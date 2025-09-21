Встречное сражение у Доброполья вошло в свою кульминацию – итоговая сводка Readovka за 26 сентября

00:05 27.09.2025

Встречное сражение у Доброполья вошло в свою кульминацию – итоговая сводка Readovka за 26 сентября



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 26 сентября в разрезе СВО. 51-я армия ВС РФ продолжает истощать сводные ударные силы ВСУ в сражении у Доброполья. В структуре войск ПВО вскоре появятся зенитно-пулеметные подразделения для прикрытия городов и объектов от налетов украинских БПЛА.



