|КТЖ объяснил сделку по 300 американским локомотивам за $4,2 млрд
01:27 27.09.2025
ПРЕСС-РЕЛИЗ
26 сентября 2025 года
г. Астана
Казахстанский железнодорожный транспорт выходит на новый уровень: КТЖ и Wabtec запускают масштабное партнерство
Сегодня на заводе Wabtec в Астане состоялся пресс-тур для журналистов, в ходе которого были представлены новые локомотивы и планы по долгосрочному сотрудничеству между АО "НК "Қазақстан темір жолы" и компанией Wabtec (США).
Участники посетили производственные цеха и воочию убедились, что Казахстан уверенно осваивает самые передовые технологии железнодорожного машиностроения.
Заместитель генерального директора ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" Асан Умбетов подчеркнул, что речь идет не о разовой сделке, а о стратегическом партнерстве, которое обеспечит страну современным подвижным составом и гарантированным сервисом на десятилетия вперед. 4,2 млрд долларов - это общая сумма трех контрактов, которая включает:
- закупку 300 локомотивов в 2027–2036 годах (по 30 единиц ежегодно);
- продление сервисного договора на 405 локомотивов до 2058 года (закупленных ранее);
- полное сервисное обслуживание приобретаемых локомотивов сроком на 18 лет (до 2054 года);
- поставку пяти комплектов цифровой системы KinetiX для учета, контроля и диагностики подвижного состава;
- капитальный ремонт тормозных цилиндров и компрессоров для 505 локомотивов в течение трех лет;
- строительство социальных объектов для работников сервисных центров в отдаленных регионах.
Финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных и заемных средств компании. При этом расходы на сервис полностью покрываются из собственных доходов КТЖ - без привлечения кредитов.
Казахстан становится ключевым транспортно-логистическим хабом Евразии: через страну проходят важнейшие маршруты между Китаем, странами Центральной Азии, Россией и Европой. За последние годы объемы перевозок выросли в несколько раз, и для того чтобы сохранить конкурентоспособность, нужен современный и надежный локомотивный парк.
Существующие тепловозы, выпущенные еще в 70–80-х годах, постепенно вырабатывают свой ресурс и требуют замены. Новые локомотивы серии ТЭ33АТ обладают очевидными преимуществами: снижение расхода топлива, улучшенные тяговые характеристики, высокий уровень надежности (до 95% готовности парка). Кроме того, в локомотивах создан повышенный комфорт для локомотивных бригад (кондиционер, холодильник, микроволновая печь, биотуалет). Устойчивые эксплуатационные характеристики обеспечены даже в сложных погодных условиях благодаря системе обдува рельсов и увеличенной нагрузке на ось.
Также договор предусматривает строительство социальных объектов для работников в отдаленных регионах, где расположены сервисные центры. Казахстан становится Центром технической экспертизы и сервисного обслуживания локомотивов не только для страны, но и для всей Центральной Азии.
Wabtec - компания с более чем 100-летней историей - работает в Казахстане свыше 27 лет. В 2009 году в Астане был запущен "Локомотив құрастыру зауыты", где уровень локализации производства достигает 40%. Здесь трудятся казахстанские специалисты, развивается собственная инженерная школа. В 2024 году на базе завода открыт инженерный центр для всего СНГ. Сегодня в стране функционируют семь сервисных центров Wabtec, обеспечивающих рабочие места и поддержку отечественной экономики.
Особая гордость - образовательные проекты. Завод сотрудничает с программой "Болашак", направляя студентов на обучение и практику в США. Все расходы по перелету и проживанию берет на себя Wabtec, что позволяет готовить новое поколение инженеров и технологов мирового уровня.
С момента основания ЛКЗ произведено 675 локомотивов для КТЖ, в том числе 42 отправлены на экспорт в страны СНГ и ближнего зарубежья. Новые контракты открывают путь к дальнейшему развитию отрасли, повышению конкурентоспособности национальной экономики и укреплению позиций Казахстана как ключевого транспортного узла Евразии.
Модернизация локомотивного парка позволит бесперебойно обслуживать увеличивающийся грузопоток, и в свою очередь обеспечит мультипликативный эффект для всей экономики, так как повлечет за собой развитие смежных отраслей, таких как развитие сервисных отраслей, складирования, сервисные отрасли. А это значит казахстанцы получат новые рабочие места, бюджет дополнительные налоги.
Эта сделка - не только новые локомотивы. Это инвестиция в будущее, новые технологии, рабочие места и уверенность в том, что Казахстан выбирает курс на развитие и лидерство.
Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"