Оппозиционные партии лидируют на выборах в Молдавии

23:50 28.09.2025

КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Оппозиционные партии Молдавии, включая Патриотический блок, набирают 49,05%, опережая правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС), у которой 44,55%, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 80% протоколов.



У Патриотического блока – 27,85%, у блока "Альтернатива" - 8,69%, у "Нашей партии" - 6,53%, у "Демократии дома" - 5,98%.



Явка составила более 52%.



Общественная правозащитная организация Promo-Lex выявили 624 инцидента на выборах. Как подчеркнул депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов, власти устраивали провокации на избирательных участках, чтобы исключить голосование неугодных режиму президента Молдавии Майи Санду.



