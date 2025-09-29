 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
Понедельник, 29.09.2025
15:08  Перестановки во власти: почему президент Токаев меняет команду, - Данияр Ашимбаев
14:31  Цена золота достигла нового максимума, превысив $3800 за унцию
13:22  Погранслужба США наводнила центр Чикаго и начала задержания мигрантов (видео)
10:09  Жаслан Мадиев стал Министром искусственного интеллекта и замом премьера Казахстана
09:45  Европу охватил очень опасный психоз, – Федор Лукьянов
09:39  Взгляд: Россия отвергает американский принцип "бизнеса через силу"
02:46  Очередной поворот во внешней политике Казахстана, - Виктория Панфилова
01:05  Иран передал России около 34 км земли под строительство ж/д линии Решт - Астара
00:05  ВС РФ расчленяют оборону ВСУ в застройке Покровска – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 28.09.2025
23:50  Оппозиционные партии лидируют на выборах в Молдавии
20:21  Индия может закупить российский истребитель пятого поколения Су-57, - Владимир Прохватилов
15:29  Власти Молдавии готовят аргументы для аннулирования неправильных результатов парламентских выборов
15:09  Вброс от WSJ: Си Цзиньпинь требует от Трампа "сдать Тайвань"
13:59  Выступая в ООН, Трамп предложил "союзникам" убиться об Россию, - Александр Храмчихин
00:31  SHOT: узбекская компания Air Samarkand три месяца удерживает зарплату россиянам
00:05  Британский лев. Половины зубов нет, и хромает. Но кусаться не разучился, - Андрей Медведев
Суббота, 27.09.2025
23:46  В Киргизии на дороге от Иссык-Куля до китайской границы построят два самых сложных тоннеля
20:45  ФСК: За что Грузия опустила на дно украинского комика?
19:11  В Узбекистане началась зачистка сторонников России. В Ташкенте задержан блогер Азиз Хакимов (Товарищ Азиз)
13:06  Взгляд: Почему никто точно не знает, что такое Государство Палестина
13:02  СВР России: Европа готовится оккупировать Молдавию
02:37  СП: Крым и Северный Кипр. Кому нужнее признание
01:27  КТЖ объяснил сделку по 300 американским локомотивам за $4,2 млрд
00:48  Туманные перспективы углубления сотрудничества Центральной Азии и Европейского союза, - Тахир Омоев
00:05  Встречное сражение у Доброполья вошло в свою кульминацию – итоговая сводка Readovka за 26 сентября
Пятница, 26.09.2025
17:00  Китаю и США необходимо найти правильный путь сосуществования
16:05  Узатом и Росатом создадут учебный кластер в атомной сфере - от детсада до вуза
16:00  Ритуальная жертва для диктатуры, - Сергей Кожемякин
15:43  Палестина подала заявку на членство в БРИКС
15:24  Министром иностранных дел Казахстана назначен бывший посол в РФ Ермек Кошербаев
12:51  Трамп решил уничтожить всю украинскую армию, - Кирилл Стрельников
12:43  МК: историк Шишкин назвал причину антироссийского курса Европы
02:10  Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил планы баллотироваться на пост генсека ООН в декабре 2026 г
01:13  Путин: Россия запустит первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым циклом. Выступление на Глобальном атомном форуме
00:05  ВС РФ начали наступление с целью отсечь Северск от снабжения – итоговая сводка Readovka за 25 сентября
Четверг, 25.09.2025
22:35  В Калмыкии стартовал III Международный буддийский форум
17:58  Как Казахстан привлекает иностранных криптоинвесторов
17:03  "Нет права на ошибку". Глава "Узатома" о безопасности первой узбекской АЭС
16:16  Advance: Америка снова станет великой ...если Европа по собственному желанию повторит собственную катастрофу
15:39  Токаев назначил завотделом госконтроля Администрации президента Алихана Жамсатова
14:48  Жогорку Кенеш самораспустился. Депутаты сохранят полномочия до избрания нового парламента 30 ноября
14:00  Spik.kz: Как религия и конкретно ислам изменили казахстанское общество?
13:25  "Мисс Кыргызстана-2025" признана Аяна Расул кызы, а лучшим учителем - Элзат Асанова
05:10  Таджикистан на ГА ООН призвал к списанию долгов бедных стран, "особенно горных и не имеющих выхода к морю"
03:53  В Киргизии на совещании с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым задержаны 24 человека
02:59  Узбекистан в поисках оптимальной системы региональной безопасности, - Рустам Масалиев
01:53  Spectator: Трамп назвал действия Европы и Украины блефом
00:25  Посол Афганистана прокомментировал идею США вернуться на Баграм
00:05  ВС РФ окружили украинский гарнизон города Родинское – итоговая сводка Readovka за 24 сентября
Среда, 24.09.2025
23:12  Киргизия требует от Великобритании снятия санкций, - Виктория Панфилова
16:00  Архитектор антидемократии Питер Тиль - спаситель или могильщик Запада? - Олег Яновский
15:21  Президенты Узбекистана и США определили приоритетные направления стратегического партнерства
12:31  "Продкорпорация": Казахстан нацелен на расширение сотрудничества с Узбекистаном и странами ЦА
05:08  Сделки в Нью-Йорке. Казахстан купил 300 локомотивов, Узбекистан - 22 самолета
04:46  Президенты стран Центральной Азии выступили на Общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
04:19  Кто может стать депутатом Жогорку Кенеша? Ответ главы ЦИК Киргизии
03:01  Всего за 18 дней в Европу: Китай осваивает "Ледовый Шелковый путь"
02:40  Грузия: под муниципальные выборы британцы готовят очередную революцию, - Мамука Кучава
00:05  ВС РФ вышли к реке Янчур и готовят удар по Гуляйполю - итоговая сводка Readovka за 23 сентября
Вторник, 23.09.2025
21:50  Трамп на Генассамблее ООН. Полный перевод разгромной речи
18:55  СВР России: Европа готовится оккупировать Молдавию
Архив
    ЦентрАзия   | 
Погранслужба США наводнила центр Чикаго и начала задержания мигрантов (видео)
13:22 29.09.2025

Силы пограничной службы США прибыли в Чикаго и начали задержания
ABC 7: погранслужба США прибыла в Чикаго и начала задержания

29 сентября 2025

На улицах Чикаго, куда была направлена иммиграционная и таможенная полиция США, начались задержания. Об этом 28 сентября сообщил телеканал ABC 7.

"Федеральные иммиграционные агенты наводнили центр Чикаго, задержав несколько человек", - говорится в материале.

В социальных сетях появились видеозаписи, демонстрирующие действия сотрудников иммиграционной полиции в Чикаго, которые вошли в город.



Уточняется, что были произведены задержания, а также замечены протестующие, требующие вывода сотрудников полиции из Чикаго. Губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер осудил действия федеральных властей, назвав их "демонстрацией запугивания", которая не способствует безопасности, а лишь нагнетает страх и вредит бизнесу.

"Сотрудники министерства внутренних дел администрации Трампа, похоже, носят крупнокалиберное оружие в центре Чикаго в камуфляже и масках. Это никого не обезопасит - это демонстрация запугивания, вселяющая страх", - приводит телеканал слова губернатора.

Прицкер также призвал граждан знать свои права и проявлять бдительность, подчеркнув недопустимость милитаризации американских городов.

Трамп 2 сентября заявил, что Чикаго является худшим и самым опасным городом в мире. Президент США подчеркнул, что ситуация в городе требует срочного вмешательства, и пообещал вернуть туда безопасность.

Позднее, 15 сентября, Трамп заявил о возможном использовании нацгвардии в Чикаго. Он подчеркнул, что в этом случае могут быть использованы те же методы, что и в Вашингтоне.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1759141320


