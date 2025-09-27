SHOT: узбекская компания Air Samarkand три месяца удерживает зарплату россиянам

00:31 28.09.2025

27 сентября 2025



Telegram-канал SHOT сообщает, что порядка 50 российских граждан обвиняют узбекскую компанию Air Samarkand в том, что она три месяца не выплачивает им зарплату.



Как пишет канал, узбекская компания не дает российским работникам денег даже на еду, заявляя, что проблема возникла из-за "заказчиков".



