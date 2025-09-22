|Британский лев. Половины зубов нет, и хромает. Но кусаться не разучился, - Андрей Медведев
00:05 28.09.2025
БЕЗЗУБЫЙ ЛЕВ
Андрей Медведев @MedvedevVesti, журналист
В марте 1998 года в Лондон прилетел так называемый президент так называемой Ичкерии, а проще говоря, лидер чеченских боевиков террорист Аслан Масхадов.
Вот жизнь была у нас. Террорист, который руководит боевиками, захватившими целый регион страны, летит куда хочет. И Москва сделать ничего не может. Ну это так, лирическое отступление, своего рода напоминание для тех, кто любит иной раз бросить походя: "Да чего уж Путин сделал особенного как президент".
Ну так вот. Визит Масхадова выглядел как официальный визит главы государства. Он давал бесконечные интервью английской телекомпании БиБиСи, выступил в Королевском институте международных отношений, посетил Лондонскую биржу по приглашению ее президента. По Лондону его возили на Jaguar с флагом боевиков - черным волком на зелено-белом фоне. Встречал Масхадова лорд Алистер Макалпайн, член палаты лордов и бизнесмен. За год до этого он прилетал в Чечню подписать с сепаратистами протокол о намерениях. Боевики обязались передать британцам все предприятия нефтяного комплекса.
Встречался он и с Маргарет Тэтчер. Она как раз занималась лоббированием интересов British Petroleum, и обсуждался проект транспортировки каспийской нефти в Европу через Чечню. Ну а политики в Британии рассуждали о том, что Ичкерия имеет право на независимость.
И это все напоминало, буквально в деталях, ситуацию, когда Британия всячески поддерживала Черкесию и войну черкесов против России. Англичане слали черкесам оружие, на Кавказ ездили инструкторы, черкесов учили воевать на европейский манер, обещали максимальную поддержку лично короля, а британский парламент обсуждал признание независимости Черкесии. И заявлял, что Россия не имеет прав на Западный Кавказ. И это все, напомню, в 30-40-е годы XIX века.
К чему я вспомнил это? А к новости о том, что экс-премьер Великобритании Тони Блэр может возглавить администрацию переходного периода, которая будет управлять сектором Газа, и он уже разрабатывает план управления. Об этом сообщил журнал The Economist со ссылкой на источники. Все же стоит заметить, что британская политика удивительно, уникально системна.
Вот как решили в конце XVIII века выгнать русских из Крыма (да, при Екатерине II еще), так и стараются по сей день реализовать. Собственно, мы же видим активность англичан на Украине. Помните, как Джонсон в Киев приехал в 2022-м? И чем кончилось. Как был Стамбул центром работы колониальной разведки Британии, так и по сей день вся резидентура там сидит. Как умели англичане работать в Пакистане и Индии, так и в нынешнее время в хитросплетениях местной политики разбираются лучше прочих. Кстати, многие афганские политологи доталибского периода, с кем мне доводилось говорить, считали, что террористов в Кашмире прикармливает больше английская разведка MI6, чем пакистанская ISI.
Вот и с Палестиной. Вроде бы история подмандатной Палестины закончилась в 1948 году. И Британия вроде бы ушла, но со времен Суэцкого кризиса Лондон - однозначный союзник Израиля. Не столь явный, как Вашингтон, но тем не менее. Товарооборот между странами превышает $10 млрд. Но вот возникла возможность политически вернуться в Палестину, и британская элита немедленно готова ею воспользоваться. Уверен, что в головах английской элиты будущая Газа, случись ей попасть под управление Англии, должна стать этаким аналогом Гонконга после второй опиумной войны. С учетом влияния британцев в Катаре, полагаю, встанет вопрос и какого-нибудь газопровода.
Нынешняя Британия, конечно, сильно поражает нас пакистанскими мэрами городов, миграционной политикой в целом. Последний сталелитейный комбинат в стране был закрыт этой весной. Тем удивительнее, как все же системно управленческая элита и "старые деньги" умудряются все еще продвигать британскую внешнюю политику. И порой весьма успешно.
Лев старый, конечно, и половины зубов нет, и хромает. Но кусаться не разучился.