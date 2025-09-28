Власти Молдавии готовят аргументы для аннулирования неправильных результатов парламентских выборов

15:29 28.09.2025

Санду допустила аннулирование результатов парламентских выборов

28 сен 2025



Попыток вмешательства в молдавские выборы "было много", но решение будут принимать компетентные органы, заявила Санду. Россия отвергает подобные обвинения



Президент Молдавии Майя Санду не исключила, что результаты парламентских выборов, проходящих в стране, могут быть аннулированы из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс. Об этом она заявила журналистам.



