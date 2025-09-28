Европу охватил очень опасный психоз, – Федор Лукьянов

09:45 29.09.2025

Европу охватил очень опасный психоз – эксперт-международник

Максим Столяров. 28.09.2025



Европейское общество настолько накручено пропагандой о "русской угрозе", что само может спровоцировать войну.



Об этом на канале "RTVI Новости" заявил международник Федор Лукьянов, передает корреспондент "ПолитНавигатора".







"Мы не понимаем, почему европейцы действуют себе в ущерб. И у нас еще остаются ожидания, что они одумаются.



Мы считаем, что они придумывают страхи, но это вопрос. Даже если изначально эти страхи придуманы, хотя сам факт февраля 22 года стал шоком для европейцев.



А сейчас просто накручивают, и Европа впадает в психоз от страха. У них нет даже мыслей, чтобы все это обсудить с Россией, и как-то разграничить. Сейчас нет ничего вообще, единственная ставка Европы – противостояние, причем любой ценой", – сказал Лукьянов.



"А из этого вытекает масса внутренних неврозов, потому что они понимают, что это противостояние непонятно, как вести. А если американцы отползут, будет вообще катастрофа.



А невроз – это плохо, он может провоцировать агрессию. Тем более эти исчезающие беспилотники, особенно в Дании, вообще похоже на сумасшествие.



Это опасно, потому что потерявший рациональность противник, чувствующий себя уязвимым, может пойти на агрессивные шаги", – подытожил он.