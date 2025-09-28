|Индия может закупить российский истребитель пятого поколения Су-57, - Владимир Прохватилов
20:21 28.09.2025
Индия может закупить российский истребитель пятого поколения Су-57
В ходе недавнего конфликта с Пакистаном французские истребители Rafale показали себя не с лучшей стороны
28.09.2025 | Владимир ПРОХВАТИЛОВ
Индия рассматривает возможность приобретения как минимум двух эскадрилий российских истребителей пятого поколения Су-57, сообщил портал The Print. Как сообщили источники издания, в настоящее время Военно-воздушные силы Индии рассматривают предложение России о закупке самолетов, которое может также включать их производство на территории Индии.
Предложение включает возможность создания совместного производства между Hindustan Aeronautics Limited (HAL) и российским КБ "Сухой", аналогичного предыдущему сотрудничеству по МиГам и Су-30МКИ. В сообщении говорится, что если план будет реализован, две эскадрильи будут поставлены в состоянии готовности к полету, а еще 3–5 эскадрилий могут быть изготовлены на заводе HAL в Насике.
"Единственные две дружественные страны, имеющие самолеты пятого поколения, – это США и Россия. США не будут предлагать F-35, который является более зрелым самолетом и, безусловно, малозаметным, по программе "Сделано в Индии". Россия предлагает", – пояснил источник The Print.
По данным издания, ВВС Индии обратили внимание на Су-57 "не из-за его характеристик истребителя пятого поколения, а из-за его способности решать неотложные оперативные задачи".
"Одним из ключевых факторов в пользу Су-57 является его способность нести более тяжелые боеприпасы с очень большой дальностью полета. Наиболее ценным из них является ракета класса "воздух-воздух" Р-37 М с дальностью более 300 км. Она обеспечивает ВВС Индии беспрецедентные возможности поражения целей за пределами прямой видимости, позволяя им противодействовать угрозам на экстремальных расстояниях. Еще одной важной ракетой Су-57 является "Кинжал" – гиперзвуковая баллистическая ракета воздушного базирования, которая повышает возможности Индии по нанесению ударов по важным целям с точностью и скоростью", – отмечает The Print.
"Заменят ли путинские Су-57 хрущевские МиГ-21 в Индии?" – задается вопросом India Today, отмечая, что вывод МиГ-21 из состава ВВС Индии вновь заставляет обратить внимание на советскую сборочную линию самолетов HAL в Насике.
"26 сентября главный маршал авиации А. П. Сингх возглавил последний полет шести МиГ-21 на авиабазе Чандигарх. Это мероприятие, сопровождавшееся стрельбой из водометов и ностальгическими воспоминаниями сотен летчиков-ветеранов на земле, ознаменовало конец целой эпохи для ВВС Индии, поскольку были сняты с вооружения последние две эскадрильи легендарных перехватчиков советской разработки.
В 1990-х годах самолеты советской разработки составляли 60% истребительного парка ВВС Индии. ВВС Индии эксплуатировали более 1200 самолетов МиГ-21, а 800 из них были построены в Индии – больше, чем любой другой тип самолета за всю историю, – пишет издание.
В 1961 году Индия закупила МиГ-21 у Советского Союза, чтобы компенсировать перераспределение военно-воздушных сил на западной границе. Прозападный Пакистан начал закупать американские F-104 "Старфайтер" – сверхзвуковые самолеты, вооруженные ракетами класса "воздух-воздух" – двумя возможностями, которых тогда не хватало ВВС Индии. Попытки Индии импортировать F-104 были отвергнуты. Появление МиГ-21 в 1963 году придало импульс ВВС Индии.
Во время индо-пакистанской войны 1971 года "МиГ-21FL ВВС Индии превосходили пакистанские F-104 "Старфайтер" по огневой мощи и боеспособности, сбив четыре из них в бою. После войны ВВС Пакистана тихо вывели из эксплуатации свои "Старфайтеры" всего через 11 лет службы".
Индийские аналитики обратили внимание на серьезные недостатки в действующем авиапарке, в частности на изъяны новых французских истребителей Rafale, выявленные в ходе боевых действий против Пакистана в начале мая 2025 года.
"Воздушное столкновение между двумя странами… ознаменовало беспрецедентный момент во всей истории ядерного века: первый в истории воздушный бой реактивной эры между двумя ядерными державами. В крайне сжатом боевом пространстве более 40 пакистанских истребителей, включая JF-17 Thunder, J-10C и F-16, противостояли более чем 80 индийским самолетам, среди которых были Rafale, Су-30МКИ и МиГ-29. Обе стороны действовали, используя данные в реальном времени от [самолетов ДРЛО] AWACS и применяли ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности... В результате столкновения было сбито пять индийских самолетов…" – рассказывает научный сотрудник Гарвардской школы Кеннеди Рабия Ахтар.
"Один из американских чиновников, пожелавший остаться неназванным, заявил, что существует высокая степень уверенности в том, что Пакистан использовал самолет J-10 китайского производства для запуска ракет класса "воздух-воздух" по индийским истребителям, в результате чего было сбито по меньшей мере два таких самолета. Другой чиновник сообщил, что по крайней мере один сбитый индийский самолет был истребителем Rafale французского производства", – пишет Reuters.
В Нью-Дели эти сообщения опровергли, но в СМИ появились фотографии с места падения французского истребителя и эвакуации обломков.
Военно-воздушные силы Индии оказались в кризисе. В ходе майского конфликта их действия были очевидно неудачными, особенно по сравнению с их ролью в войнах Индии с Пакистаном в 1947-1948, 1965, 1971 и 1999 годах. В этом году ВВС Индии потеряли несколько боевых самолетов, хотя точное число потерь остается спорным, пишет американский журнал Foreign Policy.
Одной из причин боевых потерь ВВС Индии во время операции "Синдур" стало то, что пакистанская ракета PL-15 имела большую дальность полета, чем ракета "Метеор", запускаемая индийскими "Рафалями". Согласно сообщению агентства Reuters, ключевым фактором, способствовавшим предполагаемым боевым потерям Индии, стала ошибка разведки в отношении дальности китайской ракеты PL-15, запускаемой истребителем J-10.
Ошибочные разведданные дали пилотам Rafale ложное чувство уверенности, что они находятся вне досягаемости пакистанских истребителей, которая, по их мнению, составляла всего около 150 км, заявили индийские официальные лица, имея в виду широко цитируемую дальность полета экспортного варианта PL-15.
"PL-15, поразивший Rafale, был выпущен с расстояния около 200 км (124,27 мили), по данным пакистанских официальных лиц, а по данным индийских официальных лиц – еще дальше. Это делает его одним из самых дальнобойных авиаударов", – отмечает Reuters.
Ракеты, стоящие на вооружении Су-57, могут дать ВВС Индии возможность наносить удары по стратегической глубине Пакистана, не заходя в зону действия его ПВО.
Индийские военные ранее жаловались на невозможность в полной мере использовать на них собственные радары и вооружения. Как заявил газете The Times of India высокопоставленный представитель индийского минобороны, это "один из самых болезненных вопросов и краеугольный камень усилий властей по снижению зависимости от иностранных оборонных компаний". Индия не может реализовать весь потенциал Rafale, поскольку не может модифицировать настройки бортового оборудования без сертификации производителя, компании Dassault Aviation.
"Даже обладая ограниченной скрытностью, Су-57 является ударной платформой большой дальности, а его большой отсек вооружения и увеличенная дальность полета делают его идеальным для выполнения задач по нанесению глубоких ударов, заполняя критически важную брешь в арсенале ВВС Индии. Су-57 пополнит парк самолетов Rafale и Су-30МКИ, сосредоточившись на выполнении дальних ударных задач, а не на конкуренции с малозаметными истребителями", – пишет The Print.
На самом деле, утверждения об ограниченной скрытности / малозаметности Су-57 по сравнению с американским истребителем F-35, который США все еще продолжают навязывать Индии, не соответствуют действительности.
Что касается сверхнизкой "невидимости" F-35, то она может быть обеспечена только в том случае, если он несет все свои бомбы и ракеты внутри фюзеляжа. Если же ракеты находятся на внешних подвесках, истребитель становится заметен. И даже при минимальной нагрузке F-35 "на самом деле не является малозаметным для российских и китайских радаров", пишет The Daily Beast.
Российский государственный поставщик вооружений "Рособоронэкспорт" сообщает, что производство истребителей Су-57Э может начаться в Индии в ближайшее время, если Нью-Дели решит осуществить покупку. Компания подчеркнула, что индийские предприятия, уже занимающиеся производством Су-30МКИ, могут легко адаптироваться к производству Су-57Э.
"В случае положительного решения индийской стороны производство российского истребителя пятого поколения Су-57Э может быть начато на заводах, где в настоящее время выпускаются Су-30МКИ, в короткие сроки", – заявили в "Рособоронэкспорте". ВВС Индии уже получили более 220 истребителей Су-30МКИ производства HAL. В "Рособоронэкспорте" добавили, что продолжение производства этих самолетов в Индии обсуждается и ожидается "хорошая новость в ближайшее время".