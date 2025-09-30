Эмомали Рахмон освободил от должностей ряд судей и чиновников

11:33 01.10.2025

Кадровые назначения

30.09.2025 17.26

город Душанбе



Сегодня Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон принял для беседы кадры, предложенные на должности заместителей и судей Конституционного суда, Верховного суда и Высшего экономического суда Республики Таджикистан.



В соответствии с пунктом 8 статьи 69 Конституции Республики Таджикистан предложения Президента Республики Таджикистан об отзыве с должности заместителя председателя Конституционного суда - Каримзода Карима Мазие, с должности судьи Верховного суда Республики Таджикистан - Хушмахмадзода Алифмо, Джуразода Насиба Ермада, Пулоди Мавджуды Комил в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности судьи, Вахобзода Шахло Хотам, Оймахмадзода Махмаджона - с должности судей Верховного суда, Раджабзода Парвины Шариф - с должности судьи Высшего экономического суда Республики Таджикистан в связи с окончанием срока полномочий судьи, Абдурахимзода Дилором Рустам - с должности судьи Конституционного суда, Рахмонзода Саидали Сабзали - с должности заместителя председателя Верховного Суда Республики Таджикистан – председателя Военной коллегии, Рахимзода Хисрава Абдурахмона, Наимзода Бахтиера Рахмона - с должности судей Высшего экономического суда Республики Таджикистан в связи с переходом на другую должность, а также предложения Президента Республики Таджикистан об избрании Абдурахимзода Дилором Рустам - заместителем председателя Конституционного суда и Сохибзода Мухаммаджона Махмадали – судьей Конституционного суда, Раджабзода Хотама Назара -заместителем председателя Верховного Суда Республики Таджикистан – председателем Военной коллегии, Мирзозода Мавлудахон Зайни, Баротзода Хусейна Наджота, Азизи Джалолиддина Азизходжа, Мирзозода Манучехра Хасана, Рахимзода Хисрава Абдурахмона на должность судьи Верховного суда Республики Таджикистан, Рахмонзода Саидали Сабзали на должность первого заместителя председателя Высшего экономического суда Республики Таджикистан, Раджабзода Парвина Шариф на должность судьи Высшего экономического суда Республики Таджикистан были направлены в Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан.



