СП: Крым и Северный Кипр. Кому нужнее признание

02:37 27.09.2025

Крым и Северный Кипр: Кому нужнее признание

Эрдоган предлагает узаконить раздел острова, обещая "процветание восточного Средиземноморья"



Евгений Берсенев

Материал комментируют:

Кирилл Семенов

Сергей Балмасов

26 сентября 2025



С призывом к международному сообществу признать "Турецкую республику Северного Кипра" (ТРСК) и прекратить ее международную изоляцию выступил Реджеп Эрдоган.



В ходе общеполитической дискуссии на Генассамблее ООН он отметил, что "Турция обладает правами и юрисдикцией к западу от острова Кипр, в то время как турки-киприоты имеют законные права в прилегающих к нему районах шельфа". При этом решение кипрского вопроса, убежден Эрдоган, "не может быть построено на модели федерации, которая уже неоднократно предлагалась, но провалилась из-за непримиримой позиции греко-кипрской стороны".



В то же время Анкара "хочет видеть Эгейское море и Восточное Средиземноморье регионом стабильности и процветания, где уважаются законные интересы всех сторон".



Как известно, ТРСК была образована 15 июля 1974 г., когда после военного переворота (произошедшего при поддержке Греции, где правил режим "черных полковников") на остров вторглись турецкие войска. Независимость республики была провозглашена 15 ноября 1983 года.



Официально ни одно государство, кроме Турции, не признает ТРСК. Однако у республики имеется статус наблюдателя в двух крупных международных организациях: Исламского сотрудничества и Тюркских государств, а в ряде стран действуют представительства - в частности, в Великобритании.



Намерение турецкого лидера добиться продвижения вопроса с ТРСК вполне объяснимо - ему нужны политические успехи, в том числе на международной арене, перед новыми выборами, считает востоковед, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов.



- Эрдоган, конечно, заинтересован, чтобы сохранить свои позиции в стране и предпринимает для этого усилия на разных направлениях. Видимо, в его команде считают, что продвижение вопроса о признании Турецкой республики Северного Кипра на международных площадках пошло бы на пользу репутации действующего главы государства.



"СП": Насколько это продвижение может быть успешным? Ведь тут много зависит от позиции не только греческой стороны, но и НАТО. А в альянсе вряд ли заинтересованы в усугублении разногласий между Турцией и Грецией.



- В том-то и дело, что НАТО это не выгодно. По большому счету, многие на Западе давно считают, что ТРСК надо признать. Уже сложилось мнение, что единство Кипра обеспечить очень сложно. И это не настолько серьезная проблема для НАТО.



Причем здесь речь не идет о поддержке сепаратизма - просто одно государство раскололось надвое. Греческую и турецкую части острова уже трудно заставить жить вместе, в одной стране. Так что, раньше или позже, но к цивилизованному разделению стороны придут.



Конечно, у греков-киприотов свое видение ситуации, но и среди них немало сторонников решения вопроса, официальной организации раздельного проживания двух частей некогда единого государства.



Ситуация все больше напоминает ту, что мы наблюдали ранее в Чехословакии или Югославии, где политические реалии подталкивали страну разделиться.



"СП": Если есть понимание необходимости признания ТРСК, может ли Россия в этих условиях обменять такое признание со своей стороны на широкое официальное признание Крыма своей частью?



- Наверное, могли бы при определенных международных раскладах - если, скажем, признание Крыма будет происходить на заключительном этапе урегулирования российско-украинского конфликта.



Напомню, что на такую возможность уже неоднократно намекал президент США Дональд Трамп.



Если говорить о признании Крыма российским со стороны Турции в обмен на согласие Москвы с официальным статусом ТРСК, то самостоятельно Анкара на это, конечно, не пойдет. Она таким образом испортит отношения с Украиной, которые для турецкой стороны очень важны в плане сохранения стратегического партнерства, в том числе в Черноморском бассейне.



Но если будет санкционировано широкое признание Крыма частью РФ в мире, Турция может согласиться на такой шаг.



- Крым наш, он и без того российский, это факт, - подчеркивает эксперт РСМД и Института Ближнего Востока Сергей Балмасов. - Мы там находимся обеими ногами, как говорится. И нет смысла ставить это признание в зависимость от чьего-то мнения. Обмен нашего признания ТРСК на признание Крыма - вещи несоизмеримые.



С другой стороны, Турция на это не пойдет, поскольку у нее далеко идущие планы относительно Крыма.



Там прекрасно помнят, как эта территория находилась в вассальной зависимости от нее при ханах. И в Анкаре надеются, что в условиях нашего конфликта с Украиной им что-то достанется.



"СП": Мы на "обмен признаниями" не пойдем?



- Некоторое время назад у нас кое-кто обсуждал возможность обменяться признаниями ТРСК и Абхазии со стороны России и Турции соответственно. Однако следует понимать, что неизбежно при таких взаимопризнаниях встанет вопрос относительно Косово, поэтому мы не можем подыгрывать такой суверенизации этого сербского региона.



"СП": Для чего Эрдоган снова обратил внимание на вопрос о статусе ТРСК?



- Несмотря на столь громкое заявление по этому вопросу, он прекрасно понимает, что никто признавать турецкую республику Кипра не будет. Скорее всего, это делается для отвлечения внимания от других его действий, в том числе в Ливии, Сирии, Сахеле и так далее.



В целом это выглядит как попытка давления на какие-то страны. Не исключено, что кто-то признает независимость ТРСК - есть страны, торгующие такими решениями в обмен на какое-то финансирование, например, в Океании. Они могут попробовать договориться с Анкарой по этому вопросу.



"СП": Для этого президенту Турции не обязательно было использовать трибуну ООН, а договориться с такими странами по-тихому…



- Трибуна генассамблеи ООН все больше превращается в говорильню, хотя она таковой была и ранее. Напомню, ее неоднократно использовали против нас, та же украинская сторона. С ее помощью нередко уводят мир от некоторых более насущных проблем, это надо учитывать.