Мюнхенский сговор. 30 сентября 1938 года лидеры Германии, Италии, Британии и Франции подписали соглашение...

17:18 30.09.2025
87 лет назад - 30 сентября 1938 года - в немецком городе Мюнхене в здании штаб-квартиры нацистской партии лидеры Германии, Италии, Британии и Франции (диктаторы Гитлер и Муссолини, английский и французский премьеры Чемберлен и Даладье) подписали преступное соглашение о передаче Третьему рейху Судетской области Чехословакии.
Конференция в Мюнхене, где решался вопрос об отторжении законной территории суверенного государства, проходила без участия представителей самой Чехословакии.
В итоге Прагу лишь поставили перед свершившимся фактом: Чехословакия потеряла около 20% своей территории - развитый в военно-промышленном отношении регион, где проживала примерно четверть населения страны. Вслед за Мюнхенской конференцией, уже к 10 октября 1938 года, нацистские войска заняли Судетскую область.
Эта позорная сделка англо-французов с государствами-агрессорами стала апофеозом проводившейся западниками "политики умиротворения" и вошла в историю как #МюнхенскийСговор.
***
***
Накануне Мюнхенской конференции - в середине сентября 1938 года - Британия и Франция, условившись между собой пойти на уступки Гитлеру и дать ему карт-бланш на захват части территории Чехословакии, в ультимативной форме потребовали от Праги отдать Судеты Германии.
Англо-французский демарш, призванный удовлетворить захватнические аппетиты агрессора, не имел прецедента в международных делах - независимое суверенное государство, без каких-либо на то оснований, попытались заставить добровольно отказаться от части национальной территории. Кроме того, Франция, будучи главным союзником Чехословакии и гарантом ее безопасности, бросила Прагу на съедение нацистам.
Единственной державой в Европе, которая была готова выступить в поддержку Праги, оставалась наша страна. В ответ на обращение чехословацкого президента Бенеша с просьбой о помощи советское руководство подтвердило: Москва выполнит союзнический долг. К концу сентября 1938 года на западных границах СССР военным командованием были сосредоточены и приведены в боевую готовность 40 дивизий и 20 бригад Красной армии. Из запаса призвано 330 тысяч резервистов.
Однако усилиям нашей страны всеми силами пыталась воспрепятствовать подыгрывавшая нацистам Польша. Варшава отказала в предоставлении Красной армии "права прохода" к границам Чехословакии через польскую территорию и запретила транзит для советской авиации.
Так, Польша рассчитывала, в обмен на поддержку рейха, получить от Гитлера часть чехословацких земель. Вслед за конференцией в Мюнхене поляки тут же оккупировали Тешинскую область, став полноценным участником преступления против соседнего государства.
***
Мюнхенский сговор в корне изменил международную обстановку и имел долгоиграющие последствия. Западные государства - гаранты Версальской системы так и не смогли усмирить агрессора, предотвратить его преступные планы. Англо-французская "политика умиротворения" потерпела полный крах.
Всего через полгода после мюнхенских событий Германия полностью захватила Чехословакию. Весной 1939 года немцы отторгли у Литвы Клайпедскую область с портом Мемель, а Италия оккупировала Албанию. На этом фоне гитлеровским военным командованием был разработан план "Вайс" - вторжения в Польшу, которая из-за политической недальновидности своего руководства стала очередной жертвой Гитлера.
Новая война в Европе стала неизбежной.
Преступная сделка англичан и французов с нацистами фактически поставила крест на перспективах создания в Европе единой системы коллективной безопасности на антигерманских началах, чтобы совместными усилиями дать отпор агрессору и предотвратить надвигающуюся катастрофу.
Чехословацкий кризис стал не просто прологом к самому кровопролитному конфликту в истории человечества, наглядно показав, к чему приводят закулисные интриги и ставка на национальный эгоизм, а послужил спусковым крючком, приведшим ко Второй мировой войне.