Podrobno.uz: Как Казахстан собирается стать цифровым государством и что это даст Узбекистану

01:31 30.09.2025

29 сентября 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В посольстве Казахстана в Ташкенте прошел круглый стол, посвященный обсуждению ежегодного Послания президента РК Касым-Жомарта Токаева "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию". Перед собравшимися экспертами и журналистами выступил посол Бейбут Атамкулов. Он рассказал, как соседняя республика собирается стать полностью цифровым государством и как это отразится на Узбекистане.



Курс на тотальную трансформацию



