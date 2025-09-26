 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Суббота, 27.09.2025
Туманные перспективы углубления сотрудничества Центральной Азии и Европейского союза, - Тахир Омоев
00:48 27.09.2025

Туманные перспективы углубления сотрудничества Центральной Азии и Европейского союза

Автор: Тахир Омоев
26 Сентября 2025

Происходящие в мире политические события доказывают нам, как быстро могут меняться внешнеполитические ориентиры крупных держав. Наиболее наглядным примером переконфигурации приоритетов в дипломатии США служит украинский конфликт. Смена администрации в Вашингтоне стала причиной пересмотра подхода Белого дома к конфликту в Украине. Дональд Трамп и его окружение, стремясь оптимизировать затраты, перекладывают основное бремя поддержки Украины на Европейский союз. Во время своего выступления на полях Генеральной ассамблеи ООН американский президент отметил, что Украина при поддержке ЕС "способна вернуть" всю свою территорию, явно намекая на необходимость более глубокого участия Брюсселя в спонсировании Киева.

Это ставит ЕС перед сильнейшими вызовами, которые заставляют его одновременно противостоять растущим угрозам внутри союза (миграционный кризис, социальная напряженность, экономическая стагнация), а также масштабному военному конфликту у своих границ. На этом фоне создаются риски для многих интеграционных проектов под эгидой Брюсселя, в том числе в формате "Европейский союз – Центральная Азия".

Политическая турбулентность, вызванная украинским конфликтом, делает вопрос углубления сотрудничества с Европейском союзом для стран Центральной Азии особенно сложным. Безусловно, Брюссель на сегодняшний день остается очень привлекательным партнером с точки зрения современных технологий, стандартов высокого уровня жизни и инвестиционного потенциала, и поэтому страны Центральной Азии демонстрируют европейским партнерам свою готовность к укреплению экономических связей. Так, председатель Европейского совета Антониу Кошта в своем поздравительном письме лидеру Узбекистана Шавкату Мирзиееву по случаю Дня независимости республики сообщил о готовности к подписанию Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Брюсселем и Ташкентом уже в конце октября. Несмотря на перспективы тесного сотрудничества, нередко страны региона выражают скепсис по поводу получения экономических преференций от такого рода взаимодействия. Так, сотрудник американского аналитического центра "Центр анализа европейской политики" Эмиль Авдалиани ранее отметил "отсутствие энтузиазма" у некоторых центральноазиатских лидеров в вопросе получения дотаций от стран Европы. Не сложно предположить, что способность ЕС быть надежным и стабильным партнером в среднесрочной перспективе ставится под сомнение в азиатских странах. Европа в ближайшее время будет вынуждена столкнуться с дефицитом финансирования в связи с необходимостью решения как внутренних проблем, так и украинского кризиса, который в случае эскалации может представлять угрозу для всего европейского континента.

Такие опасения заставляют Европу выделять все новые и новые транши помощи Киеву. Несмотря на коррупционные скандалы в Украине, страны ЕС готовы предоставлять своим союзникам всю необходимую поддержку. В этом контексте для Центральной Азии возникают экономические и политические риски. Европа, выразив готовность инициировать масштабные проекты в сфере транспорта, энергетики и цифровизации в регионе, может столкнуться с трудностью в их практической реализации, которая может быть замедлена или заморожена из-за перераспределения Брюсселем средств на другие направления. При этом из-за поверхностного подхода к реализации совместных проектов европейские страны могут не в полной мере учитывать специфические интересы и потребности стран региона, что впоследствии станет причиной охлаждения отношений.

Страны Центральной Азии должны следовать принципам прагматичного и взвешенного подхода во внешней дипломатии. Углубление взаимодействия с ЕС важно и необходимо для развития региона, но оно должно основываться на трезвой оценке реальных возможностей Европы как партнера в новой геополитической реальности. Странам региона необходимо диверсифицировать свои внешнеэкономические связи, укреплять региональные взаимоотношения и делать ставку на проекты с устойчивым и долгосрочным источником финансирования. Текущая ситуация показывает, что ставка на одного, даже мощного партнера, чьи интересы в одночасье могут измениться, является серьезным стратегическим риском. Успешное развитие Центральной Азии в нынешнем столетии будет зависеть от способности стран региона выстраивать гибкую и многовекторную политику, основанную на реализации национальных приоритетов.

Источник - АКИpress
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758923280


