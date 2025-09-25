СВР России: Киев готовит новую резонансную провокацию

18:07 30.09.2025

Киев готовит новую резонансную провокацию



Пресс-бюро СВР России, 30 Сентября



Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР России информации, киевский режим после организованных им провокаций с БПЛА в воздушном пространстве Польши и Румынии не оставляет попыток втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Москвой. В проработке очередная провокация. На этот раз интрига должна разворачиваться вокруг заброшенной на польскую территорию диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), якобы состоящей из военнослужащих спецподразделений России и Белоруссии. Кандидаты для участия в инсценировке подобраны. Это воюющие на стороне ВСУ боевики из "Легиона "Свобода России"" и белорусского "полка им. К. Калиновского".



Предполагается, что после "выявления и нейтрализации" ДРГ польскими силовиками члены группы выступят перед СМИ и дадут признательные показания, изобличающие Россию и Белоруссию в попытке дестабилизации обстановки в Польше. На фоне череды происшествий с "залетами российских беспилотников" в государства Европы подобное событие не должно оставить у польского и других европейских обывателей сомне­ний в том, что за всеми враждебными акциями стоят Москва и Минск.



Сценарий провокации разработан Главным управлением разведки МО Украины совместно с польскими спецслужбами. Не исключается, что срежиссированная операция будет сопря­жена с имитацией атаки на объекты критической инфраструкту­ры Польши, дабы усилить общественный резонанс.



Цель провокации очевидна - продемонстрировать между­народному сообществу, что Москва раскручивает маховик эска­лации. В Киеве рассчитывают побудить страны Европы к мак­симально жесткому, желательно военному, ответу России. Пе­ред лицом неотвратимого поражения режим Зеленского готов, прикрываясь европейцами, пуститься во все тяжкие, даже ценой разжигания "большой войны".