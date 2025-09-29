 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 30.09.2025
01:31  Podrobno.uz: Как Казахстан собирается стать цифровым государством и что это даст Узбекистану
00:48  Тюркский мир усиливает интеграцию, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ разрывают оборону ВСУ в центре Покровска – итоговая сводка Readovka за 29 сентября
Понедельник, 29.09.2025
21:00  В США решили платить школьникам за посещение уроков
19:54  Андрей Келин: Лондон еще не создал ракеты, которые хочет поставлять Киеву
15:08  Перестановки во власти: почему президент Токаев меняет команду, - Данияр Ашимбаев
14:31  Цена золота достигла нового максимума, превысив $3800 за унцию
13:22  Погранслужба США наводнила центр Чикаго и начала задержания мигрантов (видео)
10:09  Жаслан Мадиев стал Министром искусственного интеллекта и замом премьера Казахстана
09:45  Европу охватил очень опасный психоз, – Федор Лукьянов
09:39  Взгляд: Россия отвергает американский принцип "бизнеса через силу"
02:46  Очередной поворот во внешней политике Казахстана, - Виктория Панфилова
01:05  Иран передал России около 34 км земли под строительство ж/д линии Решт - Астара
00:05  ВС РФ расчленяют оборону ВСУ в застройке Покровска – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 28.09.2025
23:50  Оппозиционные партии лидируют на выборах в Молдавии
20:21  Индия может закупить российский истребитель пятого поколения Су-57, - Владимир Прохватилов
15:29  Власти Молдавии готовят аргументы для аннулирования неправильных результатов парламентских выборов
15:09  Вброс от WSJ: Си Цзиньпинь требует от Трампа "сдать Тайвань"
13:59  Выступая в ООН, Трамп предложил "союзникам" убиться об Россию, - Александр Храмчихин
00:31  SHOT: узбекская компания Air Samarkand три месяца удерживает зарплату россиянам
00:05  Британский лев. Половины зубов нет, и хромает. Но кусаться не разучился, - Андрей Медведев
Суббота, 27.09.2025
23:46  В Киргизии на дороге от Иссык-Куля до китайской границы построят два самых сложных тоннеля
20:45  ФСК: За что Грузия опустила на дно украинского комика?
19:11  В Узбекистане началась зачистка сторонников России. В Ташкенте задержан блогер Азиз Хакимов (Товарищ Азиз)
13:06  Взгляд: Почему никто точно не знает, что такое Государство Палестина
13:02  СВР России: Европа готовится оккупировать Молдавию
02:37  СП: Крым и Северный Кипр. Кому нужнее признание
01:27  КТЖ объяснил сделку по 300 американским локомотивам за $4,2 млрд
00:48  Туманные перспективы углубления сотрудничества Центральной Азии и Европейского союза, - Тахир Омоев
00:05  Встречное сражение у Доброполья вошло в свою кульминацию – итоговая сводка Readovka за 26 сентября
Пятница, 26.09.2025
17:00  Китаю и США необходимо найти правильный путь сосуществования
16:05  Узатом и Росатом создадут учебный кластер в атомной сфере - от детсада до вуза
16:00  Ритуальная жертва для диктатуры, - Сергей Кожемякин
15:43  Палестина подала заявку на членство в БРИКС
15:24  Министром иностранных дел Казахстана назначен бывший посол в РФ Ермек Кошербаев
12:51  Трамп решил уничтожить всю украинскую армию, - Кирилл Стрельников
12:43  МК: историк Шишкин назвал причину антироссийского курса Европы
02:10  Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил планы баллотироваться на пост генсека ООН в декабре 2026 г
01:13  Путин: Россия запустит первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым циклом. Выступление на Глобальном атомном форуме
00:05  ВС РФ начали наступление с целью отсечь Северск от снабжения – итоговая сводка Readovka за 25 сентября
Четверг, 25.09.2025
22:35  В Калмыкии стартовал III Международный буддийский форум
17:58  Как Казахстан привлекает иностранных криптоинвесторов
17:03  "Нет права на ошибку". Глава "Узатома" о безопасности первой узбекской АЭС
16:16  Advance: Америка снова станет великой ...если Европа по собственному желанию повторит собственную катастрофу
15:39  Токаев назначил завотделом госконтроля Администрации президента Алихана Жамсатова
14:48  Жогорку Кенеш самораспустился. Депутаты сохранят полномочия до избрания нового парламента 30 ноября
14:00  Spik.kz: Как религия и конкретно ислам изменили казахстанское общество?
13:25  "Мисс Кыргызстана-2025" признана Аяна Расул кызы, а лучшим учителем - Элзат Асанова
05:10  Таджикистан на ГА ООН призвал к списанию долгов бедных стран, "особенно горных и не имеющих выхода к морю"
03:53  В Киргизии на совещании с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым задержаны 24 человека
02:59  Узбекистан в поисках оптимальной системы региональной безопасности, - Рустам Масалиев
01:53  Spectator: Трамп назвал действия Европы и Украины блефом
00:25  Посол Афганистана прокомментировал идею США вернуться на Баграм
00:05  ВС РФ окружили украинский гарнизон города Родинское – итоговая сводка Readovka за 24 сентября
Среда, 24.09.2025
23:12  Киргизия требует от Великобритании снятия санкций, - Виктория Панфилова
16:00  Архитектор антидемократии Питер Тиль - спаситель или могильщик Запада? - Олег Яновский
15:21  Президенты Узбекистана и США определили приоритетные направления стратегического партнерства
12:31  "Продкорпорация": Казахстан нацелен на расширение сотрудничества с Узбекистаном и странами ЦА
05:08  Сделки в Нью-Йорке. Казахстан купил 300 локомотивов, Узбекистан - 22 самолета
04:46  Президенты стран Центральной Азии выступили на Общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
04:19  Кто может стать депутатом Жогорку Кенеша? Ответ главы ЦИК Киргизии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Тюркский мир усиливает интеграцию, - Виктория Панфилова
00:48 30.09.2025

Тюркский мир усиливает интеграцию и в сфере безопасности, и в торговле
Анкара поддержала строительство Зангезурского коридора по территории Армении

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
29.09.2025

XII саммит Организации тюркских государств (ОТГ) пройдет в азербайджанской Габале 6–7 октября. Лидеры стран – членов организации обсудят "Региональный мир и безопасность", подчеркивая возрастающую актуальность вопросов стабильности и сотрудничества в тюркском мире. Об этом сообщил 29 сентября на конференции аналитических центров ОТГ в Баку заместитель генерального секретаря ОТГ Омер Коджаман. Он подчеркнул, что в условиях глобальных изменений сотрудничество и интеграция стран тюркского мира приобретают особое значение.

В Баку 29 сентября состоялась традиционная 11-я конференция аналитических центров стран ОТГ на тему "Организация тюркских государств как региональный актор в условиях глобальной неопределенности". "Мозговой штурм", как правило, проводится накануне предстоящего саммита ОТГ. Председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев подчеркнул в своем выступлении, что за последние годы значительно увеличилось как количество членов ОТГ, так и ее авторитет на региональном и глобальном уровнях: "Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что ОТГ действительно всецело служит миру и сотрудничеству в регионе. Поскольку в отличие от других организаций региона сотрудничество в рамках ОТГ основано на принципе равноправия".

Омер Коджаман обозначил ключевые векторы развития организации: "Тюркский мир обладает обширной географией, мощным военным потенциалом, богатыми ресурсами, транспортными коридорами и молодым населением. Необходимо объединить наши усилия, чтобы ОТГ стала влиятельным игроком и центром силы на мировой арене". Он подчеркнул особую роль Азербайджана как моста в тюркском мире, особенно в сферах торговли, транспорта и логистики, выразив уверенность, что текущие дискуссии внесут весомый вклад в подготовку предстоящего саммита.

Венгрия, со своей стороны, готова стать мостом для интеграции тюркских стран в Европу и Европейский союз. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института международных отношений Венгрии Ласло Васа. "Срединный коридор (Транскаспийский международный транспортный коридор. – "НГ") будет играть роль моста как для Восточно-Западного, так и для Северо-Южного регионов", – сказал венгерский эксперт.

Директор Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан Жандос Шаймарданов видит в "Срединном коридоре" не просто транспортный маршрут, а "тюркский символ дипломатии и транспортной связности", укрепляющий стабильность в условиях глобальной неопределенности. Он отметил, что историческое парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в США является общей победой тюркского мира, поскольку открытые границы и гармонизированные процедуры снижают конфликтный потенциал и повышают выгоды сотрудничества.

Шаймарданов также выделил значимость энергетических и цифровых проектов, таких как зеленый коридор через Черное море и оптоволоконная линия между Азербайджаном и Казахстаном, способных сформировать каспийско-черноморский "двойной коридор". "Общая инфраструктура формирует общие интересы", – заключил он, отмечая, что взаимозависимость в этих сферах укрепляет доверие и снижает уязвимость.

Открытые границы также дают возможность реализации Зангезурского проекта. В Турции уже дан старт строительству железнодорожной линии Карс–Дилуджи протяженностью 224 км, которая соединит турецкую железнодорожную сеть с азербайджанским анклавом Нахичевань по территории Армении. По мнению российского эксперта Каспийского института стратегических исследований Александра Караваева, эта дорога станет важным элементом субрегионального взаимодействия по линии Азербайджан–Армения–Турция и создаст условия для повышения товарооборота и увеличения плотности коммуникаций между действующими и перспективными промышленными зонами региона.

Параллельно ОТГ работает над развитием дополнительных направлений региональной логистики, в частности рассматривается реализация совместного паромного сообщения на Каспийском море. В ходе недавнего визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Азербайджан был подписан меморандум о запуске совместных паромов (см. "НГ" от 07.07.25). В этом проекте также планируется участие Турции. По словам заместителя генерального секретаря Организации тюркских государств Мирвохида Азимова, реализация данного трехстороннего механизма значительно активизирует грузовые перевозки через Каспий и укрепит инфраструктурную связанность региона.

Мирвохид Азимов назвал Зангезурский коридор "ключевой транспортной артерией, сравнимой по значению с Босфором", для связи Центральной Азии с Европой. Маршрут через Армению в Нахичевань, соединяя Турцию и Азербайджан, создает прямую магистраль Восток–Запад, сокращая логистические издержки и оптимизируя процедуры. Открытие коридора, по словам Азимова, имеет принципиальное значение для всего тюркского мира и превратит Азербайджан в ключевой транзитный узел Евразии.

К Зангезурскому маршруту присматриваются и США, намереваясь проложить там газопровод. "У Азербайджана есть богатые энергетические ресурсы, и я считаю, что через коридор на юге границы, который может соединить Армению и Азербайджан, возможно доставлять больше природного газа из страны в Европу. Это чрезвычайно важно. Развитие энергетических ресурсов Азербайджана и их вывод на мировые рынки, особенно на европейские и западные в обход России, создает широкие возможности для будущего сотрудничества между нашими странами", – заявил министр энергетики США Крис Райт во время подписания двустороннего соглашения между США и Азербайджаном. Об этом сообщило азербайджанское информационное агентство Report 27 сентября.

Ведущий научный сотрудник Института стратегических и межрегиональных исследований Узбекистана Азизджон Каримов заявил, что Узбекистан наряду с Азербайджаном рассматривает "Срединный коридор" как ключевой экономический мост. "Он не должен быть только транзитным направлением. Тюркский мир должен развивать кооперацию и реализовывать совместные экономические проекты, используя имеющийся потенциал", – подчеркнул Каримов.

Для Узбекистана ОТГ является третьим торговым партнером после России и Китая (около 10 млрд долл. ежегодно). Приоритет отдается развитию промышленности, легкой и пищевой отраслей, а также производству продукции с высокой добавленной стоимостью. Каримов также видит перспективу в создании совместного тюркского бренда, который укрепит экономическое пространство региона, объединив промышленный и сырьевой потенциал, а также человеческий капитал.

С предложениями по активизации экономического сотрудничества выступила заместитель директора Института стратегических и региональных исследований при президенте Узбекистана Шафоат Нуруллаева. Она подчеркнула важность инициатив президента Мирзиеева по расширению торгового обмена и призвала страны ОТГ использовать свои географические преимущества. Нуруллаева также сообщила, что в ноябре Узбекистан примет международный форум стран – членов ОТГ в Ташкенте.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1759182480


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 сентября 2025 года №1015
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 сентября 2025 года №1016
- Кадровые перестановки
- Мажилис рассмотрит Соглашение о трансграничных перевозках радиоактивных материалов в государствах-участниках СНГ
- Перестановки во власти: почему президент Токаев меняет команду
- День труда: Олжас Бектенов от имени Президента вручил награды представителям рабочих профессий
- Казахстан и Россия усиливают межпарламентские связи
- Перспективы развития искусственного интеллекта в Казахстане обсудили в Мажилисе
- Тарифная квота на авиатопливо, навигационные пломбы и продление серийных сертификатов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  