Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с кончиной Исмаила Джурабекова

08:37 30.09.2025

Соболезнования в связи с кончиной государственного и общественного деятеля Исмаила Хакимовича Джурабекова

29.09.2025



28 сентября этого года в возрасте 94 лет ушел из жизни видный государственный и общественный деятель, советник министра водного хозяйства Республики Узбекистан Исмаил Хакимович Джурабеков.



