Александр Храмчихин: Капитуляция Европы - общая цель Вашингтона и Москвы

Выступая в ООН, Трамп предложил "союзникам" убиться об Россию



Александр Храмчихин

27 сентября 2025



По отечественному интернету давно ходят "веселые картинки", изображающие изменение отношения россиян к Трампу. На рисунках синусоида с надписями у верхних экстремумов типа "Трампушечка - наш слоник", а у нижних - "пендосина тупая".



После недавних заявлений американского президента о том, что "Россия - бумажный тигр", ее экономика полностью развалена, поэтому Украина с помощью ЕС может не только вернуться к границам 1992−2013 гг., но и пойти дальше, мы, конечно, оказались у нижней точки. Даже прозвучали заявления о том, что США вернулись к политике Байдена. Что откровенно смешно или даже глупо.



Как только Трамп стал президентом, сценарий дальнейшего развития событий вокруг Украины читался вполне четко. Пока все идет "как по писаному".



1. Трамп предпринимает усилия по прекращению украинского конфликта на основе некоего компромисса. Здесь главную роль играет личностно-субъективный фактор. Во-первых, Трамп хочет доказать всем, включая самого себя, что он - "император мира", которого слушаются все мировые лидеры, включая Путина.



Во-вторых, Трамп люто ненавидит Демпартию вообще и Обаму в особенности (возможно, здесь имеют место не только идеологические, но и расовые мотивы), поэтому тоже хочет получить Нобелевскую премию мира (тем более что объективно 44-й президент США ее ничем не заслужил).



2. Миротворческие устремления Трампа разбиваются о жесткую позицию России с одной стороны, Украины и Европы - с другой. Для обоих участников конфликта противостояние носит экзистенциальный характер, поэтому ни на какие компромиссы они не готовы. Изначально Трамп абсолютно не понимал этого, но, возможно, теперь осознает (как минимум - частично).



3. Устав биться головой об стену, Трамп де-факто выходит из миротворческой игры, полностью переводя ее в плоскость бизнеса. Он готов и дальше вооружать Украину, но (и здесь принципиальное отличие от политики Байдена) - только за деньги (да еще и с накруткой даже за оружие из наличия). Кто будет платить, для Трампа значения не имеет. Главное, что теперь США не тратятся, а зарабатывают.



4. Украина, пытаясь не только удержать фронт, но и переходить в контрнаступления, вынуждена снижать призывной возраст (вплоть до всеобщей мобилизации, возможно). Европа задействует максимум ресурсов для помощи киевскому режиму независимо от того, во что это обойдется экономикам самих стран ЕС и Великобритании.



5. Европа проводит принудительную депортацию на Украину всех граждан этой страны мужского пола призывного возраста.



6. Европа прямо вступает в боевые действия на стороне Украины, что и становится решающим этапом кампании. После этого Трамп возвращается "весь в белом" и заставляет проигравшую сторону оформить капитуляцию.



Сейчас мы находимся на третьем этапе описанного сценария. По сути, именно об этом и заявил в Нью-Йорке (с трибуны Генассамблеи ООН) и в интернете Трамп. Его высказывания, на самом деле, являются четкими и ясными посланиями к обеим сторонам.



К Украине и Европе: "Вы мне сами рассказываете, как у России все ужасно, так выиграйте у нее! Тем более, я готов вам продавать любое неядерное оружие". К Москве: "Вы отказываетесь от любых уступок - так одерживайте победу!"



Можно заметить, что, несмотря на столь, казалось бы, антироссийские заявления, на практике Трамп закрывает программы военной помощи странам Восточной Европы, в первую очередь - Прибалтики. Для "ларьков со шпротами" все теперь, опять же, только за деньги.



Вашингтон отказывается вводить против России любые новые экономические санкции, пока Европа не прекратит закупки у Москвы нефти и газа и не введет пошлины на товары из Индии и Китая, что уже напоминает откровенное издевательство (хотя формально это вполне законные требования, если исходить из логики самих же европейцев).



Наконец, США даже не стали подписывать выдвинутое Украиной и Европой на той же 80-й сессии Генассамблеи ООН антироссийское заявление.



Давно стало общим местом утверждение о том, что для Запада Украина - лишь инструмент для уничтожения или, как минимум, крайнего ослабления России. Однако при Трампе эта ситуация определенным образом изменилась и даже перевернулась. Теперь для него Россия становится инструментом крайнего ослабления Европы (судьба Украины при этом вообще не имеет значения). Если для Байдена Европа была важнейшим союзником, то для Трампа она экономический конкурент и идеологический оппонент (президент США - правый консерватор, все европейские лидеры, кроме Орбана - левые либералы). Соответственно, чем глубже ее удастся "опустить", тем лучше, а украинская кампания создает для этого максимум возможностей.



По сути, сейчас от Трампа прозвучал уже прямой призыв к Европе убиться об Россию - как минимум, в переносном (экономическом), как максимум - в прямом (военном) смысле. Кстати, в Европе это уже поняли, поэтому заговорили о том, что одни (без США) не готовы нести ответственность за Украину.



Разумеется, никаким "нашим слоником" Трампушечка не является и никогда не будет. И он не такая "тупая пендосина", как часто можно подумать, глядя на его же поведение. Он - образцовый американец, успешный бизнесмен и убежденный сторонник MAGA. Исходя из всего этого и действует.



Для нас это оказывается наиболее удобным вариантом уже хотя бы потому, что Трамп презирает Европу и ни во что не ставит Украину, т.е. в идеологическом плане не является частью западного антироссийского фронта. Это максимум того, что мы можем получить, поскольку ждать некоего "пророссийского" президента США может только клинический идиот.



Более того, Трамп настолько справедлив по отношению к нам, насколько может вообще быть справедливым президент этой страны по отношению к кому-либо. Вряд ли он знает русские пословицы "Назвался груздем - полезай в кузов" и "Взялся за гуж - не говори, что не дюж", но предлагает реализовать именно их. Если уж начали воевать, то надо выиграть, других вариантов у нас нет. Нам предоставляется возможность решить не только украинский, но и европейский вопрос. Захватывать всю Украину целиком нам вряд ли нужно, а Европу - вообще незачем. Потому что они станут для нас камнем на шее, который утянет Россию на дно.



Но нам вполне по силам без прямого захвата, хотя и силовым путем, ввергнуть не только Украину, но и Европу в полное военное, экономическое и политическое ничтожество на любую обозримую перспективу. Причем этого невозможно будет добиться без пункта 6 описанного выше сценария. Когда Трамп придет "весь в белом" и с удовольствием вытрет ноги о проигравшего.



Проигравшими должны быть не мы, и нам очень важно все успеть именно при Трампе. О любом "дипломатическом решении" конфликта надо забыть окончательно. Впрочем, капитуляция проигравшей стороны - тоже дипломатическое решение. И реализуется именно этот вариант. Компромисс возможен разве что в том смысле, что не противоречит законам физики. Но противоречит законам политики и психологии. Поэтому его и не будет.