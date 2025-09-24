 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 30.09.2025
14:05  Zeit: Инвестиции в апокалипсис. Цена на золото достигла нового исторического максимума
12:54  Газовый альянс РФ и Ирана как база новой энергетической архитектуры Евразии, - Егор Лисовенко
12:48  KazAID: строительство школы в Турции вышло на финишную прямую
12:17  СП: Все, кто называл Трампа "российским шпионом", начали таинственно исчезать
08:37  Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с кончиной Исмаила Джурабекова
04:30  НГ: Впервые в истории премьером Японии может стать женщина
01:31  Podrobno.uz: Как Казахстан собирается стать цифровым государством и что это даст Узбекистану
00:48  Тюркский мир усиливает интеграцию, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ разрывают оборону ВСУ в центре Покровска – итоговая сводка Readovka за 29 сентября
Понедельник, 29.09.2025
21:00  В США решили платить школьникам за посещение уроков
19:54  Андрей Келин: Лондон еще не создал ракеты, которые хочет поставлять Киеву
15:08  Перестановки во власти: почему президент Токаев меняет команду, - Данияр Ашимбаев
14:31  Цена золота достигла нового максимума, превысив $3800 за унцию
13:22  Погранслужба США наводнила центр Чикаго и начала задержания мигрантов (видео)
10:09  Жаслан Мадиев стал Министром искусственного интеллекта и замом премьера Казахстана
09:45  Европу охватил очень опасный психоз, – Федор Лукьянов
09:39  Взгляд: Россия отвергает американский принцип "бизнеса через силу"
02:46  Очередной поворот во внешней политике Казахстана, - Виктория Панфилова
01:05  Иран передал России около 34 км земли под строительство ж/д линии Решт - Астара
00:05  ВС РФ расчленяют оборону ВСУ в застройке Покровска – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 28.09.2025
23:50  Оппозиционные партии лидируют на выборах в Молдавии
20:21  Индия может закупить российский истребитель пятого поколения Су-57, - Владимир Прохватилов
15:29  Власти Молдавии готовят аргументы для аннулирования неправильных результатов парламентских выборов
15:09  Вброс от WSJ: Си Цзиньпинь требует от Трампа "сдать Тайвань"
13:59  Выступая в ООН, Трамп предложил "союзникам" убиться об Россию, - Александр Храмчихин
00:31  SHOT: узбекская компания Air Samarkand три месяца удерживает зарплату россиянам
00:05  Британский лев. Половины зубов нет, и хромает. Но кусаться не разучился, - Андрей Медведев
Суббота, 27.09.2025
23:46  В Киргизии на дороге от Иссык-Куля до китайской границы построят два самых сложных тоннеля
20:45  ФСК: За что Грузия опустила на дно украинского комика?
19:11  В Узбекистане началась зачистка сторонников России. В Ташкенте задержан блогер Азиз Хакимов (Товарищ Азиз)
13:06  Взгляд: Почему никто точно не знает, что такое Государство Палестина
13:02  СВР России: Европа готовится оккупировать Молдавию
02:37  СП: Крым и Северный Кипр. Кому нужнее признание
01:27  КТЖ объяснил сделку по 300 американским локомотивам за $4,2 млрд
00:48  Туманные перспективы углубления сотрудничества Центральной Азии и Европейского союза, - Тахир Омоев
00:05  Встречное сражение у Доброполья вошло в свою кульминацию – итоговая сводка Readovka за 26 сентября
Пятница, 26.09.2025
17:00  Китаю и США необходимо найти правильный путь сосуществования
16:05  Узатом и Росатом создадут учебный кластер в атомной сфере - от детсада до вуза
16:00  Ритуальная жертва для диктатуры, - Сергей Кожемякин
15:43  Палестина подала заявку на членство в БРИКС
15:24  Министром иностранных дел Казахстана назначен бывший посол в РФ Ермек Кошербаев
12:51  Трамп решил уничтожить всю украинскую армию, - Кирилл Стрельников
12:43  МК: историк Шишкин назвал причину антироссийского курса Европы
02:10  Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил планы баллотироваться на пост генсека ООН в декабре 2026 г
01:13  Путин: Россия запустит первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым циклом. Выступление на Глобальном атомном форуме
00:05  ВС РФ начали наступление с целью отсечь Северск от снабжения – итоговая сводка Readovka за 25 сентября
Четверг, 25.09.2025
22:35  В Калмыкии стартовал III Международный буддийский форум
17:58  Как Казахстан привлекает иностранных криптоинвесторов
17:03  "Нет права на ошибку". Глава "Узатома" о безопасности первой узбекской АЭС
16:16  Advance: Америка снова станет великой ...если Европа по собственному желанию повторит собственную катастрофу
15:39  Токаев назначил завотделом госконтроля Администрации президента Алихана Жамсатова
14:48  Жогорку Кенеш самораспустился. Депутаты сохранят полномочия до избрания нового парламента 30 ноября
14:00  Spik.kz: Как религия и конкретно ислам изменили казахстанское общество?
13:25  "Мисс Кыргызстана-2025" признана Аяна Расул кызы, а лучшим учителем - Элзат Асанова
05:10  Таджикистан на ГА ООН призвал к списанию долгов бедных стран, "особенно горных и не имеющих выхода к морю"
03:53  В Киргизии на совещании с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым задержаны 24 человека
02:59  Узбекистан в поисках оптимальной системы региональной безопасности, - Рустам Масалиев
01:53  Spectator: Трамп назвал действия Европы и Украины блефом
00:25  Посол Афганистана прокомментировал идею США вернуться на Баграм
00:05  ВС РФ окружили украинский гарнизон города Родинское – итоговая сводка Readovka за 24 сентября
Среда, 24.09.2025
23:12  Киргизия требует от Великобритании снятия санкций, - Виктория Панфилова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Zeit: Инвестиции в апокалипсис. Цена на золото достигла нового исторического максимума
14:05 30.09.2025

Die Zeit Германия

Инвестиции в апокалипсис
Zeit: цена на золото достигла нового исторического максимума

Человечество полным ходом идет к апокалипсису, о чем говорит рекордный рост цен на золото, пишет Zeit. Инвесторы предупреждают: новый исторический максимум, которого достигла цена на золото, говорит о крайней нестабильности всей глобальной системы.

Марк Ширитц (Mark Schieritz)

Рекордный рост цены на золото показывает, насколько порой нестабилен мир. Инвесторы пытаются извлечь из этого выгоду: идиотизм политиков становится фактором для инвестирования денег.

Золото, по сути, не является особенно интересным объектом инвестиций. Оно настолько мягкое, что, в отличие от других металлов, под нагрузкой деформируется. Его нельзя есть. И, если честно, оно даже не выглядит особенно красиво (посмотрите, как Дональд Трамп со своей одержимостью драгоценными металлами испортил президентский кабинет в Белом доме).

Тем не менее, цена на золото только что достигла нового исторического максимума. И этой погоне за рекордами уже пора найти объяснение.

Против золота можно легко привести аргумент: дом можно сдать в аренду, по акциям можно получать дивиденды, по облигациям - проценты. Тот, кто покупает недвижимость или инвестирует в биржу, получает выгоду от роста экономики, повышения благосостояния, увеличения заработной платы и прибыли. Одним словом, от прогресса цивилизации. А слиток золота - это просто слиток золота. Независимо от того, что происходит. Он не приносит дохода.

Этот аргумент можно выразить в цифрах. Нью-Йоркский университет ведет базу данных, в которой фиксируется динамика стоимости основных финансовых активов с 1928 года. Инвестировав тогда 100 долларов в золото, сегодня можно получить на счет эквивалент 12 649 долларов, не учитывая потерю покупательной способности из-за инфляции (при этом с 1945 по 1971 год доллар был привязан к цене на золото). Тот, кто сделал ставку на акции крупных американских компаний, получил бы, включая дивиденды, 982 817 долларов.

В цивилизованном мире золоту не место в портфеле инвестора

Несколько лет назад группа экономистов во главе с Морицем Шулариком, который сейчас возглавляет Институт мировой экономики в Киле, опубликовала исследование под названием The Rate of Return on Everything ("Доходность всего"). В нем они проанализировали динамику финансовых активов в основных западных экономиках в период с 1870 по 2015 год.

Результат: самые высокие годовые доходы - опять же без учета инфляции - в долгосрочной перспективе можно получить от недвижимости (11,6%), за которой следуют акции (10,75%) и облигации (6,1%). Золото в этом списке даже не фигурирует.

В цивилизованном мире золоту не место в портфеле инвестора. Точно так же, как и биткойну, серебру или другим так называемым кризисным валютам, не имеющим собственной доходности. Вопрос только в том: по-прежнему ли мы живем в цивилизованном мире? Ведь если отказ от принципа вечного прогресса и даже возврат к прошлому становятся возможными, то меняются и условия доходности на финансовых рынках. Что делать с немецкими государственными облигациями, если Россия сбросит атомную бомбу на Берлин?

В апокалиптическом сценарии инвестор, вероятно, не далеко уйдет даже с золотом. Как уже было сказано, его нельзя съесть, а для изготовления меча для защиты от мародеров оно слишком тяжелое. Тот, кто ожидает полного развала государственного и общественного порядка, должен запастись оружием и продовольствием и уединиться на одном из островов в Северном море (сколько, собственно, стоит Фер?) или в хорошо укрепленном замке во Франконии (при этом следует учитывать риск осады). Большие города в этом случае не рекомендуются. Даже Пренцлауэр-Берг в Берлине.

Даже если дела не дойдут до такого: потенциально разрушительные события возможны и ниже порога апокалипсиса. С финансовой точки зрения банкротство США также повлекло бы за собой значительные потрясения, как и гражданская война или распад Европейского союза. Вероятность наступления этих событий не очень велика, но она – и это, возможно, новость – больше не равна нулю.

Ошибка в рассуждениях пророков катастрофы

Политическая иррациональность (или, лучше сказать, идиотизм) в любом случае стала одним из факторов, влияющих на финансовые вложения. Если Дональд Трамп решит инвестировать часть американских валютных резервов в биткойны, то курс биткойна, естественно, вырастет. Независимо от того, являются ли криптовалюты с экономической точки зрения разумным платежным средством (не являются). Для финансовых инвестиций также верно: факты обладают нормативной силой.

Здесь действует логика, которую великий экономист Джон Мейнард Кейнс описал на примере конкурса красоты: чтобы успешно поставить на победителя, нужно ставить не на самую красивую участницу (или самого красивого участника), а на того, кого большинство членов жюри считают красивым. Потому что именно этот человек и победит. Этот пример иллюстрирует следующее: за редким исключением, вещи не имеют внутренней ценности. Их цена соответствует той сумме, которую общество готово за них заплатить. Стакан воды в пустыне будет стоить дороже, чем на берегу Боденского озера.

Поэтому, если укоренится мнение, что лучшие дни человечества уже позади, цена на золото, а также на альтернативные инвестиции на конец света будет продолжать расти. Это сделает их интересными с финансовой точки зрения. Ошибка в рассуждениях многих пророков заключается в том, что они исходят из присущей государству всеобщего благосостояния тенденции к самоуничтожению. Такой тенденции не существует, поэтому крах не является экономически неизбежным. Если же человечество приведет к нему из чистой жадности или глупости, результат будет тем же.

Мы уже дошли до этого.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1759230300


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Председатель Сената встретился с Президентом Италии
- Олжас Бектенов принял участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ в Минске
- Второй казахстанско-российский медиафорум состоялся в Алматы
- Кадровые перестановки
- Государственный советник провел республиканское совещание по вопросам межэтнического согласия
- Канат Бозумбаев ознакомился с подготовкой к застройке четырех дистриктов Alatau City
- Постановление ЦИК от 29 сентября 2025 года №26/38
- Партия "AMANAT" укрепляет сотрудничество с партией "Единая Россия"
- Ситуация help
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  