 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 28.09.2025
00:31  SHOT: узбекская компания Air Samarkand три месяца удерживает зарплату россиянам
00:05  Британский лев. Половины зубов нет, и хромает. Но кусаться не разучился, - Андрей Медведев
Суббота, 27.09.2025
23:46  В Киргизии на дороге от Иссык-Куля до китайской границы построят два самых сложных тоннеля
20:45  ФСК: За что Грузия опустила на дно украинского комика?
19:11  В Узбекистане началась зачистка сторонников России. В Ташкенте задержан блогер Азиз Хакимов (Товарищ Азиз)
13:06  Взгляд: Почему никто точно не знает, что такое Государство Палестина
13:02  СВР России: Европа готовится оккупировать Молдавию
02:37  СП: Крым и Северный Кипр. Кому нужнее признание
01:27  КТЖ объяснил сделку по 300 американским локомотивам за $4,2 млрд
00:48  Туманные перспективы углубления сотрудничества Центральной Азии и Европейского союза, - Тахир Омоев
00:05  Встречное сражение у Доброполья вошло в свою кульминацию – итоговая сводка Readovka за 26 сентября
Пятница, 26.09.2025
17:00  Китаю и США необходимо найти правильный путь сосуществования
16:05  Узатом и Росатом создадут учебный кластер в атомной сфере - от детсада до вуза
16:00  Ритуальная жертва для диктатуры, - Сергей Кожемякин
15:43  Палестина подала заявку на членство в БРИКС
15:24  Министром иностранных дел Казахстана назначен бывший посол в РФ Ермек Кошербаев
12:51  Трамп решил уничтожить всю украинскую армию, - Кирилл Стрельников
12:43  МК: историк Шишкин назвал причину антироссийского курса Европы
02:10  Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил планы баллотироваться на пост генсека ООН в декабре 2026 г
01:13  Путин: Россия запустит первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым циклом. Выступление на Глобальном атомном форуме
00:05  ВС РФ начали наступление с целью отсечь Северск от снабжения – итоговая сводка Readovka за 25 сентября
Четверг, 25.09.2025
22:35  В Калмыкии стартовал III Международный буддийский форум
17:58  Как Казахстан привлекает иностранных криптоинвесторов
17:03  "Нет права на ошибку". Глава "Узатома" о безопасности первой узбекской АЭС
16:16  Advance: Америка снова станет великой ...если Европа по собственному желанию повторит собственную катастрофу
15:39  Токаев назначил завотделом госконтроля Администрации президента Алихана Жамсатова
14:48  Жогорку Кенеш самораспустился. Депутаты сохранят полномочия до избрания нового парламента 30 ноября
14:00  Spik.kz: Как религия и конкретно ислам изменили казахстанское общество?
13:25  "Мисс Кыргызстана-2025" признана Аяна Расул кызы, а лучшим учителем - Элзат Асанова
05:10  Таджикистан на ГА ООН призвал к списанию долгов бедных стран, "особенно горных и не имеющих выхода к морю"
03:53  В Киргизии на совещании с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым задержаны 24 человека
02:59  Узбекистан в поисках оптимальной системы региональной безопасности, - Рустам Масалиев
01:53  Spectator: Трамп назвал действия Европы и Украины блефом
00:25  Посол Афганистана прокомментировал идею США вернуться на Баграм
00:05  ВС РФ окружили украинский гарнизон города Родинское – итоговая сводка Readovka за 24 сентября
Среда, 24.09.2025
23:12  Киргизия требует от Великобритании снятия санкций, - Виктория Панфилова
16:00  Архитектор антидемократии Питер Тиль - спаситель или могильщик Запада? - Олег Яновский
15:21  Президенты Узбекистана и США определили приоритетные направления стратегического партнерства
12:31  "Продкорпорация": Казахстан нацелен на расширение сотрудничества с Узбекистаном и странами ЦА
05:08  Сделки в Нью-Йорке. Казахстан купил 300 локомотивов, Узбекистан - 22 самолета
04:46  Президенты стран Центральной Азии выступили на Общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
04:19  Кто может стать депутатом Жогорку Кенеша? Ответ главы ЦИК Киргизии
03:01  Всего за 18 дней в Европу: Китай осваивает "Ледовый Шелковый путь"
02:40  Грузия: под муниципальные выборы британцы готовят очередную революцию, - Мамука Кучава
00:05  ВС РФ вышли к реке Янчур и готовят удар по Гуляйполю - итоговая сводка Readovka за 23 сентября
Вторник, 23.09.2025
21:50  Трамп на Генассамблее ООН. Полный перевод разгромной речи
18:55  СВР России: Европа готовится оккупировать Молдавию
16:08  Массовое признание Палестины: почему сейчас? - Дмитрий Евстафьев
15:57  С кем встретился президент Узбекистана в Нью-Йорке, какие документы подписали
15:47  Зачем турецкие политики предлагают мифический "альянс" России и Китаю? - Юрий Кузнецов
13:51  Туркмения. Национальный Лидер поздравил Президента с Днем рождения
04:40  Будут ли продлевать бескомиссионные переводы? Ответ Нацбанка Киргизии
03:59  Токаев пытается реформировать ООН в интересах Казахстана, - Виктория Панфилова
02:05  Как трусость и жадность Европы создали миф о русской угрозе на 500 лет, - Тимофей Бордачев
01:30  Turkmen Serdar: Диалог с приставкой "плюс". Почему Япония унижает страны Центральной Азии?
01:14  ProFinance: Каким будет капитализм в США через 50 лет
00:05  ВС РФ нарастили темпы штурма Покровска – итоговая сводка Readovka за 22 сентября
Понедельник, 22.09.2025
23:24  Чарли Кирк против Джорджа Флойда: В чем сила, брат? - Максим Сучков
23:05  Ким Чен Ын заявил, что КНДР получила новое секретное оружие
22:12  Почти четверть американского импорта урана приходится на Казахстан, - Касым-Жомарт Токаев
18:21  Россия и Иран подпишут соглашение о строительстве новых атомных энергоблоков
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Британский лев. Половины зубов нет, и хромает. Но кусаться не разучился, - Андрей Медведев
00:05 28.09.2025

БЕЗЗУБЫЙ ЛЕВ

Андрей Медведев @MedvedevVesti, журналист

В марте 1998 года в Лондон прилетел так называемый президент так называемой Ичкерии, а проще говоря, лидер чеченских боевиков террорист Аслан Масхадов.

Вот жизнь была у нас. Террорист, который руководит боевиками, захватившими целый регион страны, летит куда хочет. И Москва сделать ничего не может. Ну это так, лирическое отступление, своего рода напоминание для тех, кто любит иной раз бросить походя: "Да чего уж Путин сделал особенного как президент".



Ну так вот. Визит Масхадова выглядел как официальный визит главы государства. Он давал бесконечные интервью английской телекомпании БиБиСи, выступил в Королевском институте международных отношений, посетил Лондонскую биржу по приглашению ее президента. По Лондону его возили на Jaguar с флагом боевиков - черным волком на зелено-белом фоне. Встречал Масхадова лорд Алистер Макалпайн, член палаты лордов и бизнесмен. За год до этого он прилетал в Чечню подписать с сепаратистами протокол о намерениях. Боевики обязались передать британцам все предприятия нефтяного комплекса.

Встречался он и с Маргарет Тэтчер. Она как раз занималась лоббированием интересов British Petroleum, и обсуждался проект транспортировки каспийской нефти в Европу через Чечню. Ну а политики в Британии рассуждали о том, что Ичкерия имеет право на независимость.

И это все напоминало, буквально в деталях, ситуацию, когда Британия всячески поддерживала Черкесию и войну черкесов против России. Англичане слали черкесам оружие, на Кавказ ездили инструкторы, черкесов учили воевать на европейский манер, обещали максимальную поддержку лично короля, а британский парламент обсуждал признание независимости Черкесии. И заявлял, что Россия не имеет прав на Западный Кавказ. И это все, напомню, в 30-40-е годы XIX века.

К чему я вспомнил это? А к новости о том, что экс-премьер Великобритании Тони Блэр может возглавить администрацию переходного периода, которая будет управлять сектором Газа, и он уже разрабатывает план управления. Об этом сообщил журнал The Economist со ссылкой на источники. Все же стоит заметить, что британская политика удивительно, уникально системна.

Вот как решили в конце XVIII века выгнать русских из Крыма (да, при Екатерине II еще), так и стараются по сей день реализовать. Собственно, мы же видим активность англичан на Украине. Помните, как Джонсон в Киев приехал в 2022-м? И чем кончилось. Как был Стамбул центром работы колониальной разведки Британии, так и по сей день вся резидентура там сидит. Как умели англичане работать в Пакистане и Индии, так и в нынешнее время в хитросплетениях местной политики разбираются лучше прочих. Кстати, многие афганские политологи доталибского периода, с кем мне доводилось говорить, считали, что террористов в Кашмире прикармливает больше английская разведка MI6, чем пакистанская ISI.

Вот и с Палестиной. Вроде бы история подмандатной Палестины закончилась в 1948 году. И Британия вроде бы ушла, но со времен Суэцкого кризиса Лондон - однозначный союзник Израиля. Не столь явный, как Вашингтон, но тем не менее. Товарооборот между странами превышает $10 млрд. Но вот возникла возможность политически вернуться в Палестину, и британская элита немедленно готова ею воспользоваться. Уверен, что в головах английской элиты будущая Газа, случись ей попасть под управление Англии, должна стать этаким аналогом Гонконга после второй опиумной войны. С учетом влияния британцев в Катаре, полагаю, встанет вопрос и какого-нибудь газопровода.

Нынешняя Британия, конечно, сильно поражает нас пакистанскими мэрами городов, миграционной политикой в целом. Последний сталелитейный комбинат в стране был закрыт этой весной. Тем удивительнее, как все же системно управленческая элита и "старые деньги" умудряются все еще продвигать британскую внешнюю политику. И порой весьма успешно.

Лев старый, конечно, и половины зубов нет, и хромает. Но кусаться не разучился.

Источник - Андрей Медведев
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1759007100


Новости Казахстана
- Закон по вопросам регулирования электронной торговли одобрил Сенат
- Совет директоров Kazakh Tourism Development Ltd. утвердил обновленный мастер-план проекта Almaty Superski по развитию горнолыжного туризма
- Кадровые перестановки
- Туркестан усилит туристический потенциал: реставрация объектов, вечерние экскурсии и новые авиарейсы
- Глава МИД Казахстана провел ряд двусторонних встреч на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
- Началась реализация Дорожной карты по внедрению ИИ в промышленность
- Что пишут знаменитые газеты и сайты? Обзор казахской прессы
- МВД РК: В Украине ликвидирован call-центр, обманывавший казахстанцев от имени спецслужб
- Финансовая пирамида с международным охв1атом: в Алматы расследуется дело "Амир Капитал"
- Токаев обозначил позицию Казахстана по переговорам России и Украины
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  