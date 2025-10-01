Трамп на локомотиве: США врываются в борьбу за Центральную Азию, - Игорь Кармазин

02:45 01.10.2025 Трамп на локомотиве: США врываются в борьбу за Центральную Азию

Страны региона заключили с Вашингтоном рекордные соглашения



Игорь Кармазин

1 октября 2025



Крупнейшие страны Центральной Азии почти одновременно заключили с США рекордные соглашения. Казахстан договорился о закупке грузовых локомотивов на $4 млрд, Узбекистан обязался приобрести самолеты на $8 млрд. Эксперты подтверждают: Вашингтон стремится нарастить свое влияние в регионе. "Известия" разбирались в ситуации.



Контракты века



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в конце сентября посетил США с рабочим визитом. В ходе поездки он выступил на 80-й сессии Генассамблеи ООН, а также встретился со множеством американских чиновников и бизнесменов. Главным итогом стало заключение контракта на закупку американских грузовых локомотивов на общую сумму $4 млрд.



Президент США Дональд Трамп в своей соцсети не скрывал восторга, назвав произошедшее крупнейшей в истории сделкой по покупке железнодорожного оборудования. Министр торговли США Говард Латник отметил, что в результате сотрудничество двух стран выйдет на новый уровень. В пресс-службе казахстанского лидера подчеркнули, что локомотивы произведут на заводе Wabtec Kazakhstan, который работает в Астане с 2009 года.



Токаев также провел переговоры с представителями крупнейших американских корпораций. На встрече с руководством Chevron обсуждалось расширение добычи на нефтегазовых месторождениях Тенгиз и Карачаганак. С председателем совета директоров PepsiCo поговорили о строительстве завода снеков в Алматинской области. С вице-президентом Amazon обсудили создание регионального хаба спутниковой связи и инвестиции в размере $200 млн.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев также посетил сессию Генассамблеи ООН и встретился с представителями американского бизнес-истеблишмента. В его случае главным эпизодом стал контракт на закупку 22 новейших самолетов Boeing 787-9 Dreamliner. Сумма сделки оценивается в $8 млрд, поставки должны начаться в 2031 году.



На расширенной встрече с представителями бизнеса Узбекистан заключил соглашения с рядом крупных иностранных компаний. На мероприятии Мирзиеев сообщил, что лично гарантирует американцам успешность работы в республике, а также объявил о создании в министерстве инвестиций Узбекистана должности замминистра по работе с США.



Под конец визита Мирзиеев лично встретился с Дональдом Трампом. Тот назвал коллегу человеком слова, а сделку с Boeing - великой. Узбекский лидер в ответ сообщил, что по итогам его встреч в Нью-Йорке сформирован портфель контрактов и перспективных проектов на сумму свыше $100 млрд, а его собеседник якобы достоин Нобелевской премии мира и обязательно должен приехать в Самарканд.



В расфокусе внимания



Отношения США и стран Центральной Азии пережили несколько этапов. В 1990-е годы Вашингтон одним из первых признал независимость пяти республик, но в дальнейшем какой-то продуманной геополитической стратегии не появилось. Во многом это объяснялось удаленностью региона, отсутствием выхода к Мировому океану, а также тем, что территория считалась зоной исключительного российского влияния.



Экономическое взаимодействие при этом развивалось вполне активно. В начале 1990-х правительство Казахстана и американский нефтегазовый гигант Chevron подписали соглашение о создании совместного предприятия "Тенгизшевройл". Компания занялась разработкой Тенгизского месторождения и стала крупнейшей нефтедобывающей структурой Центральной Азии.



В 2001 году произошел первый серьезный всплеск интереса США к региону. После терактов 11 сентября американцы начали военную операцию в Афганистане. Для ведения боевых действий им понадобился надежный тыл. В итоге в киргизском Манасе и узбекском Ханабаде появились американские военные базы. Тогда могло показаться, что военно-техническое сотрудничество будет тесным и долгосрочным, но постепенно оба пункта дислокации оказались свернуты.



Далее снова установилось затишье, хотя важные инициативы периодически появлялись. Так, в 2015 году родилась дипломатическая платформа С5+1 для встреч американских представителей с лидерами центральноазиатских государств. В 2020 году Госдеп впервые опубликовал программный документ о стратегии США в регионе на период до 2025 года. Среди приоритетов назывались совместная борьба с терроризмом и развитие связей стран ЦА с Афганистаном.



В 2022 году произошел новый всплеск интереса Вашингтона к региону. После начала СВО западные страны ввели против Москвы жесткие санкции, и на этом фоне резко вырос товарооборот РФ со странами Центральной Азии. В Вашингтоне заподозрили, что соседи России помогают ей обходить многочисленные ограничения, и начали всеми возможными способами давить на страны региона.



Чиновники Госдепа тогда зачастили в центральноазиатские столицы, не стеснялись угрожать и уговаривать, прямо признавали, что намерены "отстыковать" регион от Москвы. Вашингтон также вводил точечные санкции против компаний, которые подозревали в нарушении санкций. Кульминацией стала личная встреча Джо Байдена с пятью лидерами стран в сентябре 2023 года.



Определенных успехов США в итоге добились. Например, в Центральной Азии перестали принимать карты российской платежной системы "Мир". В целом, однако, эффект от этих усилий оказался ограниченным. Дело в том, что заокеанские гости произносили много громких слов, но не предлагали никакой замены торговле с Россией и не говорили о компенсациях.



Может показаться, что сейчас ситуация изменилась. Действительно, на повестке оказались знаковые сделки, которые - в случае выполнения по определенным направлениям - довольно тесно свяжут страны ЦА с США. Пока, однако, у наблюдателей и экспертов хватает скепсиса. Во-первых, подробности сделок остаются неизвестными. Сложно даже сказать, идет ли речь о согласованных контрактах или это пока только меморандумы о намерениях.



Кроме того, есть сомнения в эффективности и прозрачности достигнутых договоренностей. Так, узбекские авиационные специалисты говорят, что контракт на покупку самолетов выглядит нереалистичным. Согласно одной из публикаций, один Boeing 787-9 Dreamliner стоит до $300 млн, то есть максимальная стоимость 22 бортов не должна превышать $6,6 млрд, что явно меньше обозначенных $8 млрд.



Под номером ШОС



Депутат Госдумы, член комитета по бюджету Сергей Чижов считает, что речь идет о громких, но все-таки точечных инициативах.



- Важно отметить, что локомотивы для Казахстана будут собираться на американском заводе, расположенном в Астане. Тем самым республика инвестирует не только в американскую, но и в собственную экономику, у себя дома создает рабочие места. Что касается дальнемагистральных "Боингов", то это высокотехнологичный продукт, аналога которому пока нет в России и Китае, - подчеркивает он.



Чижов добавляет, что в таких условиях вряд ли стоит делать вывод об изменении баланса сил в Центральной Азии.



- В регионе по-прежнему сильно влияние России и КНР. Обе страны незаменимы и для экономик всех пяти стран в целом, и для отдельных отраслей. Кроме того, Астана и Ташкент входят в ШОС, Казахстан еще и участвует в российских инициативах ЕАЭС и ОДКБ. Вашингтон на сегодняшний день такой уровень сотрудничества предложить не может, - отмечает Сергей Чижов.



Завотделом Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин говорит, что нынешняя американская администрация нацелена на яркие жесты и громкие сделки, а вот с долгосрочной стратегией есть сложности.



- Трампу важно постоянно демонстрировать успешность своего внешнеполитического курса. Нынешние сделки как раз решают эту задачу: американским избирателям показывают, что президент "прогнул" очередных иностранных лидеров, вытряс из них деньги, создал рабочие места. Какой-то устойчивой стратегии Вашингтона по Центральной Азии при этом не просматривается. США, конечно, хотят потеснить Россию и Китай, они от этой задачи никогда не отказывались, но с конкретными целями и инструментами проблемы, - рассуждает Андрей Грозин.



Руководитель Центра общественной дипломатии и анализа мировой политики, научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Воробьев говорит, что американцы укрепляют позиции в регионе, забирают под свой контроль долю высокотехнологичного рынка.



- Я не думаю, что эти сделки что-то принципиально изменят, но определенный рост влияния США будет. Особенно я бы обратил внимание на Узбекистан, который довольно уверенно развивается. Вполне вероятно, что американцы и европейцы будут и дальше укреплять здесь свои позиции. Для России это не очень хорошо, потому что вместе с ростом экономического взаимодействия увеличиваются политические контакты, а также растет влияние некоммерческих организаций, - объясняет Александр Воробьев. Источник - Известия

