и большой мощности.



Второй документ – это Соглашение об основных условиях контрактов на поставку ядерного топлива для атомной электростанции малой мощности и атомной электростанции большой мощности в Республике Узбекистан между АО "Росатом Энергетические проекты" и ГП "Дирекция по строительству АЭС".



Соглашение закрепляет ключевые договоренности между подписантами по поставке ядерного топлива для реакторных установок РИТМ-200Н и ВВЭР-1000, а также запасных частей, монтажного и контрольного оборудования.



По словам генерального директора Госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева, подписание знаменует новый этап в развитии отношений между "Росатомом" и Узбекистаном в сфере мирного атома.



"Благодаря достигнутым договоренностям Узбекистан станет первой страной в мире, сооружающей интегрированную атомную станцию, где на одной площадке будет эксплуатироваться одновременно и современная атомная станция малой мощности, и АЭС большой мощности", – прокомментировал Лихачев.



По словам главы "Узатома", проект – это смелое сочетание передовых технологий маломодульных станций и проверенных временем решений классической атомной энергетики большой мощности.



"В самом сердце Узбекистана, в Джизакской области, мы создаем беспрецедентный энергетический проект. Став первопроходцами в развитии атомной энергетики Центральной Азии, мы не просто возводим первую в регионе станцию – мы первыми создаем инновационное решение будущего , – отметил Ахмедхаджаев.



В ходе пленарной сессии, прошедшей в рамках "Мировой атомной недели" в Москве, глава "Узатома" отметил, что молодежь Узбекистана видит огромный потенциал в сфере атомной энергетики.



"Мы видим этот интерес через огромное количество желающих поступить в ташкентский филиал НИЯУ МИФИ", - подчеркнул Ахмедхаджаев.



По его словам, молодежь Узбекистана хочет заниматься наукой в атомной отрасли.



Также он сообщил, что Узатом и Росатом планируют создать учебный кластер в атомной сфере - от детсада до вуза.



