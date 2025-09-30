 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Среда, 01.10.2025
16:30  В Казахстане будет создан Университет искусственного интеллекта. Токаев поручил правительству
11:33  Эмомали Рахмон освободил от должностей ряд судей и чиновников
04:55  Решать водный вопрос в ЦА можно только сообща, но не с Ротшильдами, - Марат Нургожаев
03:51  Запад научился генерировать пандемии страха, - Тимофей Бордачев
03:38  Италия заходит в Центральную Азию через Казахстан, - Виктория Панфилова
03:00  Посол РФ раскрыл подробности визита Путина в Таджикистан
02:45  Трамп на локомотиве: США врываются в борьбу за Центральную Азию, - Игорь Кармазин
02:00  Обращение Президента Садыра Жапарова: Мы ввели избирательную систему, которой нет ни в одной стране мира
00:05  ВС РФ ликвидировали укрепрайон ВСУ северо-западнее Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 30 сентября
Вторник, 30.09.2025
18:07  СВР России: Киев готовит новую резонансную провокацию
17:52  Keep Germans down. Америка опускает Германию и вместе с ней всю Европу, - Алексей Белов
17:18  Мюнхенский сговор. 30 сентября 1938 года лидеры Германии, Италии, Британии и Франции подписали соглашение...
14:05  Zeit: Инвестиции в апокалипсис. Цена на золото достигла нового исторического максимума
12:54  Газовый альянс РФ и Ирана как база новой энергетической архитектуры Евразии, - Егор Лисовенко
12:48  KazAID: строительство школы в Турции вышло на финишную прямую
12:17  СП: Все, кто называл Трампа "российским шпионом", начали таинственно исчезать
08:37  Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с кончиной Исмаила Джурабекова
04:30  НГ: Впервые в истории премьером Японии может стать женщина
01:31  Podrobno.uz: Как Казахстан собирается стать цифровым государством и что это даст Узбекистану
00:48  Тюркский мир усиливает интеграцию, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ разрывают оборону ВСУ в центре Покровска – итоговая сводка Readovka за 29 сентября
Понедельник, 29.09.2025
21:00  В США решили платить школьникам за посещение уроков
19:54  Андрей Келин: Лондон еще не создал ракеты, которые хочет поставлять Киеву
15:08  Перестановки во власти: почему президент Токаев меняет команду, - Данияр Ашимбаев
14:31  Цена золота достигла нового максимума, превысив $3800 за унцию
13:22  Погранслужба США наводнила центр Чикаго и начала задержания мигрантов (видео)
10:09  Жаслан Мадиев стал Министром искусственного интеллекта и замом премьера Казахстана
09:45  Европу охватил очень опасный психоз, – Федор Лукьянов
09:39  Взгляд: Россия отвергает американский принцип "бизнеса через силу"
02:46  Очередной поворот во внешней политике Казахстана, - Виктория Панфилова
01:05  Иран передал России около 34 км земли под строительство ж/д линии Решт - Астара
00:05  ВС РФ расчленяют оборону ВСУ в застройке Покровска – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 28.09.2025
23:50  Оппозиционные партии лидируют на выборах в Молдавии
20:21  Индия может закупить российский истребитель пятого поколения Су-57, - Владимир Прохватилов
15:29  Власти Молдавии готовят аргументы для аннулирования неправильных результатов парламентских выборов
15:09  Вброс от WSJ: Си Цзиньпинь требует от Трампа "сдать Тайвань"
13:59  Выступая в ООН, Трамп предложил "союзникам" убиться об Россию, - Александр Храмчихин
00:31  SHOT: узбекская компания Air Samarkand три месяца удерживает зарплату россиянам
00:05  Британский лев. Половины зубов нет, и хромает. Но кусаться не разучился, - Андрей Медведев
Суббота, 27.09.2025
23:46  В Киргизии на дороге от Иссык-Куля до китайской границы построят два самых сложных тоннеля
20:45  ФСК: За что Грузия опустила на дно украинского комика?
19:11  В Узбекистане началась зачистка сторонников России. В Ташкенте задержан блогер Азиз Хакимов (Товарищ Азиз)
13:06  Взгляд: Почему никто точно не знает, что такое Государство Палестина
13:02  СВР России: Европа готовится оккупировать Молдавию
02:37  СП: Крым и Северный Кипр. Кому нужнее признание
01:27  КТЖ объяснил сделку по 300 американским локомотивам за $4,2 млрд
00:48  Туманные перспективы углубления сотрудничества Центральной Азии и Европейского союза, - Тахир Омоев
00:05  Встречное сражение у Доброполья вошло в свою кульминацию – итоговая сводка Readovka за 26 сентября
Пятница, 26.09.2025
17:00  Китаю и США необходимо найти правильный путь сосуществования
16:05  Узатом и Росатом создадут учебный кластер в атомной сфере - от детсада до вуза
16:00  Ритуальная жертва для диктатуры, - Сергей Кожемякин
15:43  Палестина подала заявку на членство в БРИКС
15:24  Министром иностранных дел Казахстана назначен бывший посол в РФ Ермек Кошербаев
12:51  Трамп решил уничтожить всю украинскую армию, - Кирилл Стрельников
12:43  МК: историк Шишкин назвал причину антироссийского курса Европы
02:10  Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил планы баллотироваться на пост генсека ООН в декабре 2026 г
01:13  Путин: Россия запустит первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым циклом. Выступление на Глобальном атомном форуме
00:05  ВС РФ начали наступление с целью отсечь Северск от снабжения – итоговая сводка Readovka за 25 сентября
Четверг, 25.09.2025
22:35  В Калмыкии стартовал III Международный буддийский форум
17:58  Как Казахстан привлекает иностранных криптоинвесторов
17:03  "Нет права на ошибку". Глава "Узатома" о безопасности первой узбекской АЭС
    Таджикистан   |   КАДРЫ   | 
Эмомали Рахмон освободил от должностей ряд судей и чиновников
11:33 01.10.2025

Кадровые назначения
30.09.2025 17.26
город Душанбе

Сегодня Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон принял для беседы кадры, предложенные на должности заместителей и судей Конституционного суда, Верховного суда и Высшего экономического суда Республики Таджикистан.

В соответствии с пунктом 8 статьи 69 Конституции Республики Таджикистан предложения Президента Республики Таджикистан об отзыве с должности заместителя председателя Конституционного суда - Каримзода Карима Мазие, с должности судьи Верховного суда Республики Таджикистан - Хушмахмадзода Алифмо, Джуразода Насиба Ермада, Пулоди Мавджуды Комил в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности судьи, Вахобзода Шахло Хотам, Оймахмадзода Махмаджона - с должности судей Верховного суда, Раджабзода Парвины Шариф - с должности судьи Высшего экономического суда Республики Таджикистан в связи с окончанием срока полномочий судьи, Абдурахимзода Дилором Рустам - с должности судьи Конституционного суда, Рахмонзода Саидали Сабзали - с должности заместителя председателя Верховного Суда Республики Таджикистан – председателя Военной коллегии, Рахимзода Хисрава Абдурахмона, Наимзода Бахтиера Рахмона - с должности судей Высшего экономического суда Республики Таджикистан в связи с переходом на другую должность, а также предложения Президента Республики Таджикистан об избрании Абдурахимзода Дилором Рустам - заместителем председателя Конституционного суда и Сохибзода Мухаммаджона Махмадали – судьей Конституционного суда, Раджабзода Хотама Назара -заместителем председателя Верховного Суда Республики Таджикистан – председателем Военной коллегии, Мирзозода Мавлудахон Зайни, Баротзода Хусейна Наджота, Азизи Джалолиддина Азизходжа, Мирзозода Манучехра Хасана, Рахимзода Хисрава Абдурахмона на должность судьи Верховного суда Республики Таджикистан, Рахмонзода Саидали Сабзали на должность первого заместителя председателя Высшего экономического суда Республики Таджикистан, Раджабзода Парвина Шариф на должность судьи Высшего экономического суда Республики Таджикистан были направлены в Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

***



***

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Освободить Сохибзода Мухаммаджона Махмадали от должности первого заместителя директора Национального центра законодательства при Президенте Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.

Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
29 сентября 2025 года
№РП-880

Источник - President.tj
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1759307580


