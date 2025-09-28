Очередной поворот во внешней политике Казахстана, - Виктория Панфилова

02:46 29.09.2025

Очередной поворот во внешней политике Казахстана

Астана поднимет уровень отношений с Москвой



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

28.09.2025



В Казахстане назначен новый министр иностранных дел – Еремек Кошербаев, который займется подготовкой ноябрьского государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева в Россию. Его предшественник, Мурат Нуртлеу, переведен на пост помощника президента по международному инвестиционному и торговому сотрудничеству. Эксперты связывают эти изменения с необходимостью перезагрузки внешнеполитического курса и оптимизации управленческого аппарата, при этом они не исключают дальнейших кадровых решений в правительстве.



Смена министра иностранных дел Казахстана, произошедшая накануне, совпала с эскалацией пограничных проблем с Россией. Еремек Кошербаев, возглавивший МИД, унаследовал критическую ситуацию на таможне: тысячи грузовиков, идущих из Китая, ожидают проезда через пункты пропуска, где тщательно проверяют каждую машину. Водители сообщают о недельных задержках и чудовищных условиях ожидания. По их словам, обычно под проверку попадает только каждая десятая машина.



В то же время Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ разъяснила, что возникшие заторы большегрузных автомобилей на границе между Казахстаном и Россией не являются следствием каких-либо новых ограничений в области таможенного контроля. Деятельность ФТС, направленная на пресечение нелегального импорта, ведется в обычном порядке, а текущая обстановка на границе обусловлена другими обстоятельствами. Среди них выделяется сезонное увеличение объема перевозимых грузов.



Кризис на российско-казахстанской границе вкупе с возникшими "недопониманиями" в отношениях с Москвой становится одним из главных вызовов для нового главы казахстанской дипломатии.



Российское направление хорошо знакомо новому министру иностранных дел Казахстана Еремеку Кошербаеву: он занимал пост посла республики в РФ с 2020 по 2023 год. Также в карьере 60-летнего политика были такие должности, как руководитель центрального аппарата партии "Отан" (2006–2007), глава "Рауан Медиа Групп" (2008–2009), вице-министр и ответственный секретарь сельского хозяйства (2014–2018), ответсек и замминистра МИД (2018–2020), аким (губернатор) Восточно-Казахстанской области (2023–2025) и вице-премьер правительства Казахстана.



Главный редактор информационного ресурса Orda.kz Гульнар Бажкенова назвала недавние кадровые перестановки в администрации президента Казахстана полным провалом во внешней политике. По ее мнению, решение об отставке Мурата Нуртлеу было принято еще в начале сентября, сразу после саммита ШОС в Китае, и связано именно с китайским направлением. Напомним, что тогда же Orda.kz сообщала об арестах и допросах Нуртлеу и ряда силовиков, однако эта информация была опровергнута министром культуры и информации Аидой Балаевой и чиновниками МИД. В качестве убедительного аргумента Мурат Нуртлеу сопровождал президента Токаева на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в США.



Тем не менее Гульнар Бажкенова настаивает, что на полях саммита ШОС Казахстану была высказана озабоченность, связанная с колоссальным расхождением в статистике товарооборота между Китаем и Казахстаном, достигшей 14 млрд долл. По ее информации, Пекин выразил обеспокоенность ситуацией на пункте пропуска "Хоргос". "Неконтролируемая контрабанда, достигшая невиданных масштабов, привела к тому, что Россия перестала получать таможенные пошлины, а Казахстан – налоговые поступления. Китайские товары, попадая в Казахстан, затем следуют в Россию под видом казахстанской продукции. Ответственность за ситуацию в районе Хоргоса лежала на Мурате Нуртлеу и бизнесмене Гаджи Гаджиеве, и этот фактор, вероятно, стал неизбежной причиной последних событий", – сказала на ТВ-канале Orda.kz Бажкенова.



Она считает, что провальным был и визит Токаева в США. "В Нью-Йорке не произошло ни одной значимой встречи. Это выглядит как саботаж. Поэтому Еражан Ашикбаев, занимавший пост чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в США, был освобожден от должности вслед за главой МИД", – подчеркнула Бажкенова.



Политолог Андрей Чеботарев не исключает, что свою роль в данной ситуации сыграло введение США 25-процентных пошлин на определенные товары, импортируемые ими из Казахстана.



"С другой стороны, глава государства Касым-Жомарт Токаев дал четко понять, что Мурат Нуртлеу по-прежнему остается ведущим и пользующимся его личным доверием членом его команды. В новом статусе бывший глава МИД РК будет осуществлять кураторство и контроль в отношении ранее подотчетных ему министерств и ведомств по линии внешнеэкономических связей Казахстана. К тому же должность помощника президента, как правило, означает максимальный уход занимающих ее лиц из публичного поля. В любом случае политическая карьера Нуртлеу продолжается и при благоприятном стечении обстоятельств может снова пойти в рост", – считает Чеботарев.



Что касается освобождения Ержана Ашикбаева от должности чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в США, то, по мнению Чеботарева, скорее всего это главным образом обусловлено необходимостью выстраивания более конструктивных отношений Астаны с Вашингтоном в лице вернувшегося в Белый дом Дональда Трампа и его команды. Следует отметить, что Ашикбаев был назначен на этот пост в 2021 году, во время президентства Джозефа Байдена. Не исключено также, что свою роль в данной ситуации сыграло введение США 25-процентных пошлин на определенные товары, импортируемые ими из Казахстана.



Политолог Данияр Ашимбаев называет главной причиной последних кадровых решений оптимизацию и наведение порядка в управленческом аппарате. По его мнению, администрация президента стала слишком громоздкой и перегруженной из-за большого количества помощников и советников, число которых достигало 15 человек. Это приводило к дублированию функций и снижению эффективности. "Было решено оптимизировать лишнее движение, а заодно сократить слишком большую команду. Это не спонтанные решения, а реализация работы, которая началась после Послания президента", – сказал в интервью inbusiness.kz Ашимбаев. "Вместе с тем ключевые направления внешней и внутренней политики страны останутся неизменными. Это стабильность, согласие, консолидация и многовекторность", – подчеркнул эксперт.