ВС РФ разрывают оборону ВСУ в центре Покровска – итоговая сводка Readovka за 29 сентября

00:05 30.09.2025

Михаил Пшеничников



Редакция Readovka собрала самые важные события 29 сентября в разрезе СВО. Русские войска разбивают украинскую оборону в центре Покровска на очаги. США дали Украине разрешение на применение их вооружения вглубь территории России. Подстроенная победа прозападной партии PAS на парламентских выборах в Молдавии рискует привести к эскалации конфликта в Приднестровье.



Нарушение системы



Части 2-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ сумели навязать ВСУ в Покровске крайне невыгодный сценарий боев. Нашим штурмовым подразделениям удалось де-факто нарушить всю оборонительную систему противника в частном секторе к востоку от улицы Защитников Украины. Передовые группы рассекли оборону украинских войск с севера на юг по улице 1 Мая. Одновременно продолжается охват производственного кластера на северо-западной окраине города. Неприятель же превратил группу промышленных объектов в мощный узел обороны, который прикрывает село Гришино и обеспечивает снабжение гарнизона Покровско-Мирноградского района.



К западу от Покровска наши войска начали наступление со стороны села Песчаное в направлении Гришино. Таким образом части 2-й армии формируют широкий фронт атаки и обходят узел обороны противника в промышленной зоне. Все говорит о том, что украинский гарнизон на грани утраты целостности. Единственный шанс для ВСУ – отвести войска в северную часть города, за железнодорожные пути, и заново организовать оборону. Но это приведет к потере противником большей части Покровска.



Севернее, у Доброполья, командование ВС РФ удержало западное основание оперативного выступа 51-й армии и приступило к возвращению Никаноровки. Если нашим штурмовым подразделениям удастся закрепиться там, дальнейшее вклинивание ВСУ в оборону станет бессмысленным из-за угрозы окружения в посадках и балках. Таким образом, за прошедшие выходные украинским войскам не удалось переломить ситуацию в свою пользу.



Концепция "ползучей эскалации"



По словам спецпосланника президента США по вопросам Украины Кита Келлога, глава Белого дома разрешил Киеву наносить удары вглубь территории России. Украинский режим и ранее атаковал тыл при помощи БПЛА, поэтому речь идет именно об использовании американского вооружения. Вероятнее всего, это ракеты ATACMS Block 1A с дальностью полета до 300 км и GLSDB с радиусом до 150 км.



В экспертных кругах обсуждается вопрос передачи Украине крылатых ракет JASSM. Эти изделия дозвуковые, но способны поражать цели на расстоянии 370–1000 км в зависимости от модификации. Притом F-16 ВВС Украины могут нести только по 2 ракеты, что исключает проведение массированных атак без подъема почти всех имеющихся самолетов. Проще говоря, угроза есть, но она не критическая. Очевидно одно: Трамп выступает не миротворцем, а реализатором концепции "ползучей эскалации" против России.



Молдавский вопрос



На прошедших парламентских выборах прозападная партия президента Майи Санду PAS получила 55 мест из 101 и может формировать монобольшинство.



Нарушений на выборах было множество, что говорит об их сомнительной честности. Последствия очевидны: правительство Санду теперь способно проводить непопулярные решения без учета мнения оппозиции.



Это касается не только курса на интеграцию с ЕС, который уже ударил по благосостоянию населения ростом цен на энергоносители. Брюссель сможет без оглядки диктовать Кишиневу шаги в отношении Приднестровья. Фактическая победа партии Санду делает угрозу эскалации в регионе еще более реальной.



