ВС РФ расчленяют оборону ВСУ в застройке Покровска – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

00:05 29.09.2025

Марат Быков, Михаил Пшеничников



Части 2-й гвардейской армии перешли к стремительному наступлению в Покровске. Параллельно соединения группировки войск "Восток" развивают успех в Запорожской области, выходя нa коммуникации Гуляйпольского укрепрайона. A на Краснолиманском направлении началась операция по "удушению" Северской группировки BCУ.



Покровское направление



