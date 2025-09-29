Погранслужба США наводнила центр Чикаго и начала задержания мигрантов (видео)

13:22 29.09.2025

На улицах Чикаго, куда была направлена иммиграционная и таможенная полиция США, начались задержания. Об этом 28 сентября сообщил телеканал ABC 7.



"Федеральные иммиграционные агенты наводнили центр Чикаго, задержав несколько человек", - говорится в материале.



В социальных сетях появились видеозаписи, демонстрирующие действия сотрудников иммиграционной полиции в Чикаго, которые вошли в город.



