Перестановки во власти: почему президент Токаев меняет команду, - Данияр Ашимбаев

15:08 29.09.2025

Индира Кусаинова

26.09.25



​Те, кто пытается играть по своим правилам, быстро оказываются на других ролях, отметил известный политолог.



Кадровые перестановки в администрации президента Казахстана стали сегодня одной из самых обсуждаемых тем в казахстанском политическом пространстве. Несмотря на отсутствие официальных комментариев, эксперты сходятся во мнении, что эти шаги не случайны.



Известный политолог Данияр Ашимбаев рассказал корреспонденту inbusiness.kz, что происходит за кулисами большой политики и чего ожидать дальше.



Причины перестановок - оптимизация и "зачистка"



По словам Данияра Ашимбаева, главная причина последних кадровых решений - это оптимизация и наведение порядка в управленческом аппарате. По его мнению, администрация президента стала слишком громоздкой и перегруженной из-за большого количества помощников и советников, число которых достигало 15 человек. Это приводило к дублированию функций и снижению эффективности. Президент Токаев, как отмечает эксперт, не поощряет такое положение дел.



"Было решено оптимизировать лишнее движение, а заодно сократить слишком большую команду. Это не спонтанные решения, а реализация работы, которая началась после послания президента", - говорит Ашимбаев.



Он также обратил внимание на то, что за этот год в администрации уже сменился третий куратор экономического блока. Это указывает на поиск наиболее эффективной и работоспособной структуры, способной справиться с поставленными задачами.



Не подготовка к событиям, а реализация стратегии



Многие аналитики связывают перестановки с подготовкой к неким важным политическим событиям. Но политолог не согласен с таким подходом. Он объясняет, что изменения - это следствие, а не причина.



"Этот год оказался перегружен внешнеполитическими мероприятиями, поэтому график перестановок, которые обычно следуют сразу после послания президента, пришлось сдвинуть. Сейчас происходит формирование структуры, заточенной под реализацию тех задач, которые были озвучены главой государства. Это не подготовка к чему-то, а формирование команды для выполнения уже поставленных целей", - подчеркивает политолог.



Один лидер, один центр принятия решений



На вопрос о возможном изменении баланса сил в казахстанской элите в связи с кадровыми перестановками эксперт ответил, что говорить о существовании разных групп влияния во власти сегодня не приходится.



"Президент формирует свой собственный стиль управления. Он не поощряет саморекламу или вынос на публику конфликтных зон внутри своей команды. Баланса сил во власти нет, есть доминирование президента. Внутри его команды могут быть разные группы, но они не являются четко выраженными и не имеют возможности вести самостоятельную игру", - утверждает эксперт.



Те, кто пытается играть по своим правилам, быстро оказываются на других ролях.



По словам Ашимбаева, президент использует изощренную систему наказания, которая может выражаться даже в длительном отсутствии назначения на должность.



"Если кого-то не назначили в течение полугода-года, становится ясно, что из обоймы он вылетел", - уточняет он.



Что дальше – новые перестановки и реорганизации



Данияр Ашимбаев прогнозирует, что кадровые перестановки будут продолжаться, и они могут затронуть не только администрацию президента, но и правительство.



"Я думаю, какие-то реорганизации в правительстве будут. В послании президента были намеки на это. Например, были преобразованы минцифры и некоторые другие министерства. Президент также озвучил размышления по поводу инвестиционной политики", - отмечает политолог.



Вместе с тем ключевые направления внешней и внутренней политики страны останутся неизменными. Это стабильность, согласие, консолидация и многовекторность.



По мнению политолога, президент просто меняет людей, которые отвечают за реализацию этих направлений, но не меняет саму стратегию.



"Новые назначения могут повлечь изменения в конкретных направлениях, но базовые принципы политики страны останутся прежними. Это лишний раз подчеркивает, что все ключевые решения принимает лично президент", - резюмирует эксперт.



