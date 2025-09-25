|ВС РФ ликвидировали укрепрайон ВСУ северо-западнее Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 30 сентября
00:05 01.10.2025
ВС РФ ликвидировали крупный сельский укрепрайон ВСУ северо-западнее Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 30 сентября
Михаил Пшеничников
Редакция Readovka собрала самые важные события 30 сентября в разрезе СВО. Русские войска добивают некогда крупный сельский укрепрайон ВСУ к северо-западу от Красного Лимана. СВР России сообщила о готовящейся провокации ВСУ в Польше с применением диверсантов в форме ВС РФ. Readovka рассмотрела, как НАТО готовит возможный ввод войск на Украину.
Выйти к Северскому Донцу
Части 20-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ добились существенных успехов в боях за крупный сельский укрепрайон с центром в Шандриголово. После взятия под контроль этого населенного пункта к нам еще перешло под контроль соседнее Дерилово. Далее русские штурмовики продолжили добивать оставшиеся узлы обороны противника в Дробышево и Новоселке.
Учитывая, что ВСУ не сумели стабилизировать фронт в боях за Шандриголово, они сейчас едва ли в силах сдержать наше наступление. Цель русских войск – выйти к Северскому Донцу в районе села Яровая, что позволит охватить Красный Лиман с севера.
При этом неприятель пытается контратаковать в районах Ямполя и Заречного. ВСУ стремятся удержать транспортное сообщение между Северском и Красным Лиманом. Это объясняет упорство противника к востоку и северо-востоку от Лимана и его относительную готовность отступать на северо-западе. Логистика города еще не полностью "выключена": переправа у Брусовки и насыпная дорога сохраняют функциональность, но находятся под постоянной угрозой наших FPV-дронов.
Оставить угрозу охвата с севера без внимания украинское командование вынуждено из-за дефицита сил. Для ВСУ сейчас важнее сохранить маршрут снабжения Северска. Однако у такого подхода есть серьезный изъян – северные подступы к лиманской логистике можно преодолеть. Лесистая местность у Северского Донца, вероятно, станет для наших войск удобным плацдармом.
Планы противника оглашены
Служба внешней разведки России сообщила о подготовке ВСУ провокации на территории Польши. По данным СВР, украинские структуры планируют операцию "под чужим флагом", задействовав боевиков РДК (признан террористическим и запрещен в РФ) и полка им. Калиновского (признан террористическим и запрещен в РФ). ДРГ должна будет выдавать себя за российско-белорусскую разведгруппу.
Сценарий предусматривает имитацию пересечения границы Брестской области, "обезвреживание" боевиков польскими силовиками, интервью для мировых СМИ и обвинение Москвы и Минска в попытке дестабилизировать Польшу.
По мнению ГУР ВСУ, это должно резко изменить общественное мнение в Европе, где население в большинстве выступает против ввода войск на Украину и дальнейшей поддержки Киева. Важно, что боевиков планируется захватить живыми, чтобы использовать их на камеру. Это говорит о возможной вовлеченности польских спецслужб в сценарий.
Отдельно стоит отметить, что провокация может быть связана с вопросом поставок Украине крылатых ракет "Томагавк". Не исключено, что Киев стремится форсировать решение Белого дома таким образом.
Развертывание группировки НАТО
Нидерланды намерены разместить в Польше системы Patriot и NASAMS под предлогом усиления ПВО восточного фланга НАТО. Переброска запланирована на декабрь. Сегодня газета The Telegraph сообщила, что в альянсе обсуждают размещение систем ПВО на западе Украины. По его версии, такие действия "не несут риска гибели российских военных", но показывают готовность Европы пойти на риск ради поддержки Киева.
Однако подобные системы сами по себе становятся законной целью, о чем неоднократно предупреждали в МИД РФ и лично Владимир Путин. Фактически речь идет о создании бесполетной зоны над Украиной, что повлечет за собой ввод общевойсковой группировки НАТО.
Видео эшелонов с бронетехникой, двигающихся на восток Польши, а также инженерные работы по укреплению дорог подтверждают серьезные приготовления. В Подляшье уже развернута 12-я механизированная дивизия, а в течение 48 часов туда может прибыть и 18-я дивизия.
Кроме того, Германия завершает строительство железнодорожной ветки с европейской колеей, которая свяжет прибалтийские порты с западом Украины вплоть до Львова.
Все эти сигналы складываются в единую картину подготовки НАТО к масштабной переброске войск на Украину. Провокация с "интернациональным легионом" ВСУ может стать аналогом инцидента в Глайвице 1939 года, когда Германия использовала инсценировку для оправдания вторжения в Польшу.
Вчера, 29 сентября, главным событием дня стал развал обороны ВСУ в центре Покровска.