В США решили платить школьникам за посещение уроков

21:00 29.09.2025

WP: Руководство школы в США решило платить школьникам за посещение уроков



Tекст: Валерия Городецкая

29 сентября 2025



Руководство школы Digital Pioneers Academy в Вашингтоне проведет пилотный проект: 40 старшеклассников будут еженедельно получать по 50 долларов вне зависимости от оценок и поведения, пишет The Washington Post (WP).



Как сообщает WP, в прошлом году более половины учеников этой школы пропустили свыше 10 дней без уважительных причин. Власти города рассчитывают, что дополнительные деньги улучшат статистику посещаемости и снизят преступность среди молодежи.



Организаторы отмечают, что подобные инициативы уже успешно реализовывались другими школами, например, в Новом Орлеане и Индианаполисе, где старшеклассники получали аналогичные выплаты. По данным Университета Теннесси и Пенсильванского университета, регулярные денежные выплаты обеспечили учащимся дополнительные 1,23 дня посещения за семестр, что эквивалентно 20 часам обучения в год. Однако заметного повышения успеваемости зафиксировано не было.



Часть получаемых средств школьники тратили на еду и предметы первой необходимости, а также на подготовительные курсы и получение водительских прав. Родители и дети отмечали снижение стресса благодаря этим выплатам. Власти Вашингтона надеются, что подобная программа повысит мотивацию к обучению и поможет в борьбе с преступностью среди молодежи. Ожидается, что к проекту присоединятся сотни учеников из разных школ города.



Ранее в США зафиксировали худшие за 30 лет результаты по чтению и математике у школьников.



В феврале Белый дом сообщил о низком уровне знаний у 70% учеников средней школы в США.