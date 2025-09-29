НГ: Впервые в истории премьером Японии может стать женщина

В правящей партии определят лидера, который скорее всего займет кресло главы правительства страны



На этой неделе имеющая самую большую фракцию в японском парламенте Либерально-демократическая партия (ЛДП) выберет нового председателя. Гарантий, что этот человек станет премьер-министром, нет, однако это вполне вероятный сценарий. В этом случае место главы правительства Японии первые может занять женщина – Санаэ Такаити. Конкуренцию в борьбе за пост главы ЛДП ей составит Синдзиро Коидзуми. Ему 44 года. Такого молодого премьера в Японии не было последние 100 лет, а главы правительства – женщины не было вообще никогда. Но кто бы ни стал премьер-министром, от предшественника он "унаследует" множество проблем, которые предстоит решить.



В Японии 4 октября выберут нового лидера ЛДП. Предположительно именно он станет новым премьер-министром и сменит Сигэру Исибу, который подал в отставку 7 сентября, взяв ответственность за поражение партии на выборах в верхнюю палату парламента. Нельзя исключать, что пост отойдет оппонентам ЛДП. Дело в том, что обычно главой японского правительства становится кандидат от большинства. В прошлом году правящая коалиция ЛДП и "Комэйто" осталась в меньшинстве в нижней палате парламента, а в этом – в верхней. Но так как оппозиция разрознена и состоит из в общей сложности девяти партий, либерал-демократы все еще являются самой крупной политической силой в стране. Поэтому есть лишь высокая вероятность, что премьер-министр будет назначен из их числа.



За пост руководителя ЛДП борются пять кандидатов, однако лидерами предвыборной гонки являются три политика. Это министр сельского хозяйства Коидзуми, экс-министр экономической безопасности Такаити и генеральный секретарь кабинета министров Есимасе Хаяси.



Эти выборы примечательны тем, что впервые в истории лидером ЛДП или даже премьер-министром может стать женщина – Такаити. Несмотря на то что Япония входит в число развитых государств, она во многих отношениях остается достаточно патриархальным государством. Женщины на руководящих постах здесь – относительно редкое явление. В 2024 году Такаити уже баллотировалась на пост главы либерал-демократов, но проиграла Исибе. Она известна своими националистическими взглядами и выступает за усиление обороны страны, в том числе пересмотр пацифистской Конституции Японии. Такаити также тесно связана с премьер-министром и внешнеполитическим ястребом Синдзо Абэ, который был убит в 2022 году. Ее план реформ многое заимствует от так называемой "абэномики" – политики правительства Абэ по преодолению экономического застоя, которая, однако, не в полной мере оправдала себя. Такаити предлагает "смелое смягчение денежно-кредитной политики", бюджетное стимулирование и реформы, которые будут способствовать экономическому росту.



Коидзуми куда больший либерал, нежели Такаити, и для многих сторонников партии это делает его более предпочтительным кандидатом. От него не ждут продолжения курса Абэ и связанных с ним неудач. Выгодно выделяет Коидзуми и его роль в стабилизации цен на рис. Рост стоимости основного продукта питания был не так давно большой проблемой для Японии. Помимо этого он сын Дзюнъитиро Коидзуми, премьер-министра 2001–2006 годов, который является весьма уважаемой фигурой в японской политике. Правда, и свои "скелеты в шкафу" у него имеются. В прессе 25 сентября появилась информация о том, что сотрудник Коидзуми разослал несколько писем сторонникам партии с просьбой оставить положительные комментарии под видео с его шефом. Политик оперативно признал свою вину, принес извинения японцам, однако этот инцидент рискует снизить его шансы на победу.



Газета Yomiuri Shimbun провела несколько опросов, результаты которых были опубликованы 29 сентября. Респонденты одного опроса – члены парламента от ЛДП, а другого – обычные сторонники партии. Среди 265 опрошенных депутатов большинство поддержали Коидзуми. Хаяси набрал 52 голоса, Такаити – 38.



В опросе, ориентированном на либерал-демократов и сотрудничающих с партией организаций, министр сельского хозяйства также лидировал. За него готовы проголосовать около 40% респондентов. Такаити получила поддержку 25–28% опрошенных, а Хаяси – 13–18%.



Аналитики Yomiuri Shimbun предполагают, что скорее всего выборы будут проведены в два тура, поскольку в первом вряд ли кто-то сможет набрать большинство, то есть свыше 50% голосов.



Руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии Валерий Кистанов в комментарии "НГ" отметил, что кто бы из пяти кандидатов ни победил на выборах, во внешней политике Японии серьезных перемен ждать не стоит. "Прошедшие на прошлой неделе дебаты между кандидатами показали, что особых различий в их внешнеполитических взглядах нет. Основные направления внешней политики страны давно определены и вряд ли изменятся. В первую очередь Япония ориентирована на укрепление сотрудничества с США. Главной угрозой с точки зрения любого премьера продолжит оставаться треугольник КНР–КНДР–РФ. Подтверждение своих опасений на этот счет японцы увидели во время военного парада в Пекине, на котором встретились лидеры трех этих государств", – сказал эксперт. По его мнению, одним из главных вызовов для нового премьера также останется политика президента США Дональда Трампа. Он может настоять на повышении Японией оборонных расходов до 5%, а не до 2%, как планировалось ранее, хотя средств на столь масштабные траты у страны нет. Под вопросом остается и тарифная сделка. Согласно ей, все японские товары, в том числе автомобили, будут находиться под 15-процентными американскими пошлинами. Взамен Токио инвестирует в США 550 млрд долл. Однако, по словам Кистанова, эти вложения еще не всеми заинтересованными госорганами были одобрены и можно ожидать попытки пересмотра соглашения со стороны японцев.



"Что касается российского направления, тут тоже вряд ли что-то поменяется", – заметил эксперт. Отношения двух стран при любом японском премьере будут сложными. Кроме того, не следует забывать, что Коидзуми, Такаити и Хаяси с 2022 года находятся под российскими санкциями. Им бессрочно запрещен въезд в РФ. Эти ограничения были введены в ответ на политику Токио при экс-премьере 2021–2024 годов Фумио Кисиде, который, присоединившись к лидерам стран G7, начал оказывать экономическое давление на Москву. Не пойдет на пользу двусторонним отношениям и то, что Япония, вероятно, продолжит оказывать всяческую помощь Украине. "Это финансовая и информационная поддержка, а также поставки техники двойного назначения, в том числе дронов", – сказал Кистанов.



Три главных претендента на пост премьера Японии находятся под санкциями России

Министру сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми, экс-министру экономической безопасности Санаэ Такаити и генсеку кабмина Есимасе Хаяси бессрочно запрещен въезд в РФ



ТОКИО, 29 сентября. /ТАСС/. Три главных претендента на пост главы правящей в Японии партии, который почти наверняка станет следующим премьер-министром страны, находятся под российскими санкциями, введенными в ответ на политику Токио. Министру сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми, экс-министру экономической безопасности Санаэ Такаити и генсеку кабмина Есимасе Хаяси, которые в опубликованном исследовании газеты Yomiuri считаются фаворитами, бессрочно запрещен въезд в Россию.



Такаити и Хаяси попали в российский ответный санкционный список 4 мая 2022 года, будучи членами администрации премьера Фумио Кисиды. Хаяси тогда занимал пост главы МИД, а Такаити входила в партийную верхушку, занимая пост ключевого Политического совета ЛДП.



Коидзуми попал в список 15 июля 2022 года в составе группы из 384 членов нижней палаты парламента, которым в ответ на введение персональных санкций против многочисленной группы депутатов Госдумы был запрещен въезд в Россию. Тогда же въезд в РФ был запрещен и нынешнему премьеру Японии Сигэру Исибе.



Выборы председателя ЛДП пройдут 4 октября. После определения нового председателя партии Исиба, как ожидается, подаст в отставку. Нового премьера изберут в парламенте. До досрочных выборов осенью 2024 года это означало, что им почти автоматически становился лидер ЛДП, поскольку она вместе со своим партнером по коалиции партией "Комэйто" имела большинство в ключевой, нижней палате парламента.



Теперь ЛДП и "Комэйто" потеряли большинство и в нижней, и в верхней палатах. Оппозиция не смогла сформировать коалицию из-за разногласий по некоторым вопросам. ЛДП вместе с "Комэйто" удалось сформировать правительство меньшинства, но приходится договариваться с малыми оппозиционными партиями при принятии решений в парламенте. Таким образом, главным претендентом на пост главы правительства по-прежнему считается лидер ЛДП.



Японское правительство с весны 2022 года ввело несколько пакетов санкций против России. После этого РФ прекратила консультации с Японией по вопросу о мирном договоре. Москва также вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на юге Курил, прекращены поездки туда их бывших японских жителей. По словам посла РФ в Японии Николая Ноздрева, Токио фактически пошел на полный демонтаж отношений с одним из своих главных соседей, решив, что издержки этого шага будут меньше, чем выгода от "конъюнктурного присоединения к антироссийской кампании", запущенной Западом. Позднее на встрече замглавы МИД РФ Андрей Руденко с послом Японии в Москве Акирой Муто с российской стороны было отмечено, что при целенаправленных усилиях Токио отношения между двумя странами деградировали до беспрецедентно низкого уровня. Источник - НГ

