Keep Germans down. Америка опускает Германию и вместе с ней всю Европу, - Алексей Белов

17:52 30.09.2025 Keep Germans down. Америка опускает Германию и вместе с ней всю Европу

В отличие от российской, американская угроза отнюдь не миф



30.09.2025 | Алексей БЕЛОВ



До руководства ФРГ начало, наконец, доходить, что хваленая немецкая экономика, в прежние годы работавшая как часы, сегодня находится в предобморочном состоянии.



"Этой осенью наша страна стоит на рубеже... Мы все чувствуем, что решения, которые нам предстоят, касаются не деталей, а принципиальных вопросов. Речь идет о будущем нашей страны – о том, как мы живем и сосуществуем, как работаем и зарабатываем деньги, и сохранятся ли наши ценности… Мы не можем выполнять наши социальные обещания, отнимая как можно больше у немногих, какими бы богатыми они ни были... Мы сможем выполнить наши социальные обещания только в том случае, если мы все сможем полностью раскрыть свой потенциал и проявить творческий подход, и в этой самореализации заработать средства, необходимые для нашей солидарности", – заявил канцлер Фридрих Мерц, выступая перед бундестагом.



При этом, по словам Мерца, под угрозу процветание Германии ставят три главных фактора: военная агрессия, растущий торговый протекционизм и антидемократические силы внутри страны и за рубежом.



Что касается мифической агрессии, российской разумеется, других кандидатов на роль главного врага у Европы нет, то эту тему мы обсуждали уж не раз. И наверняка не раз к ней еще вернемся. Времена нынче неспокойные.



О страшных "антидемократических" силах внутри ФРГ и за ее пределами, под которыми Мерц наверняка подразумевает "Альтернативу для Германии" в качестве первой, а также весь Глобальный Юг и вместе с ним европейских "возмутителей спокойствия" Венгрию и Словакию – о роли вторых мы также говорили уже неоднократно.



А вот с тем, что касается пугающего немцев торгового протекционизма, стоит разобраться по подробнее.



Кто же это нехороший такой, чья внешнеэкономическая политика так больно ударила по Германии, что заставила бундесканцлера заговорить практически о войне?



"Сегодня внешняя политика – это одновременно и внутренняя политика. Мы больше не можем разделять внешнюю и внутреннюю безопасность: они идут рука об руку. Если мы сталкиваемся с угрозами извне, то внутри страны у нас не остается шансов сохранить наше благосостояние, свободу и мир. Мы не находимся в состоянии войны, но и в мире уже больше не живем", – с нескрываемой тревогой в голосе произнес Мерц.



На первый взгляд, может показаться, что глава германского правительства вновь говорил о России. Без этой "страшилки" европейские глобалисты, коих он безусловно представляет, просто не могут предоставить своим избирателям разумных объяснений, почему вдруг все вокруг начало рушиться и ломаться.



Эта цитата и действительно относится в первую очередь к пресловутой "русской угрозе". Но при этом она как нельзя лучше отражает суть нынешних отношений Европы и… США. Да-да, того самого важнейшего трансатлантического партнера, без любви которого европейцы до сих пор не представляют, как им жить.



А между тем, если уж смотреть правде в глаза, Штаты никогда не были заинтересованы в особом благополучии своих союзников, по крайней мере, если это благополучие идет в разрез с американскими интересами. Как, скажем, в ситуации сотрудничества Европы с Россией в области энергетики, сиречь импорта российского трубопроводного газа, помешать которому США пытались с самого начала, еще с далеких 70-х годов прошлого века.



Сегодня же ситуация стала и вовсе близка к апокалиптической. С русским газом Штаты разобрались: взорвали газопровод и вся недолга. Все прочие экономически отношения по линии ЕС–РФ также удалось поломать, используя для этих целей украинский инструмент.



Отношения с Китаем – вторым крупнейшим рынком сбыта европейских товаров – Европа испортила сама. Спасибо фон дер Ляйен, Бербок, Боррелю и прочим "дипломатам".



И вот как только Старый Свет остался с Новым один на один, из Вашингтона начали приходить директивы-молнии, одна страшнее другой.



15% тарифы на все товары из Европы. До 50% и более – на целый ряд позиций, среди которых особо чувствительные для немцев: продукция германского автопрома и сталелитейной промышленности.



И вот теперь 100% пошлины на лекарственные препараты и другие товары европейских фармкомпании. Как говорится, большой привет Bayer AG и прочим гигантам фарминдустрии Евросоюза.



Новое решение Трампа о пошлинах на лекарства вступает в силу с 1 октября, то есть уже завтра, и никакой возможности как-то урегулировать ситуацию или сгладить его последствия для отрасли у европейских производителей попросту нет.



А между тем это наиболее болезненный удар по германской экономике со стороны США.



По данным Федерального статистического ведомства, в 2024 году Германия поставила в США фармацевтическую продукцию на 27 миллиардов евро – это четверть всего немецкого экспорта лекарств.



"Американские пошлины угрожают немецким экспортерам лекарств на их важнейшем рынке за пределами ЕС и ставят под давление сам фармацевтический сектор Германии", – заявила в разговоре с BILD эксперт Института немецкой экономики Ясмина Кирхоф.



"Если важный рынок США будет заблокирован пошлинами, это может привести к снижению производства в Германии из-за падения рентабельности", – отметил президент аптечной ассоциации ABDA Томас Прайс.



На этом фоне обращает на себя внимание предложение Трампа европейским, и прежде всего немецким, компаниям по переносу производства на территорию США. Говорит, мол, начните стоить свои заводы у нас, тогда я дам вам скидку на пошлины.



Сложно не заметить, что тарифная политика Белого дома в отношении Европы носит системный характер и явно ставит своей целью задушить европейскую экономику. Ну а так как ее локомотивом по-прежнему является Германия, хотя выполнять эту функцию ей с каждым годом все тяжелее, особенно при отсутствии дешевых энергоресурсов из России, то именно по немцам пошлины Трампа бьют больнее всего.



Так что, говоря об "угрозах извне", которые просто не оставляют шансов сохранить "благосостояние, свободу и мир" Германии, Мерц, на самом деле, мог бы говорить о политике США. И даже должен был бы говорить о ней в первую очередь.



В отличие от российской, американская угроза отнюдь не миф. Нет, они не станут воевать с Европой (хотя натравить ее на Россию очень хотят), они просто задушат ее эконмически, поставят на колени. Все в точном соответствии заветам первого генсека НАТО лорда Исмея, говорившего, что одна из главный целей альянса – to keep Germans down, держать немцев в узде, буквально "опущенными". Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1759243920





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Председатель Сената встретился с Президентом Италии

- Олжас Бектенов принял участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ в Минске

- Второй казахстанско-российский медиафорум состоялся в Алматы

- Кадровые перестановки

- Государственный советник провел республиканское совещание по вопросам межэтнического согласия

- Канат Бозумбаев ознакомился с подготовкой к застройке четырех дистриктов Alatau City

- Постановление ЦИК от 29 сентября 2025 года №26/38

- Партия "AMANAT" укрепляет сотрудничество с партией "Единая Россия"

- Ситуация help

