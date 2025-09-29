|Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с кончиной Исмаила Джурабекова
08:37 30.09.2025
Соболезнования в связи с кончиной государственного и общественного деятеля Исмаила Хакимовича Джурабекова
29.09.2025
28 сентября этого года в возрасте 94 лет ушел из жизни видный государственный и общественный деятель, советник министра водного хозяйства Республики Узбекистан Исмаил Хакимович Джурабеков.
И.Х.Джурабеков родился 12 сентября 1931 года в городе Самарканде в семье рабочего. После окончания средней школы обучался в Ташкентском институте инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства по специальности инженер-гидротехник. Трудовую деятельность начал в 1955 году инженером-гидротехником коллективного хозяйства № 8 Пастдаргомского района Самаркандской области. Затем эффективно трудился на ответственных должностях начальника оросительного центра данного района, начальника Самаркандского областного строительно-монтажного управления при Министерстве водного хозяйства Узбекистана, управляющего трестом "Сувкурилиш", первого заместителя министра водного хозяйства, министра мелиорации и водного хозяйства и внес достойный вклад в развитие сферы ирригации и мелиорации в республике.
И.Х.Джурабеков, обладавший глубокими знаниями и опытом руководства организационно-хозяйственной работой, в 1985 году был назначен на еще более ответственный пост – первого заместителя председателя Совета Министров Узбекистана.
После обретения нашей Родиной государственного суверенитета он в качестве первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан проявил самоотверженность в работе по укреплению социально-экономических основ независимости страны, выполнении стоящих перед ней многогранных и широкомасштабных задач. В частности, его организаторские способности и инициативность способствовали эффективному налаживанию деятельности институтов исполнительной власти, координации работы местных хокимиятов, осуществлению реформ в сельском хозяйстве, развитию фермерского движения, укреплению материально-технической базы и кадрового потенциала сферы.
И.Х.Джурабеков также плодотворно трудился на должностях начальника Государственного водного надзора, Государственного советника Президента Республики Узбекистан.
В реализации масштабных реформ, направленных на построение Нового Узбекистана, И.Х.Джурабеков, несмотря на преклонный возраст, будучи советником министра водного хозяйства, своими богатыми знаниями и опытом, ценными советами принимал активное участие в развитии отрасли, воспитании молодых кадров.
Заслуги И.Х.Джурабекова перед народом и Родиной достойно оценены государством. Ему было присвоено почетное звание "Заслуженный ирригатор Республики Узбекистан", он был награжден орденами "Меҳнат шуҳрати", "Дўстлик", "Фидокорона хизматлари учун", "Эл-юрт ҳурмати", "Буюк хизматлари учун".
Память об известном государственном и общественном деятеле, искреннем и скромном человеке, заботливом наставнике молодежи Исмаиле Джурабекове навсегда сохранится в наших сердцах.
Ш. Мирзиеев, Т. Нарбаева,
Н. Исмоилов, А. Арипов