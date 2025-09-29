|Podrobno.uz: Как Казахстан собирается стать цифровым государством и что это даст Узбекистану
01:31 30.09.2025
Как Казахстан собирается за три года стать полностью цифровым государством и что это даст Узбекистану
29 сентября 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В посольстве Казахстана в Ташкенте прошел круглый стол, посвященный обсуждению ежегодного Послания президента РК Касым-Жомарта Токаева "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию". Перед собравшимися экспертами и журналистами выступил посол Бейбут Атамкулов. Он рассказал, как соседняя республика собирается стать полностью цифровым государством и как это отразится на Узбекистане.
Курс на тотальную трансформацию
Главный акцент послания – цифровизация. Президент Токаев поставил стратегическую цель: превратить Казахстан в полностью цифровое государство всего за три года. Для этого создано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, готовится Цифровой кодекс, запускается фонд цифровых активов и расширяется использование цифрового тенге.
"И это не абстрактное будущее, а реальность, которая уже сегодня меняет жизнь страны. Недавно в Казахстане появился первый суперкомпьютер для высокопроизводительных вычислений, а Нацбанк запустил первый казахстанский стейблкоин, привязанный к тенге. Таким образом, процесс формирования экосистемы цифровых активов уже запущен", – отметил на встрече посол Бейбут Атамкулов.
Кроме того, в Алматинской области строится Alatau City – первый цифровой город с технологиями Smart City.
Дипломат отметил, что Узбекистан тоже активно развивает цифровую повестку. В стране готовится национальная модель искусственного интеллекта, внедряются госпрограммы цифровизации, а потому наши страны имеют большие перспективы в развитии цифрового сотрудничества.
"К слову, сегодня уже функционирует платформа Central Asian Innovation Hubs – это проект Astana Hub и IT Park Uzbekistan, который уже вывел совместные стартапы на глобальные площадки", – подчеркнул посол.
В целом амбициозная цель Казахстана может стать стимулом для Узбекистана, чтобы ускорить собственные цифровые реформы. Координация же усилий двух стран, по мнению экспертов, позволит создать общее цифровое пространство Центральной Азии – с интеграцией ИИ, цифровых валют, платформ госуслуг и новых технологических кластеров.
Производство с акцентом на высокие технологии
В своем послании президент Казахстана также отметил необходимость коренной перестройки инвестиционной системы – с акцентом на производство и высокие технологии. Для этого будет пересмотрена инвестполитика и введены преференции для технологических инвесторов.
В послании подчеркивается, что новые инвестиции должны быть направлены прежде всего в высокотехнологичные сектора. Казахстан запускает до 130 индустриальных проектов на сумму почти 100 миллиардов долларов.
Бейбут Атамкулов подчеркнул, что опыт Казахстана во многом схож с Узбекистаном. Согласование цифровых стандартов, совместные промышленные кластеры и технопарки могут превратить регион в новый центр притяжения для технологических инвесторов.
"У нас много точек соприкосновения – от создания индустриальных кластеров до обмена опытом по привлечению капитала. Вместе мы можем усилить позиции всей Центральной Азии", – отметил он.
Ярким примером такого сотрудничество он назвал промышленную кооперацию стран, которой уже реализуется 78 проектов на 1,8 миллиарда долларов. Также в скором времени планируется открытие Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия".
"Наши страны могут не только конкурировать за инвестиции, но и выстраивать взаимодополняемую модель, которая усилит позиции всей Центральной Азии на глобальной экономической карте. Шавкат Миромонович всегда говорит: мы должны друг друга взаимодополнять, нам не нужно конкурировать", – подчеркнул посол.
Цифра в логистике, сельском хозяйстве и соцсфере
Отдельный акцент в послании сделан на цифровой платформе Smart Cargo, которая до конца октября заработает в Казахстане и упростит процедуры импорта, экспорта и транзита. Узбекистан, продвигающий проект Трансафганской магистрали и создающий терминалы в иранских портах, также заинтересован в цифровой интеграции логистики.
Объединение цифровых коридоров может стать ключом к превращению Центральной Азии в крупнейший транзитный узел Евразии.
Также в документе обозначено, как цифровизация будет способствовать развитию аграрной, водной и социальной сфер. В сельском хозяйстве акцент сделан на создании агрохабов, цифровой карты земельных ресурсов и применении новых технологий землепользования. В водной политике – на формировании Национального водного баланса, платформы учета ресурсов и совместных проектах по сохранению Арала и Каспия.
В социальной сфере цифровые инструменты, включая Big Data, помогут точнее прогнозировать демографию, унифицировать систему пособий и эффективнее планировать образование и здравоохранение. Для этого в республике будет создан Центр анализа и прогнозирования демографических процессов.
Платформа для сближения
Стратегические перемены затронут не только экономику, но и политическую систему Казахстана.
"Особое значение имеет инициатива президента Токаева о переходе к однопалатному парламенту как логическому продолжению курса "Сильный президент – Влиятельный парламент – Подотчетное правительство". Здесь также интересен опыт Узбекистана, где до 2002 года действовал однопалатный парламент, что создает благоприятную основу для обмена опытом и углубления межпарламентского сотрудничества", – подметил посол Бейбут Атамкулов.
В заключение он подчеркнул, что послание президента Казахстана – это не только программа развития соседней страны, но и призыв к сотрудничеству.
"Сегодня Центральная Азия переживает исторический момент интеграции: от того, насколько эффективно мы наладим взаимодействие, зависит экономическое развитие региона и качество жизни будущих поколений. Именно сейчас мы закладываем фундамент общего процветания и устойчивости", – заключил дипломат.
Завершилось мероприятие дискуссией обозначенных в послании идей.