ВС РФ ликвидировали укрепрайон ВСУ северо-западнее Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 30 сентября

00:05 01.10.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 30 сентября в разрезе СВО. Русские войска добивают некогда крупный сельский укрепрайон ВСУ к северо-западу от Красного Лимана. СВР России сообщила о готовящейся провокации ВСУ в Польше с применением диверсантов в форме ВС РФ. Readovka рассмотрела, как НАТО готовит возможный ввод войск на Украину.



Выйти к Северскому Донцу



