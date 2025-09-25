Мюнхенский сговор. 30 сентября 1938 года лидеры Германии, Италии, Британии и Франции подписали соглашение...

17:18 30.09.2025

87 лет назад - 30 сентября 1938 года - в немецком городе Мюнхене в здании штаб-квартиры нацистской партии лидеры Германии, Италии, Британии и Франции (диктаторы Гитлер и Муссолини, английский и французский премьеры Чемберлен и Даладье) подписали преступное соглашение о передаче Третьему рейху Судетской области Чехословакии.



Конференция в Мюнхене, где решался вопрос об отторжении законной территории суверенного государства, проходила без участия представителей самой Чехословакии.



В итоге Прагу лишь поставили перед свершившимся фактом: Чехословакия потеряла около 20% своей территории - развитый в военно-промышленном отношении регион, где проживала примерно четверть населения страны. Вслед за Мюнхенской конференцией, уже к 10 октября 1938 года, нацистские войска заняли Судетскую область.



Эта позорная сделка англо-французов с государствами-агрессорами стала апофеозом проводившейся западниками "политики умиротворения" и вошла в историю как #МюнхенскийСговор.



