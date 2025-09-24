Zeit: Инвестиции в апокалипсис. Цена на золото достигла нового исторического максимума

14:05 30.09.2025

Инвестиции в апокалипсис

Zeit: цена на золото достигла нового исторического максимума



Человечество полным ходом идет к апокалипсису, о чем говорит рекордный рост цен на золото, пишет Zeit. Инвесторы предупреждают: новый исторический максимум, которого достигла цена на золото, говорит о крайней нестабильности всей глобальной системы.



Марк Ширитц (Mark Schieritz)



Рекордный рост цены на золото показывает, насколько порой нестабилен мир. Инвесторы пытаются извлечь из этого выгоду: идиотизм политиков становится фактором для инвестирования денег.



Золото, по сути, не является особенно интересным объектом инвестиций. Оно настолько мягкое, что, в отличие от других металлов, под нагрузкой деформируется. Его нельзя есть. И, если честно, оно даже не выглядит особенно красиво (посмотрите, как Дональд Трамп со своей одержимостью драгоценными металлами испортил президентский кабинет в Белом доме).



Тем не менее, цена на золото только что достигла нового исторического максимума. И этой погоне за рекордами уже пора найти объяснение.



Против золота можно легко привести аргумент: дом можно сдать в аренду, по акциям можно получать дивиденды, по облигациям - проценты. Тот, кто покупает недвижимость или инвестирует в биржу, получает выгоду от роста экономики, повышения благосостояния, увеличения заработной платы и прибыли. Одним словом, от прогресса цивилизации. А слиток золота - это просто слиток золота. Независимо от того, что происходит. Он не приносит дохода.



Этот аргумент можно выразить в цифрах. Нью-Йоркский университет ведет базу данных, в которой фиксируется динамика стоимости основных финансовых активов с 1928 года. Инвестировав тогда 100 долларов в золото, сегодня можно получить на счет эквивалент 12 649 долларов, не учитывая потерю покупательной способности из-за инфляции (при этом с 1945 по 1971 год доллар был привязан к цене на золото). Тот, кто сделал ставку на акции крупных американских компаний, получил бы, включая дивиденды, 982 817 долларов.



В цивилизованном мире золоту не место в портфеле инвестора



Несколько лет назад группа экономистов во главе с Морицем Шулариком, который сейчас возглавляет Институт мировой экономики в Киле, опубликовала исследование под названием The Rate of Return on Everything ("Доходность всего"). В нем они проанализировали динамику финансовых активов в основных западных экономиках в период с 1870 по 2015 год.



Результат: самые высокие годовые доходы - опять же без учета инфляции - в долгосрочной перспективе можно получить от недвижимости (11,6%), за которой следуют акции (10,75%) и облигации (6,1%). Золото в этом списке даже не фигурирует.



В цивилизованном мире золоту не место в портфеле инвестора. Точно так же, как и биткойну, серебру или другим так называемым кризисным валютам, не имеющим собственной доходности. Вопрос только в том: по-прежнему ли мы живем в цивилизованном мире? Ведь если отказ от принципа вечного прогресса и даже возврат к прошлому становятся возможными, то меняются и условия доходности на финансовых рынках. Что делать с немецкими государственными облигациями, если Россия сбросит атомную бомбу на Берлин?



В апокалиптическом сценарии инвестор, вероятно, не далеко уйдет даже с золотом. Как уже было сказано, его нельзя съесть, а для изготовления меча для защиты от мародеров оно слишком тяжелое. Тот, кто ожидает полного развала государственного и общественного порядка, должен запастись оружием и продовольствием и уединиться на одном из островов в Северном море (сколько, собственно, стоит Фер?) или в хорошо укрепленном замке во Франконии (при этом следует учитывать риск осады). Большие города в этом случае не рекомендуются. Даже Пренцлауэр-Берг в Берлине.



Даже если дела не дойдут до такого: потенциально разрушительные события возможны и ниже порога апокалипсиса. С финансовой точки зрения банкротство США также повлекло бы за собой значительные потрясения, как и гражданская война или распад Европейского союза. Вероятность наступления этих событий не очень велика, но она – и это, возможно, новость – больше не равна нулю.



Ошибка в рассуждениях пророков катастрофы



Политическая иррациональность (или, лучше сказать, идиотизм) в любом случае стала одним из факторов, влияющих на финансовые вложения. Если Дональд Трамп решит инвестировать часть американских валютных резервов в биткойны, то курс биткойна, естественно, вырастет. Независимо от того, являются ли криптовалюты с экономической точки зрения разумным платежным средством (не являются). Для финансовых инвестиций также верно: факты обладают нормативной силой.



Здесь действует логика, которую великий экономист Джон Мейнард Кейнс описал на примере конкурса красоты: чтобы успешно поставить на победителя, нужно ставить не на самую красивую участницу (или самого красивого участника), а на того, кого большинство членов жюри считают красивым. Потому что именно этот человек и победит. Этот пример иллюстрирует следующее: за редким исключением, вещи не имеют внутренней ценности. Их цена соответствует той сумме, которую общество готово за них заплатить. Стакан воды в пустыне будет стоить дороже, чем на берегу Боденского озера.



Поэтому, если укоренится мнение, что лучшие дни человечества уже позади, цена на золото, а также на альтернативные инвестиции на конец света будет продолжать расти. Это сделает их интересными с финансовой точки зрения. Ошибка в рассуждениях многих пророков заключается в том, что они исходят из присущей государству всеобщего благосостояния тенденции к самоуничтожению. Такой тенденции не существует, поэтому крах не является экономически неизбежным. Если же человечество приведет к нему из чистой жадности или глупости, результат будет тем же.



Мы уже дошли до этого.