Британский лев. Половины зубов нет, и хромает. Но кусаться не разучился, - Андрей Медведев

00:05 28.09.2025

БЕЗЗУБЫЙ ЛЕВ



Андрей Медведев @MedvedevVesti, журналист



В марте 1998 года в Лондон прилетел так называемый президент так называемой Ичкерии, а проще говоря, лидер чеченских боевиков террорист Аслан Масхадов.



Вот жизнь была у нас. Террорист, который руководит боевиками, захватившими целый регион страны, летит куда хочет. И Москва сделать ничего не может. Ну это так, лирическое отступление, своего рода напоминание для тех, кто любит иной раз бросить походя: "Да чего уж Путин сделал особенного как президент".



