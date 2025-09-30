Италия заходит в Центральную Азию через Казахстан, - Виктория Панфилова

03:38 01.10.2025 Италия заходит в Центральную Азию через Казахстан

Астана ждет от Рима помощи в развитии цифровых технологий и искусственного интеллекта



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

30.09.2025



Президент Италии Серджио Маттарелла оценил IT-достижения Казахстана, посетив крупнейший в Центральной Азии Astana Hub. Визит итальянского лидера 30 сентября в IT-стартап-парк стал кульминацией программы, включающей переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Растущий интерес Италии к Казахстану и в целом к Центральной Азии подчеркивает стремление Рима к углублению политических, экономических и культурных связей в условиях международной конкуренции.







Президент Касым-Жомарт Токаев, приветствуя Серджио Маттареллу в Астане, заявил, что визит открывает "новую главу" в двусторонних отношениях. Этот шаг является продолжением многолетней работы Италии в регионе: за последние 20 лет итальянские инвестиции в экономику Казахстана превысили 7 млрд долл., а число действующих итальянских компаний достигло 250.



В контексте торгово-экономического сотрудничества, несмотря на некоторое снижение торгового оборота за первые 8 месяцев текущего года до 11,3 млрд долл. (с основным вкладом казахстанского экспорта в 9,4 млрд долл.), объем двустороннего товарооборота прошлого года достиг 20 млрд долл. Казахстан активно наращивает поставки таких товаров, как пшеница, и осваивает новое экспортное направление – подсолнечное масло. Кроме того, отмечен шестикратный рост экспорта металлических изделий. При этом нефть по-прежнему остается ключевой статьей экспорта. Обе страны видят значительный потенциал для дальнейшего развития в таких перспективных областях, как транспортная связность и высокие технологии.



Казахстан проявляет особый интерес к IT-сфере, которая является одним из главных направлений развития республики. По словам Токаева, "масштабная цифровизация и внедрение искусственного интеллекта являются ключевой национальной стратегией Казахстана". Он убежден, что этот курс позволит значительно улучшить качество жизни граждан, модернизировать экономику и обеспечить стране место среди передовых государств мира, совершив "мощный рывок в развитии" в условиях нового технологического уклада. Токаев выразил уверенность, что Италия может стать ценным партнером Казахстана в развитии этого стратегически важного направления.



Главы государств договорились об обмене опытом в области цифровых технологий, искусственного интеллекта и больших баз данных. Токаев заверил Маттареллу в готовности страны к совместной работе над инновационными проектами в сферах финансов и туризма, а также в создании благоприятных условий для итальянских компаний.



Политолог Валихан Бахретдинов видит значительный потенциал для сотрудничества между Казахстаном и Италией, в том числе в сфере атомной энергетики. Он отметил, что "у итальянцев есть хороший опыт в плане строительства атомных электростанций, возможен обмен технологиями. На хорошем уровне находится технологическое производство, двигатели, машиностроение". По мнению эксперта, Италия обладает передовыми технологиями и богатым культурным наследием, в то время как Казахстан располагает развитой транзитной инфраструктурой, значительными ресурсами и региональным влиянием. Объединение этих сильных сторон позволит сторонам выстроить долгосрочную стратегию партнерства.



Недавний визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Астану (в мае 2025 года) стал важным этапом, закрепив внушительный пакет договоренностей, охватывающих широкий спектр вопросов – от реадмиссии до меморандумов о критически важных ресурсах. За сухими формулировками стоят конкретные проекты в таких ключевых областях, как энергетика, промышленность и водное хозяйство. Одним из наиболее амбициозных проектов является создание инженерно-промышленного хаба, ориентированного не только на Центральную Азию, но и на Кавказ. В этом контексте нынешний визит президента Италии может стать логичным продолжением этих усилий и открыть новые горизонты для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.



В ходе визита Джорджи Мелони в Казахстан в Астане провели саммит на высшем уровне "Центральная Азия – Италия", по итогам которого была принята совместная декларация. В одном из ее пунктов подчеркнуто стратегическое значение Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) как ключевого коридора, соединяющего Центральную Азию и Европу. Лидеры стран региона призвали итальянские компании активно участвовать в транспортных проектах, а также в сферах инфраструктуры и консалтинга.



Декларация отражает поддержку Италией усилий Центральной Азии по углублению регионального сотрудничества, в том числе через формат консультативных встреч глав государств. Особое внимание было уделено продвижению мира и процветания в регионе: лидеры приветствовали подписание Договора о государственной границе между Киргизией и Таджикистаном, а также определения точки их соприкосновения с Узбекистаном.



Токаев выразил уверенность, что диалоговая площадка "Центральная Азия – Италия" придаст импульс региональному сотрудничеству. Серджио Маттарелла, в свою очередь, заявил, что Италия готова стать ключевым транспортным звеном, используя свое преимущественное положение в Средиземноморье, для продвижения центральноазиатских товаров на рынки Европы и Африки.



Интерес Европы к Центральной Азии, как подчеркивают эксперты, растет, но логистические и геополитические барьеры остаются преградой. В частности, отсутствие выхода к морю стран Центральной Азии является фундаментальным ограничением. Кроме того, местные власти сталкиваются с комплексными вызовами, такими как санкционное давление. Например, использование иранских портов для торговых операций может вызвать негативную реакцию большинства стран ЕС и США из-за действующих санкций, ограничивающих иранский экспорт.



Несмотря на то что порты Карачи и Гвадара представляют собой альтернативные логистические маршруты, внутренние угрозы, связанные с деятельностью различных экстремистских группировок, делают их использование рискованным.



Италия намерена и далее "заходить" в страны Центральной Азии. Следующий саммит "Центральная Азия – Италия" пройдет в Бишкеке в 2027 году, а IV конференция министров иностранных дел состоится в Италии в 2026 году.



Токаев и Маттарелла обратили особое внимание на продолжающуюся эскалацию вооруженных конфликтов в мире, подчеркнув, что "все проблемы должны решаться только мирным политико-дипломатическим путем в соответствии с Уставом ООН".



Казахстан и Италия выстраивают сотрудничество и в сфере культуры и образования. По словам главы Казахстана, в настоящее время более 4 тыс. казахстанских студентов обучаются в ведущих вузах Италии. В этом году на базе Жетысуского университета им. Ильяса Жансугурова начал работу филиал Политехнического университета Марке. "Уверен, что это учебное заведение предоставит нашей молодежи возможность получить качественное образование", – сказал Касым-Жомарт Токаев. Всего между университетами подписано 58 соглашений.



Токаев также сообщил, что одной из улиц Астаны присвоено имя легендарного итальянского путешественника Марко Поло. В Риме, в свою очередь, будет установлен памятник казахскому поэту и просветителю Абаю Кунанбаеву. А в следующем году в старейшем театре Сан-Карло в Неаполе будет поставлена опера "Абай". Успехи Рима в культурной и академической дипломатии могут значительно усилить его "мягкую силу" в долгосрочной перспективе. Источник - НГ

