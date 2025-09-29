 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 29.09.2025
10:09  Жаслан Мадиев стал Министром искусственного интеллекта и замом премьера Казахстана
09:45  Европу охватил очень опасный психоз, – Федор Лукьянов
09:39  Взгляд: Россия отвергает американский принцип "бизнеса через силу"
02:46  Очередной поворот во внешней политике Казахстана, - Виктория Панфилова
01:05  Иран передал России около 34 км земли под строительство ж/д линии Решт - Астара
00:05  ВС РФ расчленяют оборону ВСУ в застройке Покровска – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 28.09.2025
23:50  Оппозиционные партии лидируют на выборах в Молдавии
20:21  Индия может закупить российский истребитель пятого поколения Су-57, - Владимир Прохватилов
15:29  Власти Молдавии готовят аргументы для аннулирования неправильных результатов парламентских выборов
15:09  Вброс от WSJ: Си Цзиньпинь требует от Трампа "сдать Тайвань"
13:59  Выступая в ООН, Трамп предложил "союзникам" убиться об Россию, - Александр Храмчихин
00:31  SHOT: узбекская компания Air Samarkand три месяца удерживает зарплату россиянам
00:05  Британский лев. Половины зубов нет, и хромает. Но кусаться не разучился, - Андрей Медведев
Суббота, 27.09.2025
23:46  В Киргизии на дороге от Иссык-Куля до китайской границы построят два самых сложных тоннеля
20:45  ФСК: За что Грузия опустила на дно украинского комика?
19:11  В Узбекистане началась зачистка сторонников России. В Ташкенте задержан блогер Азиз Хакимов (Товарищ Азиз)
13:06  Взгляд: Почему никто точно не знает, что такое Государство Палестина
13:02  СВР России: Европа готовится оккупировать Молдавию
02:37  СП: Крым и Северный Кипр. Кому нужнее признание
01:27  КТЖ объяснил сделку по 300 американским локомотивам за $4,2 млрд
00:48  Туманные перспективы углубления сотрудничества Центральной Азии и Европейского союза, - Тахир Омоев
00:05  Встречное сражение у Доброполья вошло в свою кульминацию – итоговая сводка Readovka за 26 сентября
Пятница, 26.09.2025
17:00  Китаю и США необходимо найти правильный путь сосуществования
16:05  Узатом и Росатом создадут учебный кластер в атомной сфере - от детсада до вуза
16:00  Ритуальная жертва для диктатуры, - Сергей Кожемякин
15:43  Палестина подала заявку на членство в БРИКС
15:24  Министром иностранных дел Казахстана назначен бывший посол в РФ Ермек Кошербаев
12:51  Трамп решил уничтожить всю украинскую армию, - Кирилл Стрельников
12:43  МК: историк Шишкин назвал причину антироссийского курса Европы
02:10  Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил планы баллотироваться на пост генсека ООН в декабре 2026 г
01:13  Путин: Россия запустит первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым циклом. Выступление на Глобальном атомном форуме
00:05  ВС РФ начали наступление с целью отсечь Северск от снабжения – итоговая сводка Readovka за 25 сентября
Четверг, 25.09.2025
22:35  В Калмыкии стартовал III Международный буддийский форум
17:58  Как Казахстан привлекает иностранных криптоинвесторов
17:03  "Нет права на ошибку". Глава "Узатома" о безопасности первой узбекской АЭС
16:16  Advance: Америка снова станет великой ...если Европа по собственному желанию повторит собственную катастрофу
15:39  Токаев назначил завотделом госконтроля Администрации президента Алихана Жамсатова
14:48  Жогорку Кенеш самораспустился. Депутаты сохранят полномочия до избрания нового парламента 30 ноября
14:00  Spik.kz: Как религия и конкретно ислам изменили казахстанское общество?
13:25  "Мисс Кыргызстана-2025" признана Аяна Расул кызы, а лучшим учителем - Элзат Асанова
05:10  Таджикистан на ГА ООН призвал к списанию долгов бедных стран, "особенно горных и не имеющих выхода к морю"
03:53  В Киргизии на совещании с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым задержаны 24 человека
02:59  Узбекистан в поисках оптимальной системы региональной безопасности, - Рустам Масалиев
01:53  Spectator: Трамп назвал действия Европы и Украины блефом
00:25  Посол Афганистана прокомментировал идею США вернуться на Баграм
00:05  ВС РФ окружили украинский гарнизон города Родинское – итоговая сводка Readovka за 24 сентября
Среда, 24.09.2025
23:12  Киргизия требует от Великобритании снятия санкций, - Виктория Панфилова
16:00  Архитектор антидемократии Питер Тиль - спаситель или могильщик Запада? - Олег Яновский
15:21  Президенты Узбекистана и США определили приоритетные направления стратегического партнерства
12:31  "Продкорпорация": Казахстан нацелен на расширение сотрудничества с Узбекистаном и странами ЦА
05:08  Сделки в Нью-Йорке. Казахстан купил 300 локомотивов, Узбекистан - 22 самолета
04:46  Президенты стран Центральной Азии выступили на Общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
04:19  Кто может стать депутатом Жогорку Кенеша? Ответ главы ЦИК Киргизии
03:01  Всего за 18 дней в Европу: Китай осваивает "Ледовый Шелковый путь"
02:40  Грузия: под муниципальные выборы британцы готовят очередную революцию, - Мамука Кучава
00:05  ВС РФ вышли к реке Янчур и готовят удар по Гуляйполю - итоговая сводка Readovka за 23 сентября
Вторник, 23.09.2025
21:50  Трамп на Генассамблее ООН. Полный перевод разгромной речи
18:55  СВР России: Европа готовится оккупировать Молдавию
16:08  Массовое признание Палестины: почему сейчас? - Дмитрий Евстафьев
15:57  С кем встретился президент Узбекистана в Нью-Йорке, какие документы подписали
15:47  Зачем турецкие политики предлагают мифический "альянс" России и Китаю? - Юрий Кузнецов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Взгляд: Россия отвергает американский принцип "бизнеса через силу"
09:39 29.09.2025

Россия отвергает американский принцип "бизнеса через силу"
Мы наблюдаем жесткую борьбу за равноправные условия будущего сотрудничества. И самым странным образом этот сугубо деловой диалог оказался намертво привязан к вопросам войны и мира – на Украине, на Ближнем Востоке и в других горячих точках.

Глеб Простаков
бизнес-аналитик
29 сентября 2025

На публичной сцене разворачивается привычный спектакль. Дональд Трамп, выступая с высоких трибун вроде ООН, с одной стороны, яростно критикует "зеленую" повестку Европы. Он высмеивает ветряки и солнечные панели, расчищая тем самым рынок для американского сланцевого газа и нефти. С другой стороны, он же продолжает с упорством, достойным лучшего применения, требовать от европейцев (и не только от них) полного отказа от российских энергоносителей. Аргумент все тот же: покупая газ и нефть у Москвы, Брюссель подпитывает конфликт на Украине.

Эта картина маслом, где США выступают спасителем энергетической безопасности Европы, выглядит почти безупречно. Если бы не досадные детали, которые портят всю драматургию. Например, признание украинского депутата Алексея Кучеренко, что сама Украина, громче всех требующая новых и более жестких санкций против России, косвенно закупает в ЕС газ российского происхождения. Такие мелочи обнажают истинную природу происходящего: речь не только и не столько о безопасности, сколько о жесткой, на грани фола, борьбе за рынки сбыта.

За кулисами этой публичной драмы разворачивается куда более интересный и непубличный сюжет. В нем Вашингтон, к удивлению многих, оказывается крайне заинтересован в энергетическом партнерстве с Москвой. И речь не о мелких уступках, а о глобальных проектах. Это и непубличные переговоры о компенсациях для ExxonMobil и возобновлении работы на сахалинских проектах "Роснефти". И зондирование почвы на предмет возможного выкупа и восстановления взорванных "Северных потоков". И конечно, стратегический интерес к совместному освоению Арктики и развитию Северного морского пути, где у России неоспоримое преимущество.

Простая логика, по которой Россия уходит из Европы и полностью переориентируется на Азию, оставляя европейский рынок американцам, Трампа не устраивает. Ни как бизнесмена, ни как политика.

Как прагматичный делец, он понимает, что "большое ограбление Европы" имеет свои пределы. Монопольные поставки энергоресурсов по завышенным ценам рано или поздно подорвут покупательскую способность стремительно деиндустриализирующегося континента. Убивать курицу, несущую золотые яйца, не в правилах большого бизнеса. К тому же американского ресурса, сколько бы "детка ни бурила", объективно не хватит, чтобы одновременно закрывать потребности Европы и конкурировать с Россией на быстрорастущих и премиальных азиатских рынках. Складывать все яйца в одну европейскую корзину – рискованная стратегия.

Как политик, Трамп не может не видеть стратегических последствий полного разворота России на Восток. Дружба Москвы и Пекина, подкрепленная безальтернативным сбытом российских энергоносителей и соответствующей инфраструктурой вроде "Силы Сибири – 2" – это геополитический кошмар для Вашингтона.

Куда интереснее для США выглядит другой сценарий. Сформировать глобальный энергетический картель. Газовую "тройку" с Россией и Катаром, чтобы диктовать цены всему миру. Одновременно ослабить ОПЕК+, переманив Россию на свою сторону технологическими решениями для наращивания добычи нефти. Это классическая американская стратегия: если не можешь победить – возглавь. И предложи сделку.

И вот здесь начинается самое главное. Проблема в том, что Вашингтон сегодня пытается навязать Москве сотрудничество по принципу "бизнес через силу" – по аналогии с известным тезисом о "мире через силу". Но так это не работает.

Газпром, да и российское руководство, не пойдет на партнерство, в котором последнее слово остается за Вашингтоном. Москва не позволит американцам контролировать тот самый последний вентиль, по которому российский газ теоретически мог бы снова пойти в Европу. Россия не уступит азиатские рынки, как бы сильно США и ЕС ни угрожали вторичными санкциями Китаю или Индии. Не согласится на роль младшего партнера в потенциальном газовом картеле и не отдаст лидерство в освоении собственного арктического шельфа и контроля над Севморпутем.

Де-факто мы наблюдаем жесткую борьбу за равноправные условия будущего сотрудничества. И самым странным образом этот сугубо деловой диалог оказался намертво привязан к вопросам войны и мира – на Украине, на Ближнем Востоке и в других горячих точках. Задача Москвы сегодня – предельно четко показать Вашингтону, что ни "мира через силу", ни "бизнеса через силу" не будет. Время монологов прошло. Наступает эпоха выработки общих правил игры, которые нельзя переписать одним постом в соцсетях.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1759127940


Новости Казахстана
- Закон по вопросам регулирования электронной торговли одобрил Сенат
- Совет директоров Kazakh Tourism Development Ltd. утвердил обновленный мастер-план проекта Almaty Superski по развитию горнолыжного туризма
- Кадровые перестановки
- Туркестан усилит туристический потенциал: реставрация объектов, вечерние экскурсии и новые авиарейсы
- Глава МИД Казахстана провел ряд двусторонних встреч на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
- Началась реализация Дорожной карты по внедрению ИИ в промышленность
- Что пишут знаменитые газеты и сайты? Обзор казахской прессы
- МВД РК: В Украине ликвидирован call-центр, обманывавший казахстанцев от имени спецслужб
- Финансовая пирамида с международным охв1атом: в Алматы расследуется дело "Амир Капитал"
- Токаев обозначил позицию Казахстана по переговорам России и Украины
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  