Жаслан Мадиев стал Министром искусственного интеллекта и замом премьера Казахстана

10:09 29.09.2025

Токаев назначил Жаслана Мадиева на новую должность



Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев назначен на новую должность, сообщает Zakon.kz.



Соответствующий документ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.



"Указом главы государства Мадиев Жаслан Хасенович назначен заместителем премьер-министра – министром искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан", – говорится в сообщении, опубликованном 29 сентября 2025 года в Telegram-канале Акорды.



