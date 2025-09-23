|Оппозиционные партии лидируют на выборах в Молдавии
23:50 28.09.2025
КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Оппозиционные партии Молдавии, включая Патриотический блок, набирают 49,05%, опережая правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС), у которой 44,55%, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 80% протоколов.
У Патриотического блока – 27,85%, у блока "Альтернатива" - 8,69%, у "Нашей партии" - 6,53%, у "Демократии дома" - 5,98%.
Явка составила более 52%.
Общественная правозащитная организация Promo-Lex выявили 624 инцидента на выборах. Как подчеркнул депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов, власти устраивали провокации на избирательных участках, чтобы исключить голосование неугодных режиму президента Молдавии Майи Санду.
Выборы в Молдавии
Парламентские выборы проходили в условиях беспрецедентного давления на оппозицию.
Против оппозиционных политиков в Молдавии возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом борьбы с избирательной коррупцией. В республике закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие.
В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом - 301, при этом в России - лишь два, а в Приднестровье - всего 12.
Количество избирательных участков в России и Приднестровье сократили, чтобы молдаване не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили в Европе (301 участок) с расчетом на голоса европейской диаспоры.
За право попасть в парламент борются 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.
Главное противостояние развернется между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:
- "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева;
- Партия социалистов бывшего президента Игоря Додона;
- Партия коммунистов экс-президента Владимира Воронина;
- "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах.
Последнюю партию безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев. В этот же день от участия в выборах отстранили "Великую Молдову" экс антикоррупционного прокурора Виктории Фуртунэ.
Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.