В Киргизии на дороге от Иссык-Куля до китайской границы построят два самых сложных тоннеля

23:46 27.09.2025

На Иссык-Куле построят два тоннеля на дороге Барскоон - Бедель



БИШКЕК, 27 сен - Sputnik. Заместитель председателя кабмина Бакыт Торобаев принял участие в церемонии закладки капсулы под строительство тоннелей на трассе Барскоон - Бедель.



Строительство дороги в Иссык-Кульской области началось 27 августа. Она ведет к пункту пропуска "Бедель" на кыргызско-китайской границе. На перевалах Соок и Ашуу-Суу возводят два тоннеля, длина первого составит 5 340 метров, второго - 3 840. Отмечается, что они будут одними из самых длинных и технически сложных в истории страны.



