Среда, 01.10.2025
04:55  Решать водный вопрос в ЦА можно только сообща, но не с Ротшильдами, - Марат Нургожаев
03:51  Запад научился генерировать пандемии страха, - Тимофей Бордачев
03:38  Италия заходит в Центральную Азию через Казахстан, - Виктория Панфилова
02:45  Трамп на локомотиве: США врываются в борьбу за Центральную Азию, - Игорь Кармазин
00:05  ВС РФ ликвидировали укрепрайон ВСУ северо-западнее Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 30 сентября
Вторник, 30.09.2025
18:07  СВР России: Киев готовит новую резонансную провокацию
17:52  Keep Germans down. Америка опускает Германию и вместе с ней всю Европу, - Алексей Белов
17:18  Мюнхенский сговор. 30 сентября 1938 года лидеры Германии, Италии, Британии и Франции подписали соглашение...
14:05  Zeit: Инвестиции в апокалипсис. Цена на золото достигла нового исторического максимума
12:54  Газовый альянс РФ и Ирана как база новой энергетической архитектуры Евразии, - Егор Лисовенко
12:48  KazAID: строительство школы в Турции вышло на финишную прямую
12:17  СП: Все, кто называл Трампа "российским шпионом", начали таинственно исчезать
08:37  Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с кончиной Исмаила Джурабекова
04:30  НГ: Впервые в истории премьером Японии может стать женщина
01:31  Podrobno.uz: Как Казахстан собирается стать цифровым государством и что это даст Узбекистану
00:48  Тюркский мир усиливает интеграцию, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ разрывают оборону ВСУ в центре Покровска – итоговая сводка Readovka за 29 сентября
Понедельник, 29.09.2025
21:00  В США решили платить школьникам за посещение уроков
19:54  Андрей Келин: Лондон еще не создал ракеты, которые хочет поставлять Киеву
15:08  Перестановки во власти: почему президент Токаев меняет команду, - Данияр Ашимбаев
14:31  Цена золота достигла нового максимума, превысив $3800 за унцию
13:22  Погранслужба США наводнила центр Чикаго и начала задержания мигрантов (видео)
10:09  Жаслан Мадиев стал Министром искусственного интеллекта и замом премьера Казахстана
09:45  Европу охватил очень опасный психоз, – Федор Лукьянов
09:39  Взгляд: Россия отвергает американский принцип "бизнеса через силу"
02:46  Очередной поворот во внешней политике Казахстана, - Виктория Панфилова
01:05  Иран передал России около 34 км земли под строительство ж/д линии Решт - Астара
00:05  ВС РФ расчленяют оборону ВСУ в застройке Покровска – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 28.09.2025
23:50  Оппозиционные партии лидируют на выборах в Молдавии
20:21  Индия может закупить российский истребитель пятого поколения Су-57, - Владимир Прохватилов
15:29  Власти Молдавии готовят аргументы для аннулирования неправильных результатов парламентских выборов
15:09  Вброс от WSJ: Си Цзиньпинь требует от Трампа "сдать Тайвань"
13:59  Выступая в ООН, Трамп предложил "союзникам" убиться об Россию, - Александр Храмчихин
00:31  SHOT: узбекская компания Air Samarkand три месяца удерживает зарплату россиянам
00:05  Британский лев. Половины зубов нет, и хромает. Но кусаться не разучился, - Андрей Медведев
Суббота, 27.09.2025
23:46  В Киргизии на дороге от Иссык-Куля до китайской границы построят два самых сложных тоннеля
20:45  ФСК: За что Грузия опустила на дно украинского комика?
19:11  В Узбекистане началась зачистка сторонников России. В Ташкенте задержан блогер Азиз Хакимов (Товарищ Азиз)
13:06  Взгляд: Почему никто точно не знает, что такое Государство Палестина
13:02  СВР России: Европа готовится оккупировать Молдавию
02:37  СП: Крым и Северный Кипр. Кому нужнее признание
01:27  КТЖ объяснил сделку по 300 американским локомотивам за $4,2 млрд
00:48  Туманные перспективы углубления сотрудничества Центральной Азии и Европейского союза, - Тахир Омоев
00:05  Встречное сражение у Доброполья вошло в свою кульминацию – итоговая сводка Readovka за 26 сентября
Пятница, 26.09.2025
17:00  Китаю и США необходимо найти правильный путь сосуществования
16:05  Узатом и Росатом создадут учебный кластер в атомной сфере - от детсада до вуза
16:00  Ритуальная жертва для диктатуры, - Сергей Кожемякин
15:43  Палестина подала заявку на членство в БРИКС
15:24  Министром иностранных дел Казахстана назначен бывший посол в РФ Ермек Кошербаев
12:51  Трамп решил уничтожить всю украинскую армию, - Кирилл Стрельников
12:43  МК: историк Шишкин назвал причину антироссийского курса Европы
02:10  Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил планы баллотироваться на пост генсека ООН в декабре 2026 г
01:13  Путин: Россия запустит первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым циклом. Выступление на Глобальном атомном форуме
00:05  ВС РФ начали наступление с целью отсечь Северск от снабжения – итоговая сводка Readovka за 25 сентября
Четверг, 25.09.2025
22:35  В Калмыкии стартовал III Международный буддийский форум
17:58  Как Казахстан привлекает иностранных криптоинвесторов
17:03  "Нет права на ошибку". Глава "Узатома" о безопасности первой узбекской АЭС
16:16  Advance: Америка снова станет великой ...если Европа по собственному желанию повторит собственную катастрофу
15:39  Токаев назначил завотделом госконтроля Администрации президента Алихана Жамсатова
14:48  Жогорку Кенеш самораспустился. Депутаты сохранят полномочия до избрания нового парламента 30 ноября
14:00  Spik.kz: Как религия и конкретно ислам изменили казахстанское общество?
ВС РФ ликвидировали укрепрайон ВСУ северо-западнее Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 30 сентября
00:05 01.10.2025

ВС РФ ликвидировали крупный сельский укрепрайон ВСУ северо-западнее Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 30 сентября

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 30 сентября в разрезе СВО. Русские войска добивают некогда крупный сельский укрепрайон ВСУ к северо-западу от Красного Лимана. СВР России сообщила о готовящейся провокации ВСУ в Польше с применением диверсантов в форме ВС РФ. Readovka рассмотрела, как НАТО готовит возможный ввод войск на Украину.

Выйти к Северскому Донцу



Части 20-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ добились существенных успехов в боях за крупный сельский укрепрайон с центром в Шандриголово. После взятия под контроль этого населенного пункта к нам еще перешло под контроль соседнее Дерилово. Далее русские штурмовики продолжили добивать оставшиеся узлы обороны противника в Дробышево и Новоселке.

Учитывая, что ВСУ не сумели стабилизировать фронт в боях за Шандриголово, они сейчас едва ли в силах сдержать наше наступление. Цель русских войск – выйти к Северскому Донцу в районе села Яровая, что позволит охватить Красный Лиман с севера.

При этом неприятель пытается контратаковать в районах Ямполя и Заречного. ВСУ стремятся удержать транспортное сообщение между Северском и Красным Лиманом. Это объясняет упорство противника к востоку и северо-востоку от Лимана и его относительную готовность отступать на северо-западе. Логистика города еще не полностью "выключена": переправа у Брусовки и насыпная дорога сохраняют функциональность, но находятся под постоянной угрозой наших FPV-дронов.

Оставить угрозу охвата с севера без внимания украинское командование вынуждено из-за дефицита сил. Для ВСУ сейчас важнее сохранить маршрут снабжения Северска. Однако у такого подхода есть серьезный изъян – северные подступы к лиманской логистике можно преодолеть. Лесистая местность у Северского Донца, вероятно, станет для наших войск удобным плацдармом.

Планы противника оглашены

Служба внешней разведки России сообщила о подготовке ВСУ провокации на территории Польши. По данным СВР, украинские структуры планируют операцию "под чужим флагом", задействовав боевиков РДК (признан террористическим и запрещен в РФ) и полка им. Калиновского (признан террористическим и запрещен в РФ). ДРГ должна будет выдавать себя за российско-белорусскую разведгруппу.

Сценарий предусматривает имитацию пересечения границы Брестской области, "обезвреживание" боевиков польскими силовиками, интервью для мировых СМИ и обвинение Москвы и Минска в попытке дестабилизировать Польшу.

По мнению ГУР ВСУ, это должно резко изменить общественное мнение в Европе, где население в большинстве выступает против ввода войск на Украину и дальнейшей поддержки Киева. Важно, что боевиков планируется захватить живыми, чтобы использовать их на камеру. Это говорит о возможной вовлеченности польских спецслужб в сценарий.

Отдельно стоит отметить, что провокация может быть связана с вопросом поставок Украине крылатых ракет "Томагавк". Не исключено, что Киев стремится форсировать решение Белого дома таким образом.

Развертывание группировки НАТО

Нидерланды намерены разместить в Польше системы Patriot и NASAMS под предлогом усиления ПВО восточного фланга НАТО. Переброска запланирована на декабрь. Сегодня газета The Telegraph сообщила, что в альянсе обсуждают размещение систем ПВО на западе Украины. По его версии, такие действия "не несут риска гибели российских военных", но показывают готовность Европы пойти на риск ради поддержки Киева.

Однако подобные системы сами по себе становятся законной целью, о чем неоднократно предупреждали в МИД РФ и лично Владимир Путин. Фактически речь идет о создании бесполетной зоны над Украиной, что повлечет за собой ввод общевойсковой группировки НАТО.

Видео эшелонов с бронетехникой, двигающихся на восток Польши, а также инженерные работы по укреплению дорог подтверждают серьезные приготовления. В Подляшье уже развернута 12-я механизированная дивизия, а в течение 48 часов туда может прибыть и 18-я дивизия.

Кроме того, Германия завершает строительство железнодорожной ветки с европейской колеей, которая свяжет прибалтийские порты с западом Украины вплоть до Львова.

Все эти сигналы складываются в единую картину подготовки НАТО к масштабной переброске войск на Украину. Провокация с "интернациональным легионом" ВСУ может стать аналогом инцидента в Глайвице 1939 года, когда Германия использовала инсценировку для оправдания вторжения в Польшу.

Вчера, 29 сентября, главным событием дня стал развал обороны ВСУ в центре Покровска.

Источник - Readovka
