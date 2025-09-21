Китаю и США необходимо найти правильный путь сосуществования

Китаю и США необходимо найти правильный путь сосуществования в новую эпоху -- премьер Госсовета КНР



Нью-Йорк, 25 сентября /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян в четверг заявил, что если заглядывать в будущее, то Китаю и Соединенным Штатам необходимо найти правильный путь сосуществования в новую эпоху.



Ли Цян сделал соответствующее заявление в Нью-Йорке на полях общих прений 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН во время беседы с представителями дружественных организаций из США, включая Американо-китайский деловой совет, Национальный комитет по американо-китайским отношениям, Торговую палату США и американский Совет по международным отношениям, а также с учеными и руководителями предприятий.



По словам премьера Госсовета, китайско-американские отношения являются самыми важными двусторонними отношениями в мире, две страны могут и должны быть партнерами и друзьями.



Ли Цян подчеркнул, что дружественные обмены между Китаем и США исторически являются главным направлением и общей тенденцией.



Он напомнил слова председателя КНР Си Цзиньпина о том, что обширный Тихий океан достаточно велик, чтобы принять как Китай и Соединенные Штаты, так и другие страны.



Являясь двумя крупными мировыми державами, Китай и США должны уважать друг друга, мирно сосуществовать, стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству и добиваться общего процветания через взаимные успехи, отметил глава китайского правительства.



Как подчеркнул он, торгово-экономические связи являются важной составляющей двусторонних отношений.



Учитывая различия в структуре рынков, высокую взаимодополняемость отраслей и значительную роль обеих стран в глобальных производственно-сбытовых цепочках, усиление торгово-экономического сотрудничества принесет взаимную пользу обеим странам и всему миру, указал Ли Цян.



По его словам, Китай обладает уверенностью и способностью, чтобы поддерживать стабильное и здоровое развитие своей экономики, а также создавать больше возможностей для предприятий со всего мира, включая американские компании.



Ли Цян заверил, что независимо от изменений внешней среды Китай будет прилагать максимум усилий, чтобы обеспечить еще больше определенности для развития иностранных предприятий.



Премьер Госсовета подчеркнул, что Китай будет всегда придерживаться конструктивного и ответственного подхода, чтобы совместно с американской стороной способствовать стабилизации и улучшению китайско-американских торгово-экономических связей на основе равенства, взаимного уважения и взаимной выгоды.



В то же время, добавил Ли Цян, Китай будет постоянно сосредоточен на развитии и устойчивом росте своей экономики.



Поскольку экономика Китая обладает уникальным и устойчивым механизмом функционирования, быстро раскрывающимся рыночным потенциалом, высвобождающимся инновационным импульсом и растущей экономической жизнеспособностью, страна предоставляет огромные и прогнозируемые возможности развития для бизнеса, указал премьер Госсовета.



Ли Цян заявил, что Китай будет всегда хранить верность взятым на себя обязательствам и неуклонно расширять внешнюю открытость, постоянно ослабляя ограничения на доступ к своему рынку и наращивая импорт.



КНР будет активно реагировать на озабоченности иностранных предприятий и оказывать им помощь в разрешении практических трудностей, чтобы обеспечить уверенность иностранных компаний в своей деятельности и развитии в Китае, пообещал глава китайского правительства.



Как отметил он, поскольку основой китайско-американских отношений являются связи на низовом уровне, их здоровое развитие требует совместных усилий народов обеих стран.



Ли Цян выразил надежду, что представители всех кругов в США предпримут больше позитивных действий для укрепления взаимопонимания между двумя государствами и для расширения практического сотрудничества в различных сферах, внесут больший вклад в содействие развитию обеих стран и в укрепление дружбы между ними.



Представители американской стороны заявили, что за последние годы Китай добился впечатляющих успехов в экономическом росте, технологических инновациях, социальном развитии и других сферах.



Указав, что отношения между США и КНР касаются обеих стран и влияют на мир в целом, они выразили надежду, что два государства будут поддерживать контакты на высоком уровне, расширять диалог в различных сферах, укреплять взаимовыгодное сотрудничество, активизировать гуманитарные обмены и развивать долгосрочные и стабильные американо-китайские отношения, чтобы привнести больше определенности в международное сообщество.



Американские бизнесмены выразили оптимизм в отношении перспектив экономического развития Китая и готовность расширять инвестиции в КНР, играя роль моста в содействии двустороннему сотрудничеству и в углублении взаимопонимания.