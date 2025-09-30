 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Вторник, 30.09.2025
14:05  Zeit: Инвестиции в апокалипсис. Цена на золото достигла нового исторического максимума
12:54  Газовый альянс РФ и Ирана как база новой энергетической архитектуры Евразии, - Егор Лисовенко
12:48  KazAID: строительство школы в Турции вышло на финишную прямую
12:17  СП: Все, кто называл Трампа "российским шпионом", начали таинственно исчезать
08:37  Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с кончиной Исмаила Джурабекова
04:30  НГ: Впервые в истории премьером Японии может стать женщина
01:31  Podrobno.uz: Как Казахстан собирается стать цифровым государством и что это даст Узбекистану
00:48  Тюркский мир усиливает интеграцию, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ разрывают оборону ВСУ в центре Покровска – итоговая сводка Readovka за 29 сентября
Понедельник, 29.09.2025
21:00  В США решили платить школьникам за посещение уроков
19:54  Андрей Келин: Лондон еще не создал ракеты, которые хочет поставлять Киеву
15:08  Перестановки во власти: почему президент Токаев меняет команду, - Данияр Ашимбаев
14:31  Цена золота достигла нового максимума, превысив $3800 за унцию
13:22  Погранслужба США наводнила центр Чикаго и начала задержания мигрантов (видео)
10:09  Жаслан Мадиев стал Министром искусственного интеллекта и замом премьера Казахстана
09:45  Европу охватил очень опасный психоз, – Федор Лукьянов
09:39  Взгляд: Россия отвергает американский принцип "бизнеса через силу"
02:46  Очередной поворот во внешней политике Казахстана, - Виктория Панфилова
01:05  Иран передал России около 34 км земли под строительство ж/д линии Решт - Астара
00:05  ВС РФ расчленяют оборону ВСУ в застройке Покровска – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 28.09.2025
23:50  Оппозиционные партии лидируют на выборах в Молдавии
20:21  Индия может закупить российский истребитель пятого поколения Су-57, - Владимир Прохватилов
15:29  Власти Молдавии готовят аргументы для аннулирования неправильных результатов парламентских выборов
15:09  Вброс от WSJ: Си Цзиньпинь требует от Трампа "сдать Тайвань"
13:59  Выступая в ООН, Трамп предложил "союзникам" убиться об Россию, - Александр Храмчихин
00:31  SHOT: узбекская компания Air Samarkand три месяца удерживает зарплату россиянам
00:05  Британский лев. Половины зубов нет, и хромает. Но кусаться не разучился, - Андрей Медведев
Суббота, 27.09.2025
23:46  В Киргизии на дороге от Иссык-Куля до китайской границы построят два самых сложных тоннеля
20:45  ФСК: За что Грузия опустила на дно украинского комика?
19:11  В Узбекистане началась зачистка сторонников России. В Ташкенте задержан блогер Азиз Хакимов (Товарищ Азиз)
13:06  Взгляд: Почему никто точно не знает, что такое Государство Палестина
13:02  СВР России: Европа готовится оккупировать Молдавию
02:37  СП: Крым и Северный Кипр. Кому нужнее признание
01:27  КТЖ объяснил сделку по 300 американским локомотивам за $4,2 млрд
00:48  Туманные перспективы углубления сотрудничества Центральной Азии и Европейского союза, - Тахир Омоев
00:05  Встречное сражение у Доброполья вошло в свою кульминацию – итоговая сводка Readovka за 26 сентября
Пятница, 26.09.2025
17:00  Китаю и США необходимо найти правильный путь сосуществования
16:05  Узатом и Росатом создадут учебный кластер в атомной сфере - от детсада до вуза
16:00  Ритуальная жертва для диктатуры, - Сергей Кожемякин
15:43  Палестина подала заявку на членство в БРИКС
15:24  Министром иностранных дел Казахстана назначен бывший посол в РФ Ермек Кошербаев
12:51  Трамп решил уничтожить всю украинскую армию, - Кирилл Стрельников
12:43  МК: историк Шишкин назвал причину антироссийского курса Европы
02:10  Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил планы баллотироваться на пост генсека ООН в декабре 2026 г
01:13  Путин: Россия запустит первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым циклом. Выступление на Глобальном атомном форуме
00:05  ВС РФ начали наступление с целью отсечь Северск от снабжения – итоговая сводка Readovka за 25 сентября
Четверг, 25.09.2025
22:35  В Калмыкии стартовал III Международный буддийский форум
17:58  Как Казахстан привлекает иностранных криптоинвесторов
17:03  "Нет права на ошибку". Глава "Узатома" о безопасности первой узбекской АЭС
16:16  Advance: Америка снова станет великой ...если Европа по собственному желанию повторит собственную катастрофу
15:39  Токаев назначил завотделом госконтроля Администрации президента Алихана Жамсатова
14:48  Жогорку Кенеш самораспустился. Депутаты сохранят полномочия до избрания нового парламента 30 ноября
14:00  Spik.kz: Как религия и конкретно ислам изменили казахстанское общество?
13:25  "Мисс Кыргызстана-2025" признана Аяна Расул кызы, а лучшим учителем - Элзат Асанова
05:10  Таджикистан на ГА ООН призвал к списанию долгов бедных стран, "особенно горных и не имеющих выхода к морю"
03:53  В Киргизии на совещании с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым задержаны 24 человека
02:59  Узбекистан в поисках оптимальной системы региональной безопасности, - Рустам Масалиев
01:53  Spectator: Трамп назвал действия Европы и Украины блефом
00:25  Посол Афганистана прокомментировал идею США вернуться на Баграм
00:05  ВС РФ окружили украинский гарнизон города Родинское – итоговая сводка Readovka за 24 сентября
Среда, 24.09.2025
23:12  Киргизия требует от Великобритании снятия санкций, - Виктория Панфилова
Архив
Газовый альянс РФ и Ирана как база новой энергетической архитектуры Евразии
30.09.2025 | Егор ЛИСОВЕНКО

В настоящий момент мировая энергетика переживает переломный момент, когда из-за бездумной политики стран Запада традиционные связи оказались практически разрушены, а новые еще не успели полностью сформироваться. В центре этих изменений естественным образом оказались Россия и Иран – государства, которые занимают первое и второе место в мире по доказанным запасам природного газа (около 24 % и 17% мировых запасов соответственно), что делает их естественными партнерами в создании обновленной энергетической архитектуры, особенно в нынешних условиях беспрецедентной санкционной войны, развязанной против них ЕС, США и их союзниками. Поэтому сегодня Москва и Тегеран ищут новые формы взаимодействия и интеграции, которые были бы выгодны обеим сторонам, а в перспективе могли бы стать основой для всего газового рынка Евразии.

Стоит напомнить, что на протяжении десятилетий Россия ориентировала свой газовый экспорт на рынок Европы, где потребители стабильно закупали около 145–155 млрд кубометров топлива в год. Однако после 2022 года это направление оказалось во многом потеряно: в 2024 году поставки сократились до 32 млрд кубометров (падение составило почти 80%). Это, в свою очередь, привело к необходимости ускоренного поиска альтернативных направлений, в рамках чего в Москве приняли решение активизировать свое сотрудничество с Ираном, где, в свою очередь, с воодушевлением восприняли действия России. Особенно с учетом существующих в Исламской Республике проблем.

В частности, несмотря на огромные запасы газа и добычу порядка 260 млрд кубометров в год (третье место в мире после России и США), внутренний рынок Ирана нестабилен. По данным министерства нефти страны, в холодное время года в северных регионах фиксируется дефицит до 200–300 млн кубометров в сутки. Главной причиной этого является то, что основные запасы газа сосредоточены на юге страны, в районе гигантского месторождения "Южный Парс", а транспортировка голубого топлива на тысячи километров требует колоссальных затрат. В этой связи с учетом географического положения Ирана импорт российского газа вполне способен покрыть сезонные пики потребления и укрепить энергетическую стабильность в стране.

Сложившаяся после 2022 года ситуация на международной арене стала толчком для начала новых отношений России и Ирана в нефтегазовой сфере. Москва активно занялась диверсификацией экспорта своих углеводородов, а Ирану понадобилась помощь в решении задачи балансировки спроса на газ внутри страны и расширения своего статуса страны-транзитера. Первые серьезные шаги к стратегическому сближению были сделаны еще в 2022–2023 годах, когда стороны активизировали сотрудничество, итогом чего стало объявление в июне 2023 года иранским министром нефти Джавадом Оуджи о планах создать на юге страны газовый хаб совместно с Россией, Катаром и Туркменистаном. Уже через год "Газпром" и Национальная иранская газовая компания (NIGC) подписали меморандум о поставках российского газа. В документе было запланировано строительство новой газотранспортной системы, включая магистраль по дну Каспийского моря и газопроводы внутри Ирана с севера на юг. Кроме того, меморандум предусматривал не только прямые поставки, но и возможность реэкспорта излишков топлива в третьи страны.

В частности, согласно достигнутым договоренностям, Россия заявила о готовности поставлять порядка 300 млн кубометров газа в сутки, или около 110 млрд кубометров в год. Сотрудничество рассчитано на 30 лет и может приносить Ирану от $10 до $12 млрд ежегодной выручки за счет транзита и реэкспорта.

Нынешний год, как считают некоторые аналитики, вполне может стать переломным в российско-иранских отношениях в газовой сфере. Еще в январе стало известно, что Москва и Тегеран согласовали маршрут газопровода через Азербайджан. На первом этапе планируется поставлять до 2 млрд кубометров газа в год, но уже через несколько лет объем должен достигнуть 55 млрд. Причем министр энергетики России Сергей Цивилев ранее отмечал, что первые поставки газа могут начаться уже до конца года. И, по всей видимости, так и произойдет, так как в начале сентября иранский посол в Москве Казем Джалали заявил, что "все вопросы решены, кроме цены", а его страна готова начать прием российского газа "через несколько месяцев".

Кроме того, существенным элементом энергетического партнерства двух стран сегодня стало участие России в разработке иранских месторождений. В июне текущего года стало известно о вложении Москвой $8 млрд в газовые проекты Ирана, из которых $5 млрд уже закреплены контрактами. Эти средства пойдут на развитие месторождений, модернизацию инфраструктуры, строительство газотранспортной системы с севера на юг Исламской Республики, что позволит снабжать топливом северные и восточные провинции, а также организовать экспорт в Пакистан и Индию.

Причем в России не занимаются благотворительностью, а следуют национальным экономическим интересам, так как инвестиции в иранскую энергетику позволяют не только расширить рынки сбыта, но и заложить основу для масштабного выхода в Южную Азию, что вполне может компенсировать потери на европейском направлении. Причем в данной стратегии немаловажную роль может сыграть проект газопровода "Мир", который должен соединить Иран с Пакистаном и далее с Индией. Его проектная мощность составляет 55 млрд кубометров газа в год, что совпадает с планами российско-иранского сотрудничества.

На сегодня Иран уже построил более 900 км трубы по своей территории, однако пакистанская часть (781 км) остается недостроенной из-за давления США. В начале 2024 года Пакистан получил от Тегерана отсрочку, чтобы избежать штрафа в $18 млрд, а уже весной 2025 года в Исламабаде заявили о возобновлении строительства. Как уже отмечалось, для России потенциальное участие в данном проекте выглядит довольно привлекательно, так как может дать дополнительные возможности для выхода на новые рынки стран Центральной и Южной Азии.

В сложившейся ситуации Москва и Тегеран не могли не поднять вопрос о возможности превращения Ирана в большой региональный газовый хаб. Причем иранская сторона ведет сегодня в этом направлении активную работу. В частности, на юге страны, в Асалуйе рядом с месторождением "Южный Парс" уже создается электронная торговая площадка, которая должна стать местом, где формируются цены и осуществляется торговля газом для региона. Причем к участию в проекте приглашены Россия, Катар и Туркменистан, а Тегеран позиционирует в нем себя не только как конечного потребителя, но и как экспортера и транзитера.

При этом, как считают аналитики, превращение Ирана в газовый хаб сравнимо по значению с планами Турции. Однако в отличие от Анкары, которая делает ставку на создание центра ценообразования для Европы, Тегеран имеет возможность стать полноценным транзитным узлом, соединяющим Россию и Центрально-Азиатский регион с Южной Азией и Ближним Востоком. Это связано с тем, что Турция ограничена в реальных объемах транзита, тогда как Иран имеет собственные гигантские запасы и уникальное географическое положение. Считается, что реализация Тегераном данного проекта позволит ему решить вопросы внутреннего потребления и даст дополнительные доходы в размере $10–12 млрд в год за счет транзита и реэкспорте российского газа. России же участие в создании в Иране газового хаба позволит компенсировать потерю европейского рынка и укрепить свои позиции в азиатском регионе.

Вместе с тем у столь амбициозных планов есть и свои трудности. Во-первых, действующие мощности газопроводов через Азербайджан ограничены и без создания новых магистралей выйти на заявленные десятки миллиардов кубометров будет невозможно. Для решения данного вопроса потребуется строительство новых трубопроводов либо через Кавказ, либо по дну Каспийского моря. Сегодня оба эти варианта активно обсуждаются, но требуют многомиллиардных инвестиций. Во-вторых, встает вопрос ценообразования. В переговорах Москва и Тегеран обсуждают паритет между нефтью и газом с учетом калорийности топлива и транспортные расходы, но пока окончательного решения так и не принято. В-третьих, сохраняется фактор санкционного давления. Как известно, ЕС с 2022 года уже ввел множество санкций против России, которые прямо или косвенно касаются российских энергоресурсов. В сентябре стало известно о согласовании нового пакета, где планируется запрет импорта российского СПГ и ужесточение контроля над нефтегазовыми потоками, что ставит под вопрос возможность привлечения дополнительных инвестиций в новые газовые проекты.

Вместе с тем нынешние сложности и давление стран Запада вряд ли смогут серьезным образом изменить последние тенденции во взаимоотношениях между Москвой и Тегераном. Более того, все они только подталкивают стороны к углублению сотрудничества, которое выгодно обеим странам. Так, в случае успешной реализации задуманного Россия получит шанс вывести свой газ на рынки Южной Азии и компенсировать потери в ЕС, а Иран – укрепить статус транзитной державы и решить ряд вопросов внутреннего обеспечения голубым топливом. В долгосрочной перспективе сотрудничество Москвы и Тегерана вполне может привести к созданию нового газового альянса, который будет не только формировать цены и определять маршруты поставок, но и оказывать значительное влияние на энергетическую политику целых регионов.

Источник - Ритм Евразии
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1759226040


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Председатель Сената встретился с Президентом Италии
- Олжас Бектенов принял участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ в Минске
- Второй казахстанско-российский медиафорум состоялся в Алматы
- Кадровые перестановки
- Государственный советник провел республиканское совещание по вопросам межэтнического согласия
- Канат Бозумбаев ознакомился с подготовкой к застройке четырех дистриктов Alatau City
- Постановление ЦИК от 29 сентября 2025 года №26/38
- Партия "AMANAT" укрепляет сотрудничество с партией "Единая Россия"
- Ситуация help
