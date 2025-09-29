 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 30.09.2025
01:31  Podrobno.uz: Как Казахстан собирается стать цифровым государством и что это даст Узбекистану
00:48  Тюркский мир усиливает интеграцию, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ разрывают оборону ВСУ в центре Покровска – итоговая сводка Readovka за 29 сентября
Понедельник, 29.09.2025
21:00  В США решили платить школьникам за посещение уроков
19:54  Андрей Келин: Лондон еще не создал ракеты, которые хочет поставлять Киеву
15:08  Перестановки во власти: почему президент Токаев меняет команду, - Данияр Ашимбаев
14:31  Цена золота достигла нового максимума, превысив $3800 за унцию
13:22  Погранслужба США наводнила центр Чикаго и начала задержания мигрантов (видео)
10:09  Жаслан Мадиев стал Министром искусственного интеллекта и замом премьера Казахстана
09:45  Европу охватил очень опасный психоз, – Федор Лукьянов
09:39  Взгляд: Россия отвергает американский принцип "бизнеса через силу"
02:46  Очередной поворот во внешней политике Казахстана, - Виктория Панфилова
01:05  Иран передал России около 34 км земли под строительство ж/д линии Решт - Астара
00:05  ВС РФ расчленяют оборону ВСУ в застройке Покровска – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 28.09.2025
23:50  Оппозиционные партии лидируют на выборах в Молдавии
20:21  Индия может закупить российский истребитель пятого поколения Су-57, - Владимир Прохватилов
15:29  Власти Молдавии готовят аргументы для аннулирования неправильных результатов парламентских выборов
15:09  Вброс от WSJ: Си Цзиньпинь требует от Трампа "сдать Тайвань"
13:59  Выступая в ООН, Трамп предложил "союзникам" убиться об Россию, - Александр Храмчихин
00:31  SHOT: узбекская компания Air Samarkand три месяца удерживает зарплату россиянам
00:05  Британский лев. Половины зубов нет, и хромает. Но кусаться не разучился, - Андрей Медведев
Суббота, 27.09.2025
23:46  В Киргизии на дороге от Иссык-Куля до китайской границы построят два самых сложных тоннеля
20:45  ФСК: За что Грузия опустила на дно украинского комика?
19:11  В Узбекистане началась зачистка сторонников России. В Ташкенте задержан блогер Азиз Хакимов (Товарищ Азиз)
13:06  Взгляд: Почему никто точно не знает, что такое Государство Палестина
13:02  СВР России: Европа готовится оккупировать Молдавию
02:37  СП: Крым и Северный Кипр. Кому нужнее признание
01:27  КТЖ объяснил сделку по 300 американским локомотивам за $4,2 млрд
00:48  Туманные перспективы углубления сотрудничества Центральной Азии и Европейского союза, - Тахир Омоев
00:05  Встречное сражение у Доброполья вошло в свою кульминацию – итоговая сводка Readovka за 26 сентября
Пятница, 26.09.2025
17:00  Китаю и США необходимо найти правильный путь сосуществования
16:05  Узатом и Росатом создадут учебный кластер в атомной сфере - от детсада до вуза
16:00  Ритуальная жертва для диктатуры, - Сергей Кожемякин
15:43  Палестина подала заявку на членство в БРИКС
15:24  Министром иностранных дел Казахстана назначен бывший посол в РФ Ермек Кошербаев
12:51  Трамп решил уничтожить всю украинскую армию, - Кирилл Стрельников
12:43  МК: историк Шишкин назвал причину антироссийского курса Европы
02:10  Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил планы баллотироваться на пост генсека ООН в декабре 2026 г
01:13  Путин: Россия запустит первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым циклом. Выступление на Глобальном атомном форуме
00:05  ВС РФ начали наступление с целью отсечь Северск от снабжения – итоговая сводка Readovka за 25 сентября
Четверг, 25.09.2025
22:35  В Калмыкии стартовал III Международный буддийский форум
17:58  Как Казахстан привлекает иностранных криптоинвесторов
17:03  "Нет права на ошибку". Глава "Узатома" о безопасности первой узбекской АЭС
16:16  Advance: Америка снова станет великой ...если Европа по собственному желанию повторит собственную катастрофу
15:39  Токаев назначил завотделом госконтроля Администрации президента Алихана Жамсатова
14:48  Жогорку Кенеш самораспустился. Депутаты сохранят полномочия до избрания нового парламента 30 ноября
14:00  Spik.kz: Как религия и конкретно ислам изменили казахстанское общество?
13:25  "Мисс Кыргызстана-2025" признана Аяна Расул кызы, а лучшим учителем - Элзат Асанова
05:10  Таджикистан на ГА ООН призвал к списанию долгов бедных стран, "особенно горных и не имеющих выхода к морю"
03:53  В Киргизии на совещании с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым задержаны 24 человека
02:59  Узбекистан в поисках оптимальной системы региональной безопасности, - Рустам Масалиев
01:53  Spectator: Трамп назвал действия Европы и Украины блефом
00:25  Посол Афганистана прокомментировал идею США вернуться на Баграм
00:05  ВС РФ окружили украинский гарнизон города Родинское – итоговая сводка Readovka за 24 сентября
Среда, 24.09.2025
23:12  Киргизия требует от Великобритании снятия санкций, - Виктория Панфилова
16:00  Архитектор антидемократии Питер Тиль - спаситель или могильщик Запада? - Олег Яновский
15:21  Президенты Узбекистана и США определили приоритетные направления стратегического партнерства
12:31  "Продкорпорация": Казахстан нацелен на расширение сотрудничества с Узбекистаном и странами ЦА
05:08  Сделки в Нью-Йорке. Казахстан купил 300 локомотивов, Узбекистан - 22 самолета
04:46  Президенты стран Центральной Азии выступили на Общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
04:19  Кто может стать депутатом Жогорку Кенеша? Ответ главы ЦИК Киргизии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   Узбекистан   | 
Podrobno.uz: Как Казахстан собирается стать цифровым государством и что это даст Узбекистану
01:31 30.09.2025

Как Казахстан собирается за три года стать полностью цифровым государством и что это даст Узбекистану

29 сентября 2025

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В посольстве Казахстана в Ташкенте прошел круглый стол, посвященный обсуждению ежегодного Послания президента РК Касым-Жомарта Токаева "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию". Перед собравшимися экспертами и журналистами выступил посол Бейбут Атамкулов. Он рассказал, как соседняя республика собирается стать полностью цифровым государством и как это отразится на Узбекистане.

Курс на тотальную трансформацию



Главный акцент послания – цифровизация. Президент Токаев поставил стратегическую цель: превратить Казахстан в полностью цифровое государство всего за три года. Для этого создано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, готовится Цифровой кодекс, запускается фонд цифровых активов и расширяется использование цифрового тенге.

"И это не абстрактное будущее, а реальность, которая уже сегодня меняет жизнь страны. Недавно в Казахстане появился первый суперкомпьютер для высокопроизводительных вычислений, а Нацбанк запустил первый казахстанский стейблкоин, привязанный к тенге. Таким образом, процесс формирования экосистемы цифровых активов уже запущен", – отметил на встрече посол Бейбут Атамкулов.

Кроме того, в Алматинской области строится Alatau City – первый цифровой город с технологиями Smart City.

Дипломат отметил, что Узбекистан тоже активно развивает цифровую повестку. В стране готовится национальная модель искусственного интеллекта, внедряются госпрограммы цифровизации, а потому наши страны имеют большие перспективы в развитии цифрового сотрудничества.

"К слову, сегодня уже функционирует платформа Central Asian Innovation Hubs – это проект Astana Hub и IT Park Uzbekistan, который уже вывел совместные стартапы на глобальные площадки", – подчеркнул посол.

В целом амбициозная цель Казахстана может стать стимулом для Узбекистана, чтобы ускорить собственные цифровые реформы. Координация же усилий двух стран, по мнению экспертов, позволит создать общее цифровое пространство Центральной Азии – с интеграцией ИИ, цифровых валют, платформ госуслуг и новых технологических кластеров.

Производство с акцентом на высокие технологии

В своем послании президент Казахстана также отметил необходимость коренной перестройки инвестиционной системы – с акцентом на производство и высокие технологии. Для этого будет пересмотрена инвестполитика и введены преференции для технологических инвесторов.

В послании подчеркивается, что новые инвестиции должны быть направлены прежде всего в высокотехнологичные сектора. Казахстан запускает до 130 индустриальных проектов на сумму почти 100 миллиардов долларов.

Бейбут Атамкулов подчеркнул, что опыт Казахстана во многом схож с Узбекистаном. Согласование цифровых стандартов, совместные промышленные кластеры и технопарки могут превратить регион в новый центр притяжения для технологических инвесторов.

"У нас много точек соприкосновения – от создания индустриальных кластеров до обмена опытом по привлечению капитала. Вместе мы можем усилить позиции всей Центральной Азии", – отметил он.

Ярким примером такого сотрудничество он назвал промышленную кооперацию стран, которой уже реализуется 78 проектов на 1,8 миллиарда долларов. Также в скором времени планируется открытие Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия".

"Наши страны могут не только конкурировать за инвестиции, но и выстраивать взаимодополняемую модель, которая усилит позиции всей Центральной Азии на глобальной экономической карте. Шавкат Миромонович всегда говорит: мы должны друг друга взаимодополнять, нам не нужно конкурировать", – подчеркнул посол.

Цифра в логистике, сельском хозяйстве и соцсфере

Отдельный акцент в послании сделан на цифровой платформе Smart Cargo, которая до конца октября заработает в Казахстане и упростит процедуры импорта, экспорта и транзита. Узбекистан, продвигающий проект Трансафганской магистрали и создающий терминалы в иранских портах, также заинтересован в цифровой интеграции логистики.

Объединение цифровых коридоров может стать ключом к превращению Центральной Азии в крупнейший транзитный узел Евразии.

Также в документе обозначено, как цифровизация будет способствовать развитию аграрной, водной и социальной сфер. В сельском хозяйстве акцент сделан на создании агрохабов, цифровой карты земельных ресурсов и применении новых технологий землепользования. В водной политике – на формировании Национального водного баланса, платформы учета ресурсов и совместных проектах по сохранению Арала и Каспия.

В социальной сфере цифровые инструменты, включая Big Data, помогут точнее прогнозировать демографию, унифицировать систему пособий и эффективнее планировать образование и здравоохранение. Для этого в республике будет создан Центр анализа и прогнозирования демографических процессов.

Платформа для сближения

Стратегические перемены затронут не только экономику, но и политическую систему Казахстана.

"Особое значение имеет инициатива президента Токаева о переходе к однопалатному парламенту как логическому продолжению курса "Сильный президент – Влиятельный парламент – Подотчетное правительство". Здесь также интересен опыт Узбекистана, где до 2002 года действовал однопалатный парламент, что создает благоприятную основу для обмена опытом и углубления межпарламентского сотрудничества", – подметил посол Бейбут Атамкулов.

В заключение он подчеркнул, что послание президента Казахстана – это не только программа развития соседней страны, но и призыв к сотрудничеству.

"Сегодня Центральная Азия переживает исторический момент интеграции: от того, насколько эффективно мы наладим взаимодействие, зависит экономическое развитие региона и качество жизни будущих поколений. Именно сейчас мы закладываем фундамент общего процветания и устойчивости", – заключил дипломат.

Завершилось мероприятие дискуссией обозначенных в послании идей.

Источник - Podrobno.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1759185060


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 сентября 2025 года №1015
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 сентября 2025 года №1016
- Кадровые перестановки
- Мажилис рассмотрит Соглашение о трансграничных перевозках радиоактивных материалов в государствах-участниках СНГ
- Перестановки во власти: почему президент Токаев меняет команду
- День труда: Олжас Бектенов от имени Президента вручил награды представителям рабочих профессий
- Казахстан и Россия усиливают межпарламентские связи
- Перспективы развития искусственного интеллекта в Казахстане обсудили в Мажилисе
- Тарифная квота на авиатопливо, навигационные пломбы и продление серийных сертификатов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  