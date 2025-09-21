 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 26.09.2025
17:00  Китаю и США необходимо найти правильный путь сосуществования
16:05  Узатом и Росатом создадут учебный кластер в атомной сфере - от детсада до вуза
16:00  Ритуальная жертва для диктатуры, - Сергей Кожемякин
15:43  Палестина подала заявку на членство в БРИКС
15:24  Министром иностранных дел Казахстана назначен бывший посол в РФ Ермек Кошербаев
12:51  Трамп решил уничтожить всю украинскую армию, - Кирилл Стрельников
12:43  МК: историк Шишкин назвал причину антироссийского курса Европы
02:10  Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил планы баллотироваться на пост генсека ООН в декабре 2026 г
01:13  Путин: Россия запустит первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым циклом. Выступление на Глобальном атомном форуме
00:05  ВС РФ начали наступление с целью отсечь Северск от снабжения – итоговая сводка Readovka за 25 сентября
Четверг, 25.09.2025
22:35  В Калмыкии стартовал III Международный буддийский форум
17:58  Как Казахстан привлекает иностранных криптоинвесторов
17:03  "Нет права на ошибку". Глава "Узатома" о безопасности первой узбекской АЭС
16:16  Advance: Америка снова станет великой ...если Европа по собственному желанию повторит собственную катастрофу
15:39  Токаев назначил завотделом госконтроля Администрации президента Алихана Жамсатова
14:48  Жогорку Кенеш самораспустился. Депутаты сохранят полномочия до избрания нового парламента 30 ноября
14:00  Spik.kz: Как религия и конкретно ислам изменили казахстанское общество?
13:25  "Мисс Кыргызстана-2025" признана Аяна Расул кызы, а лучшим учителем - Элзат Асанова
05:10  Таджикистан на ГА ООН призвал к списанию долгов бедных стран, "особенно горных и не имеющих выхода к морю"
03:53  В Киргизии на совещании с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым задержаны 24 человека
02:59  Узбекистан в поисках оптимальной системы региональной безопасности, - Рустам Масалиев
01:53  Spectator: Трамп назвал действия Европы и Украины блефом
00:25  Посол Афганистана прокомментировал идею США вернуться на Баграм
00:05  ВС РФ окружили украинский гарнизон города Родинское – итоговая сводка Readovka за 24 сентября
Среда, 24.09.2025
23:12  Киргизия требует от Великобритании снятия санкций, - Виктория Панфилова
16:00  Архитектор антидемократии Питер Тиль - спаситель или могильщик Запада? - Олег Яновский
15:21  Президенты Узбекистана и США определили приоритетные направления стратегического партнерства
12:31  "Продкорпорация": Казахстан нацелен на расширение сотрудничества с Узбекистаном и странами ЦА
05:08  Сделки в Нью-Йорке. Казахстан купил 300 локомотивов, Узбекистан - 22 самолета
04:46  Президенты стран Центральной Азии выступили на Общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
04:19  Кто может стать депутатом Жогорку Кенеша? Ответ главы ЦИК Киргизии
03:01  Всего за 18 дней в Европу: Китай осваивает "Ледовый Шелковый путь"
02:40  Грузия: под муниципальные выборы британцы готовят очередную революцию, - Мамука Кучава
00:05  ВС РФ вышли к реке Янчур и готовят удар по Гуляйполю - итоговая сводка Readovka за 23 сентября
Вторник, 23.09.2025
21:50  Трамп на Генассамблее ООН. Полный перевод разгромной речи
18:55  СВР России: Европа готовится оккупировать Молдавию
16:08  Массовое признание Палестины: почему сейчас? - Дмитрий Евстафьев
15:57  С кем встретился президент Узбекистана в Нью-Йорке, какие документы подписали
15:47  Зачем турецкие политики предлагают мифический "альянс" России и Китаю? - Юрий Кузнецов
13:51  Туркмения. Национальный Лидер поздравил Президента с Днем рождения
04:40  Будут ли продлевать бескомиссионные переводы? Ответ Нацбанка Киргизии
03:59  Токаев пытается реформировать ООН в интересах Казахстана, - Виктория Панфилова
02:05  Как трусость и жадность Европы создали миф о русской угрозе на 500 лет, - Тимофей Бордачев
01:30  Turkmen Serdar: Диалог с приставкой "плюс". Почему Япония унижает страны Центральной Азии?
01:14  ProFinance: Каким будет капитализм в США через 50 лет
00:05  ВС РФ нарастили темпы штурма Покровска – итоговая сводка Readovka за 22 сентября
Понедельник, 22.09.2025
23:24  Чарли Кирк против Джорджа Флойда: В чем сила, брат? - Максим Сучков
23:05  Ким Чен Ын заявил, что КНДР получила новое секретное оружие
22:12  Почти четверть американского импорта урана приходится на Казахстан, - Касым-Жомарт Токаев
18:21  Россия и Иран подпишут соглашение о строительстве новых атомных энергоблоков
11:36  Лондон открывается для гастарбайтеров из Узбекистана, - Виктория Панфилова
02:43  Зачем Европе миф о "вторжении" российских боевых самолетов, - Евгений Поздняков
01:33  Организация тюркских государств: "турецкий гамбит" без видимых перспектив, - Рустам Масалиев
01:21  Взгляд: США задумали "троянского коня" в Афганистане для России и Китая
01:13  Моди призвал жителей Индии отказаться от покупки зарубежных товаров
00:05  ВС РФ продолжают теснить противника на поле боя – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 21.09.2025
21:56  Израиль отверг заявления западных стран о признании двух государств в Палестине
17:08  Афганские официальные лица отвергли американские притязания на авиабазу Баграм
15:43  "Высокие технологии и низкая жизнь": фантаст Сергей Лукьяненко о будущем Илона Маска
13:27  Тешинский конфликт. 21 сентября 1938 г. Польша выдвинула ультиматум Чехословакии (история)
13:17  Caravan.kz: Казахстан закупает электроэнергию в России рекордными темпами
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китаю и США необходимо найти правильный путь сосуществования
17:00 26.09.2025

Китаю и США необходимо найти правильный путь сосуществования в новую эпоху -- премьер Госсовета КНР

Нью-Йорк, 25 сентября /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян в четверг заявил, что если заглядывать в будущее, то Китаю и Соединенным Штатам необходимо найти правильный путь сосуществования в новую эпоху.

Ли Цян сделал соответствующее заявление в Нью-Йорке на полях общих прений 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН во время беседы с представителями дружественных организаций из США, включая Американо-китайский деловой совет, Национальный комитет по американо-китайским отношениям, Торговую палату США и американский Совет по международным отношениям, а также с учеными и руководителями предприятий.

По словам премьера Госсовета, китайско-американские отношения являются самыми важными двусторонними отношениями в мире, две страны могут и должны быть партнерами и друзьями.

Ли Цян подчеркнул, что дружественные обмены между Китаем и США исторически являются главным направлением и общей тенденцией.

Он напомнил слова председателя КНР Си Цзиньпина о том, что обширный Тихий океан достаточно велик, чтобы принять как Китай и Соединенные Штаты, так и другие страны.

Являясь двумя крупными мировыми державами, Китай и США должны уважать друг друга, мирно сосуществовать, стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству и добиваться общего процветания через взаимные успехи, отметил глава китайского правительства.

Как подчеркнул он, торгово-экономические связи являются важной составляющей двусторонних отношений.

Учитывая различия в структуре рынков, высокую взаимодополняемость отраслей и значительную роль обеих стран в глобальных производственно-сбытовых цепочках, усиление торгово-экономического сотрудничества принесет взаимную пользу обеим странам и всему миру, указал Ли Цян.

По его словам, Китай обладает уверенностью и способностью, чтобы поддерживать стабильное и здоровое развитие своей экономики, а также создавать больше возможностей для предприятий со всего мира, включая американские компании.

Ли Цян заверил, что независимо от изменений внешней среды Китай будет прилагать максимум усилий, чтобы обеспечить еще больше определенности для развития иностранных предприятий.

Премьер Госсовета подчеркнул, что Китай будет всегда придерживаться конструктивного и ответственного подхода, чтобы совместно с американской стороной способствовать стабилизации и улучшению китайско-американских торгово-экономических связей на основе равенства, взаимного уважения и взаимной выгоды.

В то же время, добавил Ли Цян, Китай будет постоянно сосредоточен на развитии и устойчивом росте своей экономики.

Поскольку экономика Китая обладает уникальным и устойчивым механизмом функционирования, быстро раскрывающимся рыночным потенциалом, высвобождающимся инновационным импульсом и растущей экономической жизнеспособностью, страна предоставляет огромные и прогнозируемые возможности развития для бизнеса, указал премьер Госсовета.

Ли Цян заявил, что Китай будет всегда хранить верность взятым на себя обязательствам и неуклонно расширять внешнюю открытость, постоянно ослабляя ограничения на доступ к своему рынку и наращивая импорт.

КНР будет активно реагировать на озабоченности иностранных предприятий и оказывать им помощь в разрешении практических трудностей, чтобы обеспечить уверенность иностранных компаний в своей деятельности и развитии в Китае, пообещал глава китайского правительства.

Как отметил он, поскольку основой китайско-американских отношений являются связи на низовом уровне, их здоровое развитие требует совместных усилий народов обеих стран.

Ли Цян выразил надежду, что представители всех кругов в США предпримут больше позитивных действий для укрепления взаимопонимания между двумя государствами и для расширения практического сотрудничества в различных сферах, внесут больший вклад в содействие развитию обеих стран и в укрепление дружбы между ними.

Представители американской стороны заявили, что за последние годы Китай добился впечатляющих успехов в экономическом росте, технологических инновациях, социальном развитии и других сферах.

Указав, что отношения между США и КНР касаются обеих стран и влияют на мир в целом, они выразили надежду, что два государства будут поддерживать контакты на высоком уровне, расширять диалог в различных сферах, укреплять взаимовыгодное сотрудничество, активизировать гуманитарные обмены и развивать долгосрочные и стабильные американо-китайские отношения, чтобы привнести больше определенности в международное сообщество.

Американские бизнесмены выразили оптимизм в отношении перспектив экономического развития Китая и готовность расширять инвестиции в КНР, играя роль моста в содействии двустороннему сотрудничеству и в углублении взаимопонимания.

Источник - Синьхуа
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758895200


Новости Казахстана
- Закон по вопросам регулирования электронной торговли одобрил Сенат
- Совет директоров Kazakh Tourism Development Ltd. утвердил обновленный мастер-план проекта Almaty Superski по развитию горнолыжного туризма
- Кадровые перестановки
- Туркестан усилит туристический потенциал: реставрация объектов, вечерние экскурсии и новые авиарейсы
- Глава МИД Казахстана провел ряд двусторонних встреч на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
- Началась реализация Дорожной карты по внедрению ИИ в промышленность
- Что пишут знаменитые газеты и сайты? Обзор казахской прессы
- МВД РК: В Украине ликвидирован call-центр, обманывавший казахстанцев от имени спецслужб
- Финансовая пирамида с международным охв1атом: в Алматы расследуется дело "Амир Капитал"
- Токаев обозначил позицию Казахстана по переговорам России и Украины
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  