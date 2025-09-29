|Погранслужба США наводнила центр Чикаго и начала задержания мигрантов (видео)
13:22 29.09.2025
Силы пограничной службы США прибыли в Чикаго и начали задержания
ABC 7: погранслужба США прибыла в Чикаго и начала задержания
29 сентября 2025
На улицах Чикаго, куда была направлена иммиграционная и таможенная полиция США, начались задержания. Об этом 28 сентября сообщил телеканал ABC 7.
"Федеральные иммиграционные агенты наводнили центр Чикаго, задержав несколько человек", - говорится в материале.
В социальных сетях появились видеозаписи, демонстрирующие действия сотрудников иммиграционной полиции в Чикаго, которые вошли в город.
Уточняется, что были произведены задержания, а также замечены протестующие, требующие вывода сотрудников полиции из Чикаго. Губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер осудил действия федеральных властей, назвав их "демонстрацией запугивания", которая не способствует безопасности, а лишь нагнетает страх и вредит бизнесу.
"Сотрудники министерства внутренних дел администрации Трампа, похоже, носят крупнокалиберное оружие в центре Чикаго в камуфляже и масках. Это никого не обезопасит - это демонстрация запугивания, вселяющая страх", - приводит телеканал слова губернатора.
Прицкер также призвал граждан знать свои права и проявлять бдительность, подчеркнув недопустимость милитаризации американских городов.
Трамп 2 сентября заявил, что Чикаго является худшим и самым опасным городом в мире. Президент США подчеркнул, что ситуация в городе требует срочного вмешательства, и пообещал вернуть туда безопасность.
Позднее, 15 сентября, Трамп заявил о возможном использовании нацгвардии в Чикаго. Он подчеркнул, что в этом случае могут быть использованы те же методы, что и в Вашингтоне.