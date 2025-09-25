|В Казахстане будет создан Университет искусственного интеллекта. Токаев поручил правительству
16:30 01.10.2025
Токаев: Развитие ИИ выведет Казахстан на новый уровень
Президент провел первое заседание Совета по развитию искусственного интеллекта.
Глава государства обозначил приоритетные направления цифровой трансформации Казахстана и подчеркнул ключевую роль ИИ в обеспечении конкурентоспособности страны:
- искусственный интеллект становится основным фактором устойчивого развития и залогом сохранения национального суверенитета
- поставлена задача сделать Казахстан полноценной цифровой страной в ближайшие три года
- уже есть прогресс: более 92% госуслуг предоставляются онлайн, доля безналичных расчетов превышает 85%, граждане активно используют цифровые сервисы
- развитие ИИ должно идти параллельно с подготовкой профессиональных кадров и повышением квалификации специалистов
- необходимо развивать собственные технологические решения и создавать новые университеты для подготовки специалистов в области ИИ
- программа AI-Sana позволила сертифицировать свыше 440 тыс. студентов, однако остается потребность в специализированных учебных заведениях и систематическом обучении профессионалов
- особое внимание уделено вопросам международного сотрудничества и адаптации мировых практик
Президент подчеркнул, что без развития искусственного интеллекта невозможно выдержать глобальную конкуренцию. По его словам, сегодня цифровые системы и искусственный интеллект стали важнейшим условием суверенитета страны и движущей силой экономического роста.
В Казахстане будет создан университет искусственного интеллекта
Разработать концепцию специализированного исследовательского университета Касым-Жомарт Токаев поручил правительству. Новый вуз получит особый статус и будет ориентирован на подготовку высококлассных специалистов, способствующих внедрению технологий ИИ в экономику страны.
По мнению главы государства, основная цель университета заключается в создании центра науки, образования, инноваций и международной коммуникации. Этот проект призван способствовать интеграции лучших образовательных практик и обеспечению высокого уровня подготовки будущих поколений казахстанцев.
Кроме того, Токаев указал на важность персонализации процесса обучения с использованием технологий искусственного интеллекта. Такие методы позволяют учитывать индивидуальные особенности учащихся и повышать эффективность образовательной системы.
Реализация инициативы направлена на укрепление позиций Казахстана в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке знаний и технологий. Подготовка соответствующих предложений поручена правительству до конца текущего года.