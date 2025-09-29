|Цена золота достигла нового максимума, превысив $3800 за унцию
14:31 29.09.2025
Золотые резервы США достигли $1 трлн после рекордного роста
29.09.2025
Золотые резервы Казначейства США превысили 1 триллион долларов. Официальная стоимость золота составляет 11 миллиардов долларов при цене 42,22 доллара за унцию. В США хранится около 261,5 млн унций золота, из которых больше половины находятся в Форт-Ноксе, штат Кентукки.
Золотые резервы Казначейства США перешагнули отметку в 1 триллион долларов, что в 90 с лишним раз превышает сумму, указанную в балансе правительства, благодаря росту цены на драгоценный металл до исторического максимума.
Запасы золота в США достигли этой отметки после того, как в понедельник цена на унцию золота превысила 3824,50 доллара, показав рост на 45% с начала года. Однако официальная стоимость золота, определенная Конгрессом в 1973 году на уровне 42,22 доллара за унцию, составляет всего около 11 миллиардов долларов.
Рост цен на золото в этом году стал рекордным, вызванный нестабильностью на фоне торговых войн, геополитической напряженности и опасений по поводу возможного кризиса государственного финансирования в США. Вложение средств в биржевые инвестиционные фонды (ETF) и снижение процентных ставок Федеральной резервной системой также способствовали этому росту.
Ранее министр финансов Скотт Бессент допустил возможность переоценки золотого запаса по рыночной стоимости, что могло бы принести правительству дополнительные доходы в сотни миллиардов долларов. Однако позже Бессент опроверг эти предположения, а агентство Bloomberg сообщило, что такие планы не рассматриваются.
В отличие от многих других стран, золото в США находится в распоряжении правительства напрямую, а не центрального банка. Федеральная резервная система владеет золотыми сертификатами, эквивалентными стоимости активов Казначейства, и взамен выплачивает правительству доллары. Переоценка резервов в соответствии с текущей ценой золота принесла бы Казначейству около 990 миллиардов долларов.
Хотя это может показаться привлекательным в условиях государственного долга, такие действия имеют значительные последствия для финансовой системы, увеличивая ликвидность и замедляя процесс сокращения баланса ФРС.
США не будут первой страной, которая решится на такую переоценку. Германия, Италия и Южная Африка уже проводили подобные мероприятия в последние десятилетия, как отмечается в августовской записке экономиста Федеральной резервной системы.
Более половины золотого запаса США хранится в глубоко укрепленном хранилище на военной базе Форт-Нокс в штате Кентукки, куда оно было перевезено из Нью-Йорка и Филадельфии в 1930-х годах для защиты от возможных атак через Атлантический океан. Оставшаяся часть распределена между хранилищами в Вест-Пойнте, Денвере и под зданием Федеральной резервной системы в Нижнем Манхэттене на глубине 80 футов (24 метра).
По данным Казначейства, общий объем золотого запаса США составляет около 261,5 миллиона унций.
В феврале появились слухи, подкрепленные комментариями президента Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска, о том, что золота в Форт-Ноксе может и не быть.
"Мы отправимся в Форт-Нокс, чтобы убедиться, что золото там", - заявил Трамп. "Если золота не окажется, мы будем расстроены", - добавил он.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Bloomberg