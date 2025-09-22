В Узбекистане началась зачистка сторонников России. В Ташкенте задержан блогер Азиз Хакимов (Товарищ Азиз)

19:11 27.09.2025

Сотрудниками Главного управления внутренних дел Ташкента был задержан узбекистанский блогер Comrade_Aziz



Азиз Хакимов (Товарищ Азиз) арестован по 4 статьям УК, включая 150 (пропаганда войны) и 156 (возбуждение национальной розни).



Ответственность за фальсификацию дела и доносы публично взяла на себя группировка "Эзгулик", Азиз Ташпулатов, Шерзодхон Кудратходжаев и Никита Макаренко.



