 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 28.09.2025
15:29  Власти Молдавии готовят аргументы для аннулирования неправильных результатов парламентских выборов
15:09  Вброс от WSJ: Си Цзиньпинь требует от Трампа "сдать Тайвань"
13:59  Выступая в ООН, Трамп предложил "союзникам" убиться об Россию, - Александр Храмчихин
00:31  SHOT: узбекская компания Air Samarkand три месяца удерживает зарплату россиянам
00:05  Британский лев. Половины зубов нет, и хромает. Но кусаться не разучился, - Андрей Медведев
Суббота, 27.09.2025
23:46  В Киргизии на дороге от Иссык-Куля до китайской границы построят два самых сложных тоннеля
20:45  ФСК: За что Грузия опустила на дно украинского комика?
19:11  В Узбекистане началась зачистка сторонников России. В Ташкенте задержан блогер Азиз Хакимов (Товарищ Азиз)
13:06  Взгляд: Почему никто точно не знает, что такое Государство Палестина
13:02  СВР России: Европа готовится оккупировать Молдавию
02:37  СП: Крым и Северный Кипр. Кому нужнее признание
01:27  КТЖ объяснил сделку по 300 американским локомотивам за $4,2 млрд
00:48  Туманные перспективы углубления сотрудничества Центральной Азии и Европейского союза, - Тахир Омоев
00:05  Встречное сражение у Доброполья вошло в свою кульминацию – итоговая сводка Readovka за 26 сентября
Пятница, 26.09.2025
17:00  Китаю и США необходимо найти правильный путь сосуществования
16:05  Узатом и Росатом создадут учебный кластер в атомной сфере - от детсада до вуза
16:00  Ритуальная жертва для диктатуры, - Сергей Кожемякин
15:43  Палестина подала заявку на членство в БРИКС
15:24  Министром иностранных дел Казахстана назначен бывший посол в РФ Ермек Кошербаев
12:51  Трамп решил уничтожить всю украинскую армию, - Кирилл Стрельников
12:43  МК: историк Шишкин назвал причину антироссийского курса Европы
02:10  Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил планы баллотироваться на пост генсека ООН в декабре 2026 г
01:13  Путин: Россия запустит первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым циклом. Выступление на Глобальном атомном форуме
00:05  ВС РФ начали наступление с целью отсечь Северск от снабжения – итоговая сводка Readovka за 25 сентября
Четверг, 25.09.2025
22:35  В Калмыкии стартовал III Международный буддийский форум
17:58  Как Казахстан привлекает иностранных криптоинвесторов
17:03  "Нет права на ошибку". Глава "Узатома" о безопасности первой узбекской АЭС
16:16  Advance: Америка снова станет великой ...если Европа по собственному желанию повторит собственную катастрофу
15:39  Токаев назначил завотделом госконтроля Администрации президента Алихана Жамсатова
14:48  Жогорку Кенеш самораспустился. Депутаты сохранят полномочия до избрания нового парламента 30 ноября
14:00  Spik.kz: Как религия и конкретно ислам изменили казахстанское общество?
13:25  "Мисс Кыргызстана-2025" признана Аяна Расул кызы, а лучшим учителем - Элзат Асанова
05:10  Таджикистан на ГА ООН призвал к списанию долгов бедных стран, "особенно горных и не имеющих выхода к морю"
03:53  В Киргизии на совещании с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым задержаны 24 человека
02:59  Узбекистан в поисках оптимальной системы региональной безопасности, - Рустам Масалиев
01:53  Spectator: Трамп назвал действия Европы и Украины блефом
00:25  Посол Афганистана прокомментировал идею США вернуться на Баграм
00:05  ВС РФ окружили украинский гарнизон города Родинское – итоговая сводка Readovka за 24 сентября
Среда, 24.09.2025
23:12  Киргизия требует от Великобритании снятия санкций, - Виктория Панфилова
16:00  Архитектор антидемократии Питер Тиль - спаситель или могильщик Запада? - Олег Яновский
15:21  Президенты Узбекистана и США определили приоритетные направления стратегического партнерства
12:31  "Продкорпорация": Казахстан нацелен на расширение сотрудничества с Узбекистаном и странами ЦА
05:08  Сделки в Нью-Йорке. Казахстан купил 300 локомотивов, Узбекистан - 22 самолета
04:46  Президенты стран Центральной Азии выступили на Общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
04:19  Кто может стать депутатом Жогорку Кенеша? Ответ главы ЦИК Киргизии
03:01  Всего за 18 дней в Европу: Китай осваивает "Ледовый Шелковый путь"
02:40  Грузия: под муниципальные выборы британцы готовят очередную революцию, - Мамука Кучава
00:05  ВС РФ вышли к реке Янчур и готовят удар по Гуляйполю - итоговая сводка Readovka за 23 сентября
Вторник, 23.09.2025
21:50  Трамп на Генассамблее ООН. Полный перевод разгромной речи
18:55  СВР России: Европа готовится оккупировать Молдавию
16:08  Массовое признание Палестины: почему сейчас? - Дмитрий Евстафьев
15:57  С кем встретился президент Узбекистана в Нью-Йорке, какие документы подписали
15:47  Зачем турецкие политики предлагают мифический "альянс" России и Китаю? - Юрий Кузнецов
13:51  Туркмения. Национальный Лидер поздравил Президента с Днем рождения
04:40  Будут ли продлевать бескомиссионные переводы? Ответ Нацбанка Киргизии
03:59  Токаев пытается реформировать ООН в интересах Казахстана, - Виктория Панфилова
02:05  Как трусость и жадность Европы создали миф о русской угрозе на 500 лет, - Тимофей Бордачев
01:30  Turkmen Serdar: Диалог с приставкой "плюс". Почему Япония унижает страны Центральной Азии?
01:14  ProFinance: Каким будет капитализм в США через 50 лет
00:05  ВС РФ нарастили темпы штурма Покровска – итоговая сводка Readovka за 22 сентября
Понедельник, 22.09.2025
23:24  Чарли Кирк против Джорджа Флойда: В чем сила, брат? - Максим Сучков
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Выступая в ООН, Трамп предложил "союзникам" убиться об Россию, - Александр Храмчихин
13:59 28.09.2025

Александр Храмчихин: Капитуляция Европы - общая цель Вашингтона и Москвы
Выступая в ООН, Трамп предложил "союзникам" убиться об Россию

Александр Храмчихин
27 сентября 2025

По отечественному интернету давно ходят "веселые картинки", изображающие изменение отношения россиян к Трампу. На рисунках синусоида с надписями у верхних экстремумов типа "Трампушечка - наш слоник", а у нижних - "пендосина тупая".

После недавних заявлений американского президента о том, что "Россия - бумажный тигр", ее экономика полностью развалена, поэтому Украина с помощью ЕС может не только вернуться к границам 1992−2013 гг., но и пойти дальше, мы, конечно, оказались у нижней точки. Даже прозвучали заявления о том, что США вернулись к политике Байдена. Что откровенно смешно или даже глупо.

Как только Трамп стал президентом, сценарий дальнейшего развития событий вокруг Украины читался вполне четко. Пока все идет "как по писаному".

1. Трамп предпринимает усилия по прекращению украинского конфликта на основе некоего компромисса. Здесь главную роль играет личностно-субъективный фактор. Во-первых, Трамп хочет доказать всем, включая самого себя, что он - "император мира", которого слушаются все мировые лидеры, включая Путина.

Во-вторых, Трамп люто ненавидит Демпартию вообще и Обаму в особенности (возможно, здесь имеют место не только идеологические, но и расовые мотивы), поэтому тоже хочет получить Нобелевскую премию мира (тем более что объективно 44-й президент США ее ничем не заслужил).

2. Миротворческие устремления Трампа разбиваются о жесткую позицию России с одной стороны, Украины и Европы - с другой. Для обоих участников конфликта противостояние носит экзистенциальный характер, поэтому ни на какие компромиссы они не готовы. Изначально Трамп абсолютно не понимал этого, но, возможно, теперь осознает (как минимум - частично).

3. Устав биться головой об стену, Трамп де-факто выходит из миротворческой игры, полностью переводя ее в плоскость бизнеса. Он готов и дальше вооружать Украину, но (и здесь принципиальное отличие от политики Байдена) - только за деньги (да еще и с накруткой даже за оружие из наличия). Кто будет платить, для Трампа значения не имеет. Главное, что теперь США не тратятся, а зарабатывают.

4. Украина, пытаясь не только удержать фронт, но и переходить в контрнаступления, вынуждена снижать призывной возраст (вплоть до всеобщей мобилизации, возможно). Европа задействует максимум ресурсов для помощи киевскому режиму независимо от того, во что это обойдется экономикам самих стран ЕС и Великобритании.

5. Европа проводит принудительную депортацию на Украину всех граждан этой страны мужского пола призывного возраста.

6. Европа прямо вступает в боевые действия на стороне Украины, что и становится решающим этапом кампании. После этого Трамп возвращается "весь в белом" и заставляет проигравшую сторону оформить капитуляцию.

Сейчас мы находимся на третьем этапе описанного сценария. По сути, именно об этом и заявил в Нью-Йорке (с трибуны Генассамблеи ООН) и в интернете Трамп. Его высказывания, на самом деле, являются четкими и ясными посланиями к обеим сторонам.

К Украине и Европе: "Вы мне сами рассказываете, как у России все ужасно, так выиграйте у нее! Тем более, я готов вам продавать любое неядерное оружие". К Москве: "Вы отказываетесь от любых уступок - так одерживайте победу!"

Можно заметить, что, несмотря на столь, казалось бы, антироссийские заявления, на практике Трамп закрывает программы военной помощи странам Восточной Европы, в первую очередь - Прибалтики. Для "ларьков со шпротами" все теперь, опять же, только за деньги.

Вашингтон отказывается вводить против России любые новые экономические санкции, пока Европа не прекратит закупки у Москвы нефти и газа и не введет пошлины на товары из Индии и Китая, что уже напоминает откровенное издевательство (хотя формально это вполне законные требования, если исходить из логики самих же европейцев).

Наконец, США даже не стали подписывать выдвинутое Украиной и Европой на той же 80-й сессии Генассамблеи ООН антироссийское заявление.

Давно стало общим местом утверждение о том, что для Запада Украина - лишь инструмент для уничтожения или, как минимум, крайнего ослабления России. Однако при Трампе эта ситуация определенным образом изменилась и даже перевернулась. Теперь для него Россия становится инструментом крайнего ослабления Европы (судьба Украины при этом вообще не имеет значения). Если для Байдена Европа была важнейшим союзником, то для Трампа она экономический конкурент и идеологический оппонент (президент США - правый консерватор, все европейские лидеры, кроме Орбана - левые либералы). Соответственно, чем глубже ее удастся "опустить", тем лучше, а украинская кампания создает для этого максимум возможностей.

По сути, сейчас от Трампа прозвучал уже прямой призыв к Европе убиться об Россию - как минимум, в переносном (экономическом), как максимум - в прямом (военном) смысле. Кстати, в Европе это уже поняли, поэтому заговорили о том, что одни (без США) не готовы нести ответственность за Украину.

Разумеется, никаким "нашим слоником" Трампушечка не является и никогда не будет. И он не такая "тупая пендосина", как часто можно подумать, глядя на его же поведение. Он - образцовый американец, успешный бизнесмен и убежденный сторонник MAGA. Исходя из всего этого и действует.

Для нас это оказывается наиболее удобным вариантом уже хотя бы потому, что Трамп презирает Европу и ни во что не ставит Украину, т.е. в идеологическом плане не является частью западного антироссийского фронта. Это максимум того, что мы можем получить, поскольку ждать некоего "пророссийского" президента США может только клинический идиот.

Более того, Трамп настолько справедлив по отношению к нам, насколько может вообще быть справедливым президент этой страны по отношению к кому-либо. Вряд ли он знает русские пословицы "Назвался груздем - полезай в кузов" и "Взялся за гуж - не говори, что не дюж", но предлагает реализовать именно их. Если уж начали воевать, то надо выиграть, других вариантов у нас нет. Нам предоставляется возможность решить не только украинский, но и европейский вопрос. Захватывать всю Украину целиком нам вряд ли нужно, а Европу - вообще незачем. Потому что они станут для нас камнем на шее, который утянет Россию на дно.

Но нам вполне по силам без прямого захвата, хотя и силовым путем, ввергнуть не только Украину, но и Европу в полное военное, экономическое и политическое ничтожество на любую обозримую перспективу. Причем этого невозможно будет добиться без пункта 6 описанного выше сценария. Когда Трамп придет "весь в белом" и с удовольствием вытрет ноги о проигравшего.

Проигравшими должны быть не мы, и нам очень важно все успеть именно при Трампе. О любом "дипломатическом решении" конфликта надо забыть окончательно. Впрочем, капитуляция проигравшей стороны - тоже дипломатическое решение. И реализуется именно этот вариант. Компромисс возможен разве что в том смысле, что не противоречит законам физики. Но противоречит законам политики и психологии. Поэтому его и не будет.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1759057140


Новости Казахстана
- Закон по вопросам регулирования электронной торговли одобрил Сенат
- Совет директоров Kazakh Tourism Development Ltd. утвердил обновленный мастер-план проекта Almaty Superski по развитию горнолыжного туризма
- Кадровые перестановки
- Туркестан усилит туристический потенциал: реставрация объектов, вечерние экскурсии и новые авиарейсы
- Глава МИД Казахстана провел ряд двусторонних встреч на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
- Началась реализация Дорожной карты по внедрению ИИ в промышленность
- Что пишут знаменитые газеты и сайты? Обзор казахской прессы
- МВД РК: В Украине ликвидирован call-центр, обманывавший казахстанцев от имени спецслужб
- Финансовая пирамида с международным охв1атом: в Алматы расследуется дело "Амир Капитал"
- Токаев обозначил позицию Казахстана по переговорам России и Украины
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  