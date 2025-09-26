КТЖ объяснил сделку по 300 американским локомотивам за $4,2 млрд

01:27 27.09.2025

ПРЕСС-РЕЛИЗ

26 сентября 2025 года

г. Астана



Казахстанский железнодорожный транспорт выходит на новый уровень: КТЖ и Wabtec запускают масштабное партнерство



Сегодня на заводе Wabtec в Астане состоялся пресс-тур для журналистов, в ходе которого были представлены новые локомотивы и планы по долгосрочному сотрудничеству между АО "НК "Қазақстан темір жолы" и компанией Wabtec (США).



