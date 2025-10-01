ФСК: У России и Китая появился шанс оздоровить Организацию тюркских государств?

18:19 01.10.2025 Почему у России и Китая появился шанс оздоровить Организацию тюркских государств?

Пока ОТГ не столько создает собственную повестку, сколько пытается примазаться к другим



01.10.2025 | Юрий КУЗНЕЦОВ



В конце сентября в Будапеште открыли Центр изучения тюркского мира. Это международное событие, с одной стороны, снова напомнило о роли Организации тюркских государств (ОТГ) в мире, и в Средней Азии в частности. С другой стороны, в последнее время от главных "туранистов" появились любопытные месседжи в пользу трансформации курса ОТГ. Но обо всем по порядку.



На торжественной церемонии присутствовали госсекретарь Венгрии по международным коммуникациям Ковач, посол Турции в Будапеште Экшиоглу, дипломаты, а также, разумеется, гости из тюркских стран. В своем выступлении Ковач подчеркнул стратегическое значение отношений Венгрии с тюркским миром, отметив, что статус наблюдателя в Организации тюркских государств (ОТГ) играет важную роль в формировании нового геополитического ландшафта XXI века.



По его словам, Центр станет площадкой для подготовки специалистов и укрепления гуманитарных и политических связей между Венгрией и тюркскими странами. В ходе мероприятия также затрагивались вопросы дипломатии, внешней политики, научного сотрудничества, а также растущая роль ОТГ в мировой политике.



Вот уже 4 года как "Тюркский совет", трансформировавшийся в ОТГ в 2021 г., превратился в более обязывающую структуру с упором на политико-дипломатическое направление. Не стоит забывать и о Концепции тюркского мира до 2040 г., охватывающей сферы политики и безопасности, экономики и отраслевого развития, принцип инфраструктурной взаимозависимости, расширения контактов между людьми. Организация располагает и Стратегией развития на период до 2040 года. Кроме того, относительно недавно был учрежден Тюркский инвестиционный фонд с уставным капиталом до 500 млн. долл.



Участники ОТГ акцентируют особое внимание на проблеме транспортной взаимосвязанности тюркских государств, в частности необходимости дальнейшего развития Транскаспийского международного коридора "Восток – Запад". На саммитах ОТГ и не только там президент Турции Реджеп Эрдоган неоднократно указывал на то, что тюркские государства находятся на пересечении стратегических экономических коридоров, называл трубопровод "Баку – Тбилиси – Джейхан" одним из успешных энергопроектов.



В то же время хорошо заметна культурно-гуманитарная экспансия Анкары на страны Центральной Азии путем формирования идеи по переходу тюркских государств на общий алфавит, продвижение общей истории тюркских народов и постепенного внедрения концепции "Шесть государств – одна нация". Точнее и честнее было бы назвать данную концепцию "Пять государств – для одной нации".



ОТГ уже представляет собой достаточно серьезный экономический и культурный блок с прицелом на военно-политическую составляющую. Таковы далеко не беспочвенные опасения, поскольку в турецком медиаполе тема "тюркского НАТО" стала особенно будироваться на фоне январских событий 2022 г. в Казахстане, когда коллективные силы ОДКБ по приглашению президента Токаева приняли участие в стабилизации ситуации в стране после череды массовых беспорядков и погромов. Тогдашний министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу прямо вопрошал – мол, отчего обратились к русским, а не к нам, что выглядело особенно пикантно на фоне задержания правоохранительными органами криминального авторитета по прозвищу Дикий Арман, одного из организаторов беспорядков, прибывшего в Казахстан прямиком из Турции. Тем не менее тогда в Турции заговорили о необходимости создания собственных тюркских сил быстрого реагирования, поскольку вмешательство ОДКБ – неприятный "звоночек" для тюркского мира. Более того, некоторые элементы военного измерения уже наблюдаются в организации в связи с принятым решением о создании так называемого "тюркского МЧС".



Впрочем, условием формирования подобных военных альянсов, как известно, является достижение прежде политической интеграции. Военный альянс лишь венчает политическую интеграцию. Но это условие сегодня соблюдено и наблюдается лишь у двух членов и фактических соучредителей ОТГ, а именно Турции и Азербайджана, которых связывает Шушинская декларация и достаточно продвинутый уровень военно-политической интеграции, о котором в эти дни активно рассуждают бакинские эксперты на фоне 5-летия "44-дневной войны" вокруг Нагорного Карабаха осенью 2020 года. В то же время другой соучредитель наряду с Турцией – Казахстан – был фактически отодвинут в сторону "турецко-азербайджанским братством". Выходит, что фактически "союзники" в рамках ОТГ делятся на "первый" и "второй сорт".



Быть может, именно поэтому государства Средней Азии отплачивают Турции той же монетой, отказав марионеточной "Турецкой Республике Северного Кипра" в статусе наблюдателя при ОТГ благодаря консолидированной позиции Узбекистана и Казахстана? Ташкент и Астана неоднократно подчеркивали соблюдение норм международного права и свою поддержку территориальной целостности всех государств, включая Республику Кипр, и им совершенно не нужно своими руками подносить спичку к опасному фитилю под названием "парад суверенитетов".



К тому же среднеазиатские правящие элиты хорошо знают, что Турция уже не раз пыталась стать "моделью для сборки" государств Ближнего Востока после т. н. "арабской весны". Результаты устремлений самопровозглашенных наследников Блистательной Порты закрепить свое лидерство в исламском и арабском мире были не очень впечатляющими. Так, борьбу за умы и сердца в соседней Сирии (бывшая османская провинция) туркам удалось выиграть лишь оружием, спустя почти 15 лет вовлечения в кровавую гражданскую войну, которая, судя по всему, еще далека от завершения. Похожая ситуация наблюдалась и в Ливии, где турецкая сторона снова показала, что для нее возможность применения силы – главный аргумент.



Пока ОТГ не столько генерирует свою повестку, сколько пытается заниматься "промышленным шпионажем", играя на чужом поле. К примеру, в 2023 году организация создала "Тюркское географическое общество" по аналогии с "Русским географическим обществом" и с незамысловатым подтекстом.



Тем временем, похоже, последние международно-политические события диктуют Анкаре и ОТГ необходимость занять несколько иную, скорректированную линию поведения. В недавнем интервью изданию Turkgun парнер Эрдогана по правящей коалиции председатель Партии националистического движения (МНР) Девлет Бахчели сделал несколько заявлений, призванных перевернуть привычное и сложившееся впечатление об ОТГ как об антироссийской организации.



В частности, лидер Партии националистического движения" (МНР) Девлет Бахчели признает, что для равновесия в Евразии, наряду с ОТГ, необходимо функционирование таких организаций как ШОС и СНГ, способных восстановить порядок в мире посредством взаимопонимания, основанного на уважении прав и существования друг друга и на принципах суверенного равенства и верховенства права между государствами. По его словам, равное участие в евразийском регионе имеет решающее значение для построения процветающего и мирного региона.



Мало того, главный националист – туранист, преподнесший в 2021 году Эрдогану карту фрагментированной по этноязыковому принципу Евразии, подчеркнул, что если текущий хаос в сфере международной безопасности сохранится, то появится необходимость объединения усилий вышеупомянутых государств, не исключая и аспект безопасности. Особое внимание Бахчели уделил геостратегической важности Каспийского бассейна, который находится в центре Евразии. По его мнению, Турция – ворота к углеводородным ресурсам, поступающим из этого бассейна. Она находится под его влиянием и сама оказывает на него влияние.



Примечательно и другое. Перечисляя членов ОТГ, Бахчели обратил внимание, что из пяти постоянных членов Казахстан и Кыргызстан входят в ОДКБ и СНГ. Лидер лояльных Эрдогану националистов отметил, что Россия находится в центре этих весьма влиятельных структур, а ОТГ способна стать центром притяжения и силы в борьбе между Западом, Россией и Китаем на стороне двух последних.



Из всего этого следует, что турецкие власти хорошо отдают себе отчет в реальных возможностях, которыми располагает ОТГ. Они понимают, что при всем "замахе" потянуть роль ядра интеграции без содействия, а то и при противодействии СНГ, ШОС и ОДКБ в ближайшие годы им не удастся. К такому выводу турки могли прийти и на основании ограниченности своих экономических ресурсов и на фоне неразрешенных противоречий с Западом, которые, вероятно, приняли системный и всеобъемлющий характер.



В любом случае Россия и Китай могли бы воспользоваться шансом, если не перестроить ОТГ, то, по крайней мере, создать механизмы, способные сдерживать экспансию "туранистов", что отвечало бы интересам стран региона и не вредило бы национальным интересам наших стран.



Представляется, что даже создание условного консультационного совета для координации ШОС, ОТГ и СНГ было бы весьма полезным. Заявления Бахчели, которые он вряд ли бы стал делать без консультации с Эрдоганом, ясно показали, что "окно возможностей" для этого пока открыто. Источник - Фонд стратегической культуры

