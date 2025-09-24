KazAID: строительство школы в Турции вышло на финишную прямую

12:48 30.09.2025

Нурдагы, провинция Газиантеп, Турция - Казахстанское агентство международного развития "KazAID" сообщает о существенном прогрессе в реализации проекта строительства школы, инициированного Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым в рамках помощи народу Турции после разрушительных землетрясений 2023 года.



Школа рассчитана на 960 мест, включает 32 класса начального образования и 4 дошкольных класса. На сегодняшний день завершено более половины строительных работ: возведен бетонный каркас, выполнена кладка стен и внутренних перегородок, продолжаются фасадные работы и монтаж инженерных сетей.



Оператором строительства школы является KazAID. Церемония закладки фундамента состоялась 19 декабря 2024 года в городе Нурдагы, Турции. Сдача объекта запланирована на первый квартал 2026 года.



Как только школа будет готова, ученики смогут приступить к занятиям сразу же, не дожидаясь нового учебного года.



Проект подчеркивает дух дружбы и взаимной поддержки между Казахстаном и Турцией, а также стратегическую роль KazAID как оператора и координатора международной гуманитарной помощи.