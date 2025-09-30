 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Обращение Президента Садыра Жапарова: Мы ввели избирательную систему, которой нет ни в одной стране мира
02:00 01.10.2025

Обращение Президента Садыра Жапарова
30.09.2025

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 30 сентября, выступил с обращением к народу.

Обращение Главы государства:

"Уважаемые кыргызстанцы!

Я решил вновь обратиться к вам.

В связи с тем, что 25 сентября Жогорку Кенеш принял решение о самороспуске, сегодня я подписал Указ о назначении выборов депутатов Жогорку Кенеша 8-го созыва на 30 ноября.

Таким образом, выборы депутатов Жогорку Кенеша состоятся 30 ноября этого года.



Прежде всего хочу выразить глубокую благодарность всем депутатам, которые выступили с этой инициативой и поддержали ее.

Вы подумали не о своем оставшемся одном годе депутатского срока, а о долгосрочной стабильности государства.

Вы проявили себя как государственники, думая на государственном уровне.

Потому что в будущем, если два выбора будут совпадать каждые пять лет, это, во-первых, создаст трудности для ЦИК, во-вторых, может повлиять на политическую стабильность.

В-третьих, в следующем году осенью у нас пройдут саммит Шанхайской организации сотрудничества и Всемирные игры кочевников.

Иначе говоря, нам нужно готовиться к большим мероприятиям.

Некоторые политики и оппозиционеры могут подумать, что это подготовка к президентским выборам, которые пройдут через год.

Нет, дорогие соотечественники - я не просил ни одного депутата инициировать роспуск.

Пять лет назад меня избрали с поддержкой 80 процентов населения.

Если я выдвину свою кандидатуру на следующих выборах, я уверен, что пройду с поддержкой уже 90 процентов.

Потому что я чувствую, что поддержка народа стала еще сильнее, чем прежде.

Меня радует то, что теперь установлена долгосрочная политическая стабильность.

Теперь, если даст Бог, между двумя выборами всегда будет интервал в полтора года.

Поэтому, уважаемые депутаты, вы приняли самое правильное решение, не ставя выше личные интересы.

Мы упорядочили систему управления, вывели ее в правильное русло, устранили политические кризисы и обеспечили экономический рост.

Теперь же необходимо закрепить долгосрочную стабильность.

И сегодня можно сказать, что долгосрочная стабильность установлена.

Теперь, уважаемые кыргызстанцы, суть моего обращения следующая.

За 30 лет после обретения независимости в Кыргызстане трижды происходили перевороты. И все три раза они были связаны с выборами. Трижды наше государство оказывалось на грани распада.

Это происходило потому, что выборы проходили несправедливо: голоса переписывали в пользу других кандидатов, фальсифицировали результаты, покупали голоса - словом, выборы проходили так, как того хотели правящие силы.

Старую избирательную систему мы ликвидировали.

Времена, когда заранее печатали бюллетени, грузили их грузовиками и под охраной доставляли на участки, остались в прошлом.

Сейчас все оцифровано.

Когда вы приходите на избирательный участок и проходите регистрацию, компьютер выдает вам бюллетень.

Вы выбираете кандидата и опускаете бюллетень в автоматизированный ящик для голосования.

Автоматический ящик тут же фиксирует, за кого вы проголосовали, и ждет окончания времени голосования. По окончании - в 20:00 - при нажатии соответствующей кнопки ящик сразу выдает результат: сколько голосов получил каждый кандидат.

Кроме того, бюллетени извлекаются из ящика и в присутствии наблюдателей пересчитываются вручную. Эти бюллетени хранятся в архиве в течение года.

Если какой-то кандидат усомнится в результатах по конкретному участку, он может подать заявление и инициировать повторный пересчет бюллетеней.

Словом, ни один кандидат и никакие силы не смогут усомниться в итогах выборов. Потому что наша избирательная система полностью оцифрована и автоматизирована.

В СНГ такая избирательная система есть только у нас.

Есть меткое кыргызское выражение: "Оозун сүткө күйгүзгөн айранды үйлөп ичет" - "Обжегшись на молоке, дуют и на айран".

Трижды пережив государственные перевороты из-за махинаций на выборах, мы добились того, чтобы человеческий фактор был максимально исключен: выборный процесс полностью цифровизирован и автоматизирован.

Что я хотел этим сказать.

Отныне при проведении выборов во время подсчета голосов и подведения итогов никакого влияния со стороны власти не будет.

Голоса подсчитает компьютер, и сразу же выдаст результаты.

После этого можно пересчитать и вручную. В итоге разницы не будет - результаты, выданные компьютером, и бюллетени, подсчитанные вручную, совпадут.

Теперь, уважаемые кыргызстанцы, перейдем к основной сути моего обращения.

За 30 лет вы повидали самых разных депутатов - и хороших, и плохих, и популистов, и демагогов, и крикунов, и ораторов, и богатых, и бедных, и тех, кто покупал голоса, и тех, кто их продавал.

Поэтому я уверен, что вы уже стали настоящими "мастерами" в деле выборов депутатов. На предстоящих выборах прошу вас голосовать только за достойных. Выбор достойных теперь полностью в ваших руках.

Не ограничивайтесь понятием "наш человек". Пусть он выдвинется из Чаткала или Алая, из Ат-Башы или Каркыры - все они ваши. Мы все - один народ.

Согласно действующему закону от каждого округа избираются по три депутата; третье место закреплено за женщинами.

Раньше женщины участвовали в выборах на равных условиях с мужчинами.

Видите?

Мы ввели систему, которой нет ни в одной стране мира. Мы сказали: права женщин не должны быть ограничены. Мы - народ, который уважает женщин. Из нашего народа вышли женщины, управлявшие страной, и героини, защищавшие Родину.

Те самые страны, которые громко заявляют о защите прав человека и прав женщин, на самом деле не создают таких условий для женщин.

Их слова расходятся с делами.

Других они хорошо умеют учить и требовать, но сами эти требования на практике не выполняют.

Уважаемые кыргызстанцы!

Мы, власть, создали все условия для проведения честных выборов.

Теперь вам нужно научиться честно голосовать.

Не продавайте свои голоса. Если кандидат придет к вам с предложением "купить голос", выведите такого на чистую воду и публично пристыдите, чтобы он больше никогда не осмелился делать подобное.

Не верьте обещаниям вроде "я построю дороги, школы, детские сады" или "я достану вам луну с неба".

Депутат не занимается строительством - депутат пишет законы, контролирует их исполнение, служит мостом между народом и властью, выявляет проблемы округа и способствует их решению.

Депутат, купивший ваш голос, не будет работать для вас или для государства - он будет пять лет работать на себя, чтобы вернуть средства, потраченные на выборы. Если вы продадите свой голос, вы не увидите такого депутата в своем округе в течение пяти лет.

Будет еще один тип кандидатов.

Они умеют красиво говорить, а на деле ничего не умеют.

Таких депутатов вы уже видели и видите до сих пор. Берегитесь таких депутатов.

Не выбирайте на этих выборах "тех же самых", чтобы потом пять лет не жаловаться на бездарных депутатов.

Если будете жаловаться - будете жаловаться на самих себя.

Кого бы вы ни выбрали, они станут вашими депутатами на 5 лет.

С этого момента больше не будет той хаотичной системы, когда, попав в партийный список и заплатив миллион долларов, незнакомый человек становился депутатом.

С этого момента депутатов вы будете выбирать напрямую из ваших же рядов.

Мы, власть, создали все условия, чтобы "народ сам выбирал кандидата".

Теперь вы, не совершая ошибок, выберите, а затем проголосуйте.

В этот раз выбирайте действительно народных депутатов - ваших собственных представителей.

Хочу также обратиться к работникам местных администраций (айыл окмоту), к госслужащим, а также к учителям и врачам.

Не вмешивайтесь в ход выборов - вмешательство повлечет за собой не только увольнение, но и строгую ответственность.

Мы не запрещаем вам участвовать во встречах кандидатов с народом.

Ходите на такие собрания, слушайте программы кандидатов и голосуйте за того, кто вам по душе. Но не принимайте участия в агитации.

Не бегайте с намерением "провести одного кандидата" или "не допустить другого".

Эти выборы я лично буду контролировать от начала до конца как арбитр.

Если в каком-то округе будут зафиксированы несправедливые действия, я сам приму участие в разбирательствах ЦИК или создам комиссию и направлю туда своих доверенных людей.

Каждое дело будет рассмотрено справедливо.

Давайте стремиться к вершинам цивилизации, как это делают развитые страны.

Усилим экономику, укрепим оборону и безопасность.

До каких пор мы будем пребывать в постоянных спорах?

Иными словами, эти выборы должны стать самыми прозрачными и справедливыми в нашей истории.

Кого народ захочет видеть кандидатом - тот и должен победить.

Мы готовы работать с теми депутатами, которые будут избраны народом.

Спасибо за внимание!".

***

Глава ЦИК: Если нет женщин-кандидатов - выборы в округе отменят
11 июня 2025

- Как поступят, если женщин-кандидатов мало, а голосов у них еще меньше?

- Еще одна важная особенность новой системы обеспечение гендерного представительства. Поскольку женщины составляют 52% избирателей, в законе предусмотрено требование: не менее 30 депутатских мандатов должны быть распределены между представителями одного пола. Это может быть как женский, так и мужской пол.

Например, если в каком-либо округе все три лидирующих кандидата - мужчины, но по количеству голосов женщина заняла седьмое место, то, в соответствии с законом, мандаты получат два мужчины, а третий мандат перейдет к женщине, набравшей наибольшее количество голосов среди женщин в этом округе. Эта норма гарантирует не менее 30 депутатов одного пола в составе парламента. Та же норма применяется и в случае с мужчинами.

Особое внимание уделяется представительству женщин. Если в избирательном округе не будет зарегистрировано ни одной женщины-кандидата, выборы не состоятся. Закон требует обязательного участия обоих полов - это правило необходимо для обеспечения гендерного баланса в парламенте.

Когда обсуждался новый закон, некоторые депутаты предлагали разрешить избирателям голосовать сразу за трех кандидатов, учитывая многомандатный характер округов. Однако большинство парламентариев отклонили это предложение. В результате, в принятом законе закреплена норма, согласно которой один избиратель может отдать голос только за одного кандидата.

Источник - President.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1759273200


