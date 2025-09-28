Индия может закупить российский истребитель пятого поколения Су-57, - Владимир Прохватилов

20:21 28.09.2025

Индия может закупить российский истребитель пятого поколения Су-57

В ходе недавнего конфликта с Пакистаном французские истребители Rafale показали себя не с лучшей стороны



28.09.2025 | Владимир ПРОХВАТИЛОВ



Индия рассматривает возможность приобретения как минимум двух эскадрилий российских истребителей пятого поколения Су-57, сообщил портал The Print. Как сообщили источники издания, в настоящее время Военно-воздушные силы Индии рассматривают предложение России о закупке самолетов, которое может также включать их производство на территории Индии.



