Иран передал России около 34 км земли под строительство ж/д линии Решт - Астара

01:05 29.09.2025

В рамках проекта "Север - Юг" страны заключили соглашение о совместном строительстве 160-километрового участка дороги между Азербайджаном и Ираном, который обеспечит сквозной проезд к портам Персидского залива



ТЕГЕРАН, 27 сентября. /ТАСС/. Иран передал российской стороне 34-километровый участок железнодорожной линии Решт - Астара для начала реализации проекта транспортного коридора. Об этом сообщила министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег.



"Последние полученные нами сообщения указывают на то, что около половины этого 162-километрового участка [железнодорожной линии Решт - Астара] уже приобретено, и около 34 км переданы российской компании для начала работ", - приводит ее слова телеканал SNN.



