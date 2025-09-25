Посол РФ раскрыл подробности визита Путина в Таджикистан

03:00 01.10.2025

В рамках государственного визита президента РФ в республику планируется провести ряд многосторонних мероприятий, посвященных сотрудничеству



ДУШАНБЕ, 30 сен - Sputnik. Россия и Таджикистан в скором времени обсудят широких круг вопросов многостороннего сотрудничества.



Это планируется сделать во время визита президента РФ Владимира Путина в Душанбе, заявил посол РФ в республике Семен Григорьев.



Кроме того, дипломат озвучил состав российской делегации.



"Путина будет сопровождать высокопоставленная делегация: многие министры, возглавляющие силовой блок, экономический блок, гуманитарный блок, будут сопровождать его в этой поездке", - указал Григорьев.



Стороны намерены обсудить самый широкий круг вопросов, продолжил он. Среди них - и экономика, и международная ситуация, и гуманитарное сотрудничество, и ситуация в регионе.



"Мы ожидаем больших и интересных результатов от предстоящих переговоров", - поделился посол.



Владимир Путин посетит Таджикистан с государственным визитом 9 октября.



Известно, что российский лидер в ходе поездки в республику примет участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, а также в саммите Россия - Центральная Азия.