|SHOT: узбекская компания Air Samarkand три месяца удерживает зарплату россиянам
00:31 28.09.2025
27 сентября 2025
Telegram-канал SHOT сообщает, что порядка 50 российских граждан обвиняют узбекскую компанию Air Samarkand в том, что она три месяца не выплачивает им зарплату.
Как пишет канал, узбекская компания не дает российским работникам денег даже на еду, заявляя, что проблема возникла из-за "заказчиков".
"Часть работников, в том числе и российские граждане, уволились, а остались лишь "авиаэнтузиасты"... Несколько месяцев персоналу не дают деньги даже на то, чтобы поесть, хотя еще летом их можно было получить по специальным рапортам", - отмечается в заявлении.
Подчеркивается, что деньги не даются даже на аренду жилья.
Отмечается, что это не первая подобная ситуация, ранее задержки были весной, но тогда вопрос смогли решить, а до этого еще в 2024 году - тогда россияне жаловались на задержку зарплат. В итоге 75 человек были уволены, причем большая часть - по сокращению.