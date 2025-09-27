ФСК: За что Грузия опустила на дно украинского комика?

20:45 27.09.2025

За что Грузия опустила на дно Зеленского в роли украинского президента?



27.09.2025 | Обзор прессы



Грузинский политикум моментально отреагировал на речь Зеленского, непонятно на основании чего выступившего на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке как президент Украины. Так вот, принимаемый Штатами, ЕС и всем коллективным Западом за чистую моменту президент-самозванец, имел большую глупость с трибуны ООН коснуться Грузии.



Зеленский обвинил грузинское руководство в нарушении прав человека, выразив частное мнение: мы(!) в Европе утратили Грузию, и европейский характер государственного устройства Грузии только ухудшаются, поскольку Тбилиси слишком активно сближается с Москвой, важно не повторить такой же ошибки в отношениях с Молдовой". Как видите, он, Зеленский - европеец, часть ЕС, и ему виднее как в Грузии на Кавказе не соблюдаются права человека. Но ему бы следовало запатентовать свое открытие: "характер государственного устройства".



Генсек правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзев в ответ на это призвал Зеленского (в роли президента Украины) сосредоточить внимание на внутренних проблемах своей страны, а не вмешиваться в дела Грузии.



