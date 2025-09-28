|Власти Молдавии готовят аргументы для аннулирования неправильных результатов парламентских выборов
15:29 28.09.2025
Санду допустила аннулирование результатов парламентских выборов
28 сен 2025
Попыток вмешательства в молдавские выборы "было много", но решение будут принимать компетентные органы, заявила Санду. Россия отвергает подобные обвинения
Президент Молдавии Майя Санду не исключила, что результаты парламентских выборов, проходящих в стране, могут быть аннулированы из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс. Об этом она заявила журналистам.
"Мы знаем, что вмешательства было много, но решения о санкциях принимают компетентные органы. Мы видели определенные шаги, предпринятые Центральной избирательной комиссией даже на этой неделе", - сказала Санду после посещения избирательного участка (цитата по ТАСС).
Так президент ответила на вопрос о вероятности аннулирования результатов выборов из-за предполагаемого вмешательства России.
Парламентские выборы проходят в Молдавии 28 сентября. До участия в них допущены 23 кандидата (это партии и независимые участники).
Молдавская ЦИК заявила о кибератаках на сервисы для голосования, а также на избирательные участки за рубежом в день выборов и накануне.
Сама Санду также проголосовала на выборах. В обращении к гражданам она завила, что "проголосовала за парламент, с которым мы сможем продолжать сохранять мир", который будет уважать страну и ее жителей и с которым "мы продолжим строить европейскую Молдову".
Президент вновь заявила о вмешательстве России в выборы и призвала граждан принять участие в голосовании, чтобы "защитить" страну.
К 13:17 мск в Молдавии проголосовали 27,65% избирателей, включенных в избирательные списки. Для того чтобы выборы состоялись, в них должны принять участие треть избирателей.
Почти за неделю до выборов в Молдавии прошло 250 обысков по делу о попытке влияния России на голосование в связи с "подготовкой массовых беспорядков и дестабилизацией". Россия отвергает любые обвинения во вмешательстве в выборы, указывая на бездоказательность подобных заявлений.
Российский МИД выразил послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию протест из-за отказа Кишинева аккредитовать представителей России как наблюдателей в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и членов Общественной палаты как международных наблюдателей на выборах в парламент.
В декабре 2024 года Конституционный суд Румынии аннулировал итоги первого тура президентских выборов, в котором победил противник помощи Украине Кэлин Джорджеску. Власти страны связывали с его именем возможное вмешательство Москвы. Кремль также отвергал обвинения о российском влиянии на выборы.