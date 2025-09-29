Тюркский мир усиливает интеграцию, - Виктория Панфилова

00:48 30.09.2025

Тюркский мир усиливает интеграцию и в сфере безопасности, и в торговле

Анкара поддержала строительство Зангезурского коридора по территории Армении



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

29.09.2025



XII саммит Организации тюркских государств (ОТГ) пройдет в азербайджанской Габале 6–7 октября. Лидеры стран – членов организации обсудят "Региональный мир и безопасность", подчеркивая возрастающую актуальность вопросов стабильности и сотрудничества в тюркском мире. Об этом сообщил 29 сентября на конференции аналитических центров ОТГ в Баку заместитель генерального секретаря ОТГ Омер Коджаман. Он подчеркнул, что в условиях глобальных изменений сотрудничество и интеграция стран тюркского мира приобретают особое значение.



В Баку 29 сентября состоялась традиционная 11-я конференция аналитических центров стран ОТГ на тему "Организация тюркских государств как региональный актор в условиях глобальной неопределенности". "Мозговой штурм", как правило, проводится накануне предстоящего саммита ОТГ. Председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев подчеркнул в своем выступлении, что за последние годы значительно увеличилось как количество членов ОТГ, так и ее авторитет на региональном и глобальном уровнях: "Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что ОТГ действительно всецело служит миру и сотрудничеству в регионе. Поскольку в отличие от других организаций региона сотрудничество в рамках ОТГ основано на принципе равноправия".



Омер Коджаман обозначил ключевые векторы развития организации: "Тюркский мир обладает обширной географией, мощным военным потенциалом, богатыми ресурсами, транспортными коридорами и молодым населением. Необходимо объединить наши усилия, чтобы ОТГ стала влиятельным игроком и центром силы на мировой арене". Он подчеркнул особую роль Азербайджана как моста в тюркском мире, особенно в сферах торговли, транспорта и логистики, выразив уверенность, что текущие дискуссии внесут весомый вклад в подготовку предстоящего саммита.



Венгрия, со своей стороны, готова стать мостом для интеграции тюркских стран в Европу и Европейский союз. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института международных отношений Венгрии Ласло Васа. "Срединный коридор (Транскаспийский международный транспортный коридор. – "НГ") будет играть роль моста как для Восточно-Западного, так и для Северо-Южного регионов", – сказал венгерский эксперт.



Директор Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан Жандос Шаймарданов видит в "Срединном коридоре" не просто транспортный маршрут, а "тюркский символ дипломатии и транспортной связности", укрепляющий стабильность в условиях глобальной неопределенности. Он отметил, что историческое парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в США является общей победой тюркского мира, поскольку открытые границы и гармонизированные процедуры снижают конфликтный потенциал и повышают выгоды сотрудничества.



Шаймарданов также выделил значимость энергетических и цифровых проектов, таких как зеленый коридор через Черное море и оптоволоконная линия между Азербайджаном и Казахстаном, способных сформировать каспийско-черноморский "двойной коридор". "Общая инфраструктура формирует общие интересы", – заключил он, отмечая, что взаимозависимость в этих сферах укрепляет доверие и снижает уязвимость.



Открытые границы также дают возможность реализации Зангезурского проекта. В Турции уже дан старт строительству железнодорожной линии Карс–Дилуджи протяженностью 224 км, которая соединит турецкую железнодорожную сеть с азербайджанским анклавом Нахичевань по территории Армении. По мнению российского эксперта Каспийского института стратегических исследований Александра Караваева, эта дорога станет важным элементом субрегионального взаимодействия по линии Азербайджан–Армения–Турция и создаст условия для повышения товарооборота и увеличения плотности коммуникаций между действующими и перспективными промышленными зонами региона.



Параллельно ОТГ работает над развитием дополнительных направлений региональной логистики, в частности рассматривается реализация совместного паромного сообщения на Каспийском море. В ходе недавнего визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Азербайджан был подписан меморандум о запуске совместных паромов (см. "НГ" от 07.07.25). В этом проекте также планируется участие Турции. По словам заместителя генерального секретаря Организации тюркских государств Мирвохида Азимова, реализация данного трехстороннего механизма значительно активизирует грузовые перевозки через Каспий и укрепит инфраструктурную связанность региона.



Мирвохид Азимов назвал Зангезурский коридор "ключевой транспортной артерией, сравнимой по значению с Босфором", для связи Центральной Азии с Европой. Маршрут через Армению в Нахичевань, соединяя Турцию и Азербайджан, создает прямую магистраль Восток–Запад, сокращая логистические издержки и оптимизируя процедуры. Открытие коридора, по словам Азимова, имеет принципиальное значение для всего тюркского мира и превратит Азербайджан в ключевой транзитный узел Евразии.



К Зангезурскому маршруту присматриваются и США, намереваясь проложить там газопровод. "У Азербайджана есть богатые энергетические ресурсы, и я считаю, что через коридор на юге границы, который может соединить Армению и Азербайджан, возможно доставлять больше природного газа из страны в Европу. Это чрезвычайно важно. Развитие энергетических ресурсов Азербайджана и их вывод на мировые рынки, особенно на европейские и западные в обход России, создает широкие возможности для будущего сотрудничества между нашими странами", – заявил министр энергетики США Крис Райт во время подписания двустороннего соглашения между США и Азербайджаном. Об этом сообщило азербайджанское информационное агентство Report 27 сентября.



Ведущий научный сотрудник Института стратегических и межрегиональных исследований Узбекистана Азизджон Каримов заявил, что Узбекистан наряду с Азербайджаном рассматривает "Срединный коридор" как ключевой экономический мост. "Он не должен быть только транзитным направлением. Тюркский мир должен развивать кооперацию и реализовывать совместные экономические проекты, используя имеющийся потенциал", – подчеркнул Каримов.



Для Узбекистана ОТГ является третьим торговым партнером после России и Китая (около 10 млрд долл. ежегодно). Приоритет отдается развитию промышленности, легкой и пищевой отраслей, а также производству продукции с высокой добавленной стоимостью. Каримов также видит перспективу в создании совместного тюркского бренда, который укрепит экономическое пространство региона, объединив промышленный и сырьевой потенциал, а также человеческий капитал.



С предложениями по активизации экономического сотрудничества выступила заместитель директора Института стратегических и региональных исследований при президенте Узбекистана Шафоат Нуруллаева. Она подчеркнула важность инициатив президента Мирзиеева по расширению торгового обмена и призвала страны ОТГ использовать свои географические преимущества. Нуруллаева также сообщила, что в ноябре Узбекистан примет международный форум стран – членов ОТГ в Ташкенте.