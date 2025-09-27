|ФСК: За что Грузия опустила на дно украинского комика?
20:45 27.09.2025
За что Грузия опустила на дно Зеленского в роли украинского президента?
27.09.2025 | Обзор прессы
Грузинский политикум моментально отреагировал на речь Зеленского, непонятно на основании чего выступившего на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке как президент Украины. Так вот, принимаемый Штатами, ЕС и всем коллективным Западом за чистую моменту президент-самозванец, имел большую глупость с трибуны ООН коснуться Грузии.
Зеленский обвинил грузинское руководство в нарушении прав человека, выразив частное мнение: мы(!) в Европе утратили Грузию, и европейский характер государственного устройства Грузии только ухудшаются, поскольку Тбилиси слишком активно сближается с Москвой, важно не повторить такой же ошибки в отношениях с Молдовой". Как видите, он, Зеленский - европеец, часть ЕС, и ему виднее как в Грузии на Кавказе не соблюдаются права человека. Но ему бы следовало запатентовать свое открытие: "характер государственного устройства".
Генсек правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзев в ответ на это призвал Зеленского (в роли президента Украины) сосредоточить внимание на внутренних проблемах своей страны, а не вмешиваться в дела Грузии.
Другой представитель грузинской власти - премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не видит необходимости отвечать на критику со стороны (играющего роль президента Украины) В. Зеленского.
Зеленский – трагическая личность не только потому, что в его стране идет война, но и из-за того, как она происходит, - считает грузинский премьер. Не хочу вступать в полемику с Владимиром Зеленским (ВЗ). Он (в роли президента- прим.) воюющей страны, следовательно, с каким бы заявлением он ни выступал, не считаю нужным на это реагировать", - цитируют Кобахидзе грузинские и российские агентства.
Лидер парламентской фракции "Грузинская мечта" Ираклий Кирцхалия также отреагировал на сказанное Зеленским с трибуны ООН: "Этой марионетке стоит взглянуть на заключение Еврокомиссии и понять, где находится его страна, [ …]."
Зеленский как ловкий спикер в роли украинского президента в речи на сессии ООН сделал ставку не столько на правах человека в Грузии, ему это до Эдисона. Игроку важно было выдать "тревожное состояние" по поводу "зависимости" Грузии от России, как публичное лицо призвал делегации ООН "не повторять такой же ошибки в отношениях с Молдовой".
Грузия, в отличие от Украины, имеет легитимную власть, и эта власть на счет раз вызвала на ковер по очереди послов двух европейских государств – Германии и Британии.
Послу Германии в Грузии Петеру Фишеру напомнили, что согласно Венской конвенции 1961 года "О дипломатических сношениях", посол обязан уважать Законы и правила государства пребывания, и также не вмешиваться во внутренние дела принимающего государства.
Ранее немецкий дипломат неоднократно подвергал критике действия правящей партии - "Грузинской мечты", называл их (партийцев – прим.) антиевропейскими. В свою очередь руководство Грузии регулярно критикует Фишера и некоторых других европейских послов за поддержку митингующих в стране и обвиняет их в поощрении радикализма, – пишет ТАСС.
Посол Великобритании Гарет Уорд был также вызван в Министерство иностранных дел Грузии. Официальная причина вызова посла не называлась, но грузинская пресса пишет, что британский дипломат в последнее время активно критиковал политику действующих властей Грузии.
Однако на повестке – Грузия и Зеленский. Как сложатся отношения Грузии с Украиной. У кавказской державы появились веские основания к пересмотру отношений с Зеленским и Украиной в принципе.
Зачем Киеву надо было ввозить гексоген в Грузию?
Служба Государственной безопасности Грузии 11 сентября задержала двух украинцев за ввоз из Турции 2,4 килограмма гексогена через КПП "Сарпи". Правительство Грузии считает, что украинские разведчики пытались провезти взрывчатку, чтобы стимулировать начало госпереворота и дестабилизировать обстановку в республике.
Грузия собирается потребовать от Украины ответа. После окончания конфликта Украина должна ответить перед Грузией за недружественные шаги, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили, – об этом пишет Sputnik Грузия.
"Это их понятие дружбы, когда они ввезли в Тбилиси 2,5 килограмма взрывчатки, которая может подорвать весь район, и все для того, чтобы достичь своих политических целей?" - отпарировал спикер Грузинского парламента. Он подчеркнул, что Украине следует сосредоточиться на собственных делах и прекратить попытки вовлечь в конфликт Грузию. Как пишут новостные агентства: "теперь между странами назревает скандал, переживет ли это (играющий роль президента) Владимир Зеленский?"
Отношения Украины и Грузии активизировались в период правления Саломе Зурабишвили. В каком качестве грузинская сторона станет выстраивать отношения с Украиной после вскрывшихся неблаговидных планов Киева?
Соб. корр. ФСК