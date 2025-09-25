В Казахстане будет создан Университет искусственного интеллекта. Токаев поручил правительству

16:30 01.10.2025

Токаев: Развитие ИИ выведет Казахстан на новый уровень



Президент провел первое заседание Совета по развитию искусственного интеллекта.



Глава государства обозначил приоритетные направления цифровой трансформации Казахстана и подчеркнул ключевую роль ИИ в обеспечении конкурентоспособности страны:



- искусственный интеллект становится основным фактором устойчивого развития и залогом сохранения национального суверенитета



- поставлена задача сделать Казахстан полноценной цифровой страной в ближайшие три года



- уже есть прогресс: более 92% госуслуг предоставляются онлайн, доля безналичных расчетов превышает 85%, граждане активно используют цифровые сервисы



- развитие ИИ должно идти параллельно с подготовкой профессиональных кадров и повышением квалификации специалистов



- необходимо развивать собственные технологические решения и создавать новые университеты для подготовки специалистов в области ИИ



- программа AI-Sana позволила сертифицировать свыше 440 тыс. студентов, однако остается потребность в специализированных учебных заведениях и систематическом обучении профессионалов



- особое внимание уделено вопросам международного сотрудничества и адаптации мировых практик



Президент подчеркнул, что без развития искусственного интеллекта невозможно выдержать глобальную конкуренцию. По его словам, сегодня цифровые системы и искусственный интеллект стали важнейшим условием суверенитета страны и движущей силой экономического роста.



