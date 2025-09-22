|В Киргизии на дороге от Иссык-Куля до китайской границы построят два самых сложных тоннеля
23:46 27.09.2025
На Иссык-Куле построят два тоннеля на дороге Барскоон - Бедель
БИШКЕК, 27 сен - Sputnik. Заместитель председателя кабмина Бакыт Торобаев принял участие в церемонии закладки капсулы под строительство тоннелей на трассе Барскоон - Бедель.
Строительство дороги в Иссык-Кульской области началось 27 августа. Она ведет к пункту пропуска "Бедель" на кыргызско-китайской границе. На перевалах Соок и Ашуу-Суу возводят два тоннеля, длина первого составит 5 340 метров, второго - 3 840. Отмечается, что они будут одними из самых длинных и технически сложных в истории страны.
На трассе построят мосты, лавинозащитные галереи, ограждения от камнепадов и селевых потоков. Общая длина дороги составляет порядка 150 километров. Задействованы 287 специалистов, 162 единицы спецтехники и оборудования.
"Международная автодорога Барскоон - Бедель является одним из ключевых элементов развития транспортного сообщения страны. Строительство тоннелей поможет экономить время, повысит безопасность дорожного движения и укрепит республику как региональный транспортно-логистический узел", - говорится в релизе.