Цена золота достигла нового максимума, превысив $3800 за унцию

14:31 29.09.2025

Золотые резервы США достигли $1 трлн после рекордного роста

29.09.2025



Золотые резервы Казначейства США превысили 1 триллион долларов. Официальная стоимость золота составляет 11 миллиардов долларов при цене 42,22 доллара за унцию. В США хранится около 261,5 млн унций золота, из которых больше половины находятся в Форт-Ноксе, штат Кентукки.



Золотые резервы Казначейства США перешагнули отметку в 1 триллион долларов, что в 90 с лишним раз превышает сумму, указанную в балансе правительства, благодаря росту цены на драгоценный металл до исторического максимума.



