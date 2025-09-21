 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Встречное сражение у Доброполья вошло в свою кульминацию – итоговая сводка Readovka за 26 сентября
00:05 27.09.2025

Встречное сражение у Доброполья вошло в свою кульминацию – итоговая сводка Readovka за 26 сентября

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 26 сентября в разрезе СВО. 51-я армия ВС РФ продолжает истощать сводные ударные силы ВСУ в сражении у Доброполья. В структуре войск ПВО вскоре появятся зенитно-пулеметные подразделения для прикрытия городов и объектов от налетов украинских БПЛА.



Большая баталия

Части 51-й армии продолжают изматывать ударные "кулаки" украинских войск, атакующих основание оперативного выступа к юго-востоку от Доброполья. Обе стороны находятся в наивысшей степени напряжения, и на карте боевых действий образовалась специфическая картина. На восточном фланге атаки группировки противника нашим войскам удалось перехватить инициативу и принудить украинские штурмовые подразделения частично перейти к обороне. При этом русские ВКС, артиллеристы и дронщики наносят разрушительные удары по полосе сел Владимировка – Шахово – Софиевка. Именно там концентрируются силы неприятеля, пытавшиеся возобновить наступление в направлении Новоторецкого. Огневой вал, который организуют ВС РФ, приносит противнику серьезные потери в личном составе и матчасти: его коридор атаки невелик, но плотно заполнен войсками. Параллельно продолжается давление на фланги сектора атаки ВСУ в направлении Новоторецкого. Задача частей 51-й и 8-й армий на этом участке остается прежней – сжать основание "горловины", по которой идут удары украинских подразделений.

Западнее ситуация еще напряженнее. Украинские войска под мощным огневым воздействием продолжают атаковать наши подразделения и добились их отхода с передовых позиций в Никаноровке. Однако противнику не удается использовать село как устойчивый трамплин для дальнейших наступлений: огневое превосходство русских сил не позволяет ВСУ плотно закрепиться там и безнаказанно накапливаться. Тем не менее чуть южнее, по густо заросшим сухим балкам, штурмовые группы противника проникают вглубь нашей оборонительной зоны. Их цель на этом участке – поселок Бойковка, граничащий по реке Казенный Торец с селом Новоторецкое, к которому ВСУ пытаются пробиться со стороны Шахова. Кроме балок противнику в этом районе помогают технические сооружения вентиляционного ствола шахты "Краснолиманская".

На западном участке атаки ценой огромных потерь ВСУ смогли добиться вклинивания в нашу оборону. Но с учетом того, что восточный фланг их наступления остановлен, дальнейшие успехи на западе теряют смысл. Это вынуждает высшее военное руководство противника бросать в бой все новые силы – зачастую самые боеспособные, что у него остались.

Мобильные огневые группы

В сети появились фотографии построения мобильного зенитно-пулеметного дивизиона для прикрытия объектов от БПЛА противника. Это означает, что в организационной структуре наших войск формируется подразделение, отвечающее за защиту городов и объектов от БПЛА самолетного типа. Такое решение серьезно усилит возможности войск ПВО по отражению налетов ВСУ. Неприятель при формировании полетных заданий своих "летающих бомб" часто использует постоянные маршруты, по которым изделия летают на сверхмалой высоте – ниже горизонта облучения РЛС. Эта особенность делает мобильные огневые группы крайне востребованными: вместо расхода дорогостоящих зенитных управляемых ракет они поражают беспилотники плотным пулеметным огнем.

Как могут действовать такие подразделения? Скорее всего, их структура не будет копировать штат зенитно-ракетных частей, то есть ранжирование по батареям и дивизионам. Вполне вероятно, что организация повторит исторический опыт зенитно-пулеметных подразделений при общевойсковых частях – речь о взводах, ротах и батальонах, но не исключается и самостоятельная работа одиночных расчетов. На помощь придут новые малые и мобильные РЛС, недавно представленные "Ростехом" на выставке Milex-2025. Эти станции предназначены для обнаружения малогабаритных целей на малых высотах. Тандем малой РЛС и мобильных зенитно-пулеметных подразделений будет высокоэффективен и сможет "ловить" БПЛА на обширных площадях, которые станут узлами прикрытия.

По фотографиям видно, что в кузов устанавливается спарка пулеметов ПКТ. Суммарный темп огня – около 1500 выстрелов в минуту. ПКТ – не единственное возможное вооружение для установки: используются также другие типы пулеметов и средства придания огневой плотности.

Вчера, 25 сентября, главным событием дня стало наступление ВС РФ на логистическую систему Северской группировки ВСУ.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758920700


